16 жгучих голливудских красавцев, которые унаследовали от отцов их лучшие гены

Наши любимые актеры и музыканты часто мелькают в прессе, ведь папарацци подстерегают их чуть ли не на каждом шагу. И иной раз в кадр они попадают вместе со своими папами. Отцы некоторых звездных красавцев — известные личности. А чьи-то не имеют никакого отношения к шоу-бизнесу. Некоторые звезды с гордостью рассказывают о своих отцах, которые воспитывали их в одиночку. А кто-то уже сам стал папой и делится нежными фото со своими чадами.

Крис Пайн и его отец Роберт Пайн

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

Отец Криса Пайна и в 81 год остается востребованным актером. А сын поддерживает его на этом поприще и сопровождает отца на различных мероприятиях. Как, например, на премьере сериала «Пять дней после катастрофы».

Марк Руффало с папой Фрэнком Лоуренсом

Марк Руффало — выходец из простой рабочей семьи. Его отец Фрэнк Лоуренс Руффало — младший работал маляром-строителем и изо всех сил поддерживал талантливого сына.

Николас Кейдж и Август Коппола

Знаменитый актер Николас Кейдж — сын писателя, режиссера, руководителя фамильной киностудии Коппола.

Скотт и Клинт Иствуды

Steve Cohn / Invision / AP / East News

«Я не мог бы гордиться им сильнее, чем сейчас, — сказал Скотт о своем отце в интервью. — Фильмы, которые он снимает, очень вдохновляют меня».

Джозеф Гордон-Левитт на матче с отцом Деннисом Левиттом

Актер Джозеф Гордон-Левитт регулярно выкладывает в сети фото со своей семьей. И призывает своих поклонников поступать так же. Под снимком в социальных сетях Джозеф написал: «Это наше с папой фото. А теперь покажите ваши крутые фото с папой».

Хью Джекман и его отец Кристофер Джон

Кристофер Джекман буквально заменил актеру мать. Когда Хью было 8 лет и они с семьей жили в Австралии, его мать ушла, поэтому отец вырастил его сам.

Бен и Джерри Стиллеры

FR170266 AP / Associated Press / East News

Бен тепло отзывается о детстве со знаменитыми родителями и отмечает, что их семья была не такой, как все. «Нам приходилось засиживаться допоздна и посещать телестудии», — рассказал Стиллер о том, как его воспитывали папа и мама.

Кифер Сазерленд с отцом Дональдом

East News

«Я всегда чувствовал, что мой отец не только один из самых успешных англоязычных актеров, но и один из самых значимых», — сказал как-то Кифер.

Джон и Дензел Вашингтоны

HFPA / JRC Photo Library / PictureLux / PictureLux / agefotostock / East News

На фото Джон Дэвид Вашингтон и его родители, Дензел и Полетта Вашингтон, на 76-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Дилан Броснан со своим отцом кинозвездой Пирсом Броснаном

Invision / Invision / East News

Дилан Броснан унаследовал актерский талант своего знаменитого отца Пирса Броснана. Бывший манекенщик не так давно дебютировал в фильме Iconic. Примерно в том же возрасте начинал карьеру и его отец.

Скотт и Джеймс Кааны

Dee Cercone / Everett Collection / EAST NEWS

Многие зрители помнят Джеймса Каана по фильму «Крестный отец», в котором он сыграл одну из своих самых заметных ролей за 40-летнюю карьеру. Скотт снимается в сериалах, среди которых «Гавайи 5.0» и «Красавцы».

Роберт Дауни — младший и Роберт Дауни — старший

Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Роберт Дауни — младший решил отдать дань уважения своему отцу, режиссеру Роберту Дауни — старшему. Для этого было отснято целое шоу «Роберт Дауни — старший». За годы до того, как Роберт был номинирован на «Оскар» за роль в «Чаплине» или стал звездой «Железного Человека», актер был, как он говорит в шоу, «просто сыном Боба Дауни».

Том Холланд с папой Домиником

Ироничное отношение Тома Холланда к своему небольшому росту досталось ему от отца. Ведь Доминик Холланд — английский комик, писатель и телеведущий — выпустил целый сериал под названием «Маленький мир Доминика Холланда» (рост Доминика — 167 см). Шоу даже получило премию Comic Heritage Award.

Бенедикт Камбербэтч и его отец Тимоти Карлтон

Priscilla Grant / Everett Collection / East News , AFP / EAST NEWS

Поклонники сериала «Шерлок» наверняка замечали внешнее сходство самого Шерлока и его экранного папы. И это неспроста. Ведь это и был настоящий отец Бенедикта Камбербэтча — Тимоти Карлтон.

Крис и Крейг Хемсворты

Шикарная форма Криса Хемсворта дается ему непросто. Интенсивные тренировки — ключ к успеху. Однажды Крис выложил в сеть видео совместной тренировки с 67-летним отцом. «Только что провел действительно веселую тренировку с моим отцом, думал, что научу его кое-чему, но оказалось, что у моего старика припасено несколько трюков в рукаве», — написал Крис под видео.

Нейтан Филлион на отдыхе с папой Робертом

У звезды сериала «Касл» Нейтана Филлиона и в жизни отличное чувство юмора. В социальных сетях он как-то выложил фото со своим отцом Робертом и подписал: «По мере того как я становлюсь старше, все больше и больше замечаю, как мой отец пытается быть похожим на меня, и я не могу винить его в этом».