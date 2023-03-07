16 жгучих голливудских красавцев, которые унаследовали от отцов их лучшие гены
Наши любимые актеры и музыканты часто мелькают в прессе, ведь папарацци подстерегают их чуть ли не на каждом шагу. И иной раз в кадр они попадают вместе со своими папами. Отцы некоторых звездных красавцев — известные личности. А чьи-то не имеют никакого отношения к шоу-бизнесу. Некоторые звезды с гордостью рассказывают о своих отцах, которые воспитывали их в одиночку. А кто-то уже сам стал папой и делится нежными фото со своими чадами.
Крис Пайн и его отец Роберт Пайн
Отец Криса Пайна и в 81 год остается востребованным актером. А сын поддерживает его на этом поприще и сопровождает отца на различных мероприятиях. Как, например, на премьере сериала «Пять дней после катастрофы».
Марк Руффало с папой Фрэнком Лоуренсом
Марк Руффало — выходец из простой рабочей семьи. Его отец Фрэнк Лоуренс Руффало — младший работал маляром-строителем и изо всех сил поддерживал талантливого сына.
Николас Кейдж и Август Коппола
Знаменитый актер Николас Кейдж — сын писателя, режиссера, руководителя фамильной киностудии Коппола.
Скотт и Клинт Иствуды
«Я не мог бы гордиться им сильнее, чем сейчас, — сказал Скотт о своем отце в интервью. — Фильмы, которые он снимает, очень вдохновляют меня».
Джозеф Гордон-Левитт на матче с отцом Деннисом Левиттом
Актер Джозеф Гордон-Левитт регулярно выкладывает в сети фото со своей семьей. И призывает своих поклонников поступать так же. Под снимком в социальных сетях Джозеф написал: «Это наше с папой фото. А теперь покажите ваши крутые фото с папой».
Хью Джекман и его отец Кристофер Джон
Кристофер Джекман буквально заменил актеру мать. Когда Хью было 8 лет и они с семьей жили в Австралии, его мать ушла, поэтому отец вырастил его сам.
Бен и Джерри Стиллеры
Бен тепло отзывается о детстве со знаменитыми родителями и отмечает, что их семья была не такой, как все. «Нам приходилось засиживаться допоздна и посещать телестудии», — рассказал Стиллер о том, как его воспитывали папа и мама.
Кифер Сазерленд с отцом Дональдом
«Я всегда чувствовал, что мой отец не только один из самых успешных англоязычных актеров, но и один из самых значимых», — сказал как-то Кифер.
Джон и Дензел Вашингтоны
На фото Джон Дэвид Вашингтон и его родители, Дензел и Полетта Вашингтон, на 76-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус».
Дилан Броснан со своим отцом кинозвездой Пирсом Броснаном
Дилан Броснан унаследовал актерский талант своего знаменитого отца Пирса Броснана. Бывший манекенщик не так давно дебютировал в фильме Iconic. Примерно в том же возрасте начинал карьеру и его отец.
Скотт и Джеймс Кааны
Многие зрители помнят Джеймса Каана по фильму «Крестный отец», в котором он сыграл одну из своих самых заметных ролей за 40-летнюю карьеру. Скотт снимается в сериалах, среди которых «Гавайи 5.0» и «Красавцы».
Роберт Дауни — младший и Роберт Дауни — старший
Роберт Дауни — младший решил отдать дань уважения своему отцу, режиссеру Роберту Дауни — старшему. Для этого было отснято целое шоу «Роберт Дауни — старший». За годы до того, как Роберт был номинирован на «Оскар» за роль в «Чаплине» или стал звездой «Железного Человека», актер был, как он говорит в шоу, «просто сыном Боба Дауни».
Том Холланд с папой Домиником
Ироничное отношение Тома Холланда к своему небольшому росту досталось ему от отца. Ведь Доминик Холланд — английский комик, писатель и телеведущий — выпустил целый сериал под названием «Маленький мир Доминика Холланда» (рост Доминика — 167 см). Шоу даже получило премию Comic Heritage Award.
Бенедикт Камбербэтч и его отец Тимоти Карлтон
Поклонники сериала «Шерлок» наверняка замечали внешнее сходство самого Шерлока и его экранного папы. И это неспроста. Ведь это и был настоящий отец Бенедикта Камбербэтча — Тимоти Карлтон.
Крис и Крейг Хемсворты
Шикарная форма Криса Хемсворта дается ему непросто. Интенсивные тренировки — ключ к успеху. Однажды Крис выложил в сеть видео совместной тренировки с 67-летним отцом. «Только что провел действительно веселую тренировку с моим отцом, думал, что научу его кое-чему, но оказалось, что у моего старика припасено несколько трюков в рукаве», — написал Крис под видео.
Нейтан Филлион на отдыхе с папой Робертом
У звезды сериала «Касл» Нейтана Филлиона и в жизни отличное чувство юмора. В социальных сетях он как-то выложил фото со своим отцом Робертом и подписал: «По мере того как я становлюсь старше, все больше и больше замечаю, как мой отец пытается быть похожим на меня, и я не могу винить его в этом».