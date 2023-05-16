16 вещей, которых современной взрослой женщине стесняться даже как-то глупо

Каждый день общество становится все более толерантным к различной внешности и поведению. Тем не менее многие женщины продолжают беспокоиться о своем виде и ограничивать себя, причем совершенно необоснованно. Мы хотим продемонстрировать, в том числе на примерах знаменитостей, какие особенности внешности или поведения сегодня являются абсолютно приемлемыми.

1. Пушок на лице

Так называемый «персиковый» пушок — обычное дело, он вырастает у большинства женщин над верхней губой и на подбородке.

2. Сухая кожа на пятках

Натоптыши появляется в результате трения стопы об обувь и давления нашего веса на пятки. Это абсолютно нормально. Беспокоиться стоит, только если сухой слой кожи вызывает боль.

3. Не идеально ровные ноги

Даже если ноги далеки от модельных стандартов (которые, к слову, тоже меняются), это не повод их стесняться и прятать. Ведь чувство уверенности в себе зарождается внутри нас и от ног или других частей тела не зависит. К примеру, однажды ноги Кристины Агилеры назвали морковками. Певица ничуть не обиделась, а только чаще стала появляться на публике в коротких платьях.

4. Неидеальные пальцы ног

CJLA / Broadimage / Broad Image / East News

Кривые пальцы на ногах — распространенное явление. Причем они бывают такими с рождения или становятся в течение жизни. А еще есть такое понятие, как «палец Мортона», — своеобразное строение стопы, при котором второй палец длиннее, чем первый. Таких особенностей физиологии стыдиться точно не стоит.

5. Седые волосы

Многие женщины просто не выносят на себе седины и активно ее закрашивают. Как будто пытаясь скрыть свой истинный возраст и, вероятно, полагая, что серебристые волосы делают их непривлекательными. Это устоявшееся мнение могут пошатнуть такие дивы, как Мерил Стрип или Энди Макдауэлл. Актрисы гордо носят седину, и ни у кого язык не повернется назвать их некрасивыми.

6. Нос необычной формы

LAURENT VU / SIPA / SIPA / East News

Общество способно внушить женщинам, что носы должны быть крошечными, не учитывая, что на некоторых лицах они могут выглядеть странно. У режиссера Софии Копполы с детства большой нос. В интервью девушка рассказывала, что однажды сломала нос и отправилась к доктору. Тот пытался убедить ее сделать операцию и нос уменьшить. Однако Софии хватило уверенности в себе отказаться, сегодня она об этом ничуть не жалеет.

7. Небелоснежные зубы

Несмотря на бесчисленные рекламные ролики, восхваляющие идеальные жемчужно-белые зубы, важно помнить, что зубы у всех разные. Различная толщина и оттенок эмали дают отличные от белого цвета, которые являются совершенно естественными.

8. Мокрые подмышки

Потоотделение является неотъемлемой частью функционирования организма. Оно способствует высвобождению тепла, что помогает поддерживать оптимальную температуру тела. Если бы мы не потели, наши тела буквально варились бы изнутри. Мы же не стесняемся, когда чихаем, например. Так почему круги под мышками после занятия спортом или в жаркую погоду все еще смущают нас?

9. Неплоский живот

ANGELA WEISS / AFP / East News

Женщинам, которые всю жизнь жаждали плоских животиков, пора расслабиться и полюбить то здоровое, сильное тело, которое у вас есть. Сверхплоский пресс может отлично смотреться в бикини, но на самом деле для женского здоровья необходимо, чтобы процентное содержание жира в организме составляло не менее 20 %.

10. Привычка громко говорить и смеяться

Высказывание «Скромность украшает» уже давно утратило свою актуальность. Большинству людей попросту нет до нас никакого дела. Уверенная в себе женщина выражает свои эмоции открыто. И если у вас громкий голос, вы эмоциональная натура и любите от души посмеяться, какой смысл себя сдерживать? Счастливее вы от этого точно не станете.

11. Естественные брови

Брови нужны нам, чтобы выражать эмоции. А мода на них приходит и уходит. В 1920-х тонкие брови были хитом. В 2010-х были популярны очень толстые брови, пока в 2018 году знаменитая Рианна не появилась на обложке именитого глянца с бровями-ниточками. Но как бы мода ни менялась, стыдиться естественного вида бровей бессмысленно. Ну и рисовать по утрам искусственные брови больше нет нужды.

12. Проблемная кожа на лице

Безупречной кожи не существует. Близкого к совершенству результата можно достичь, пройдя через все возможные бьюти-процедуры. Однако большинство фотографий, которые вы видите в соцсетях, не соответствует действительности. Поэтому нет смысла переживать из-за того, что кожа далека от нереалистичного идеала.

13. Макияж, который, по мнению других, вам не идет

Жизнь слишком коротка, чтобы ограничивать себя в простых радостях. Поэтому, если вы давно мечтали накраситься серебристыми тенями, фиолетовой помадой или нанести на лицо зеленые блестки, почему бы так и не сделать? Даже если кто-то говорит, что вам почему-то это не подходит. Ваша радость важнее, чем чье-то непрошеное мнение.

14. Цветные волосы, если вам за 40

Самовыражаться хорошо в любом возрасте. Хотя порой может казаться, что в обществе цветные волосы на солидной женщине считаются неприемлемыми. Однако солидная и уверенная в себе женщина сама решает, что для нее приемлемо. А эксперименты с имиджем сразу делают человека ярче и интереснее.

15. Отсутствие наращенных ногтей

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Длинные искусственные ногти разнообразных расцветок сегодня на пике популярности. Редко можно встретить девушку без подобного маникюра. Однако это не означает, что без длинных ноготков мы становимся менее привлекательными или женственными. Многим женщинам просто комфортнее ходить с естественными ногтями.

16. Отросшие корни

face to face/FaceToFace/REPORTER/East News , imagepressagency / Depositphotos

Многим кажется, что они начисто портят образ. Но давайте брать пример с Шэрон Стоун, которая совсем не стесняется непрокрашенных волос, а просто подбирает удачную укладку. Или с Мадонны, на которой отросшие волосы родного цвета выглядят стильно.

Вообще в современном мире люди стали слишком сильно зависеть от мнения окружающих. Поэтому мы изучили самые распространенные предрассудки и составили список из 12 вещей, которые многие любят критиковать, вот только извиняться за них совершенно не нужно.