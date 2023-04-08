16 знаменитостей, которые таких детей родили — ну просто снос головы
Бытует мнение, что природа отдыхает на детях знаменитых людей. Но некоторые звездные отпрыски одним только своим видом опровергают этот домысел — в их случае природа приложила все свои силы.
Леланд Фрэнсис и Холден Флетчер — сыновья Брендана Фрейзера
Дилан Джаггер — сын Памелы Андерсон
Стеллан — сын Дженнифер Коннелли и Пола Беттани
Изабелла — дочь Мэтта Деймона
Джон Оуэн — сын Роба Лоу
Элеонор — дочь Дайан Лейн и Кристофера Ламберта
Арпад Флинн Александр — сын Эль Макферсон
Калеб — сын Джулианны Мур
Чарли Джон — сын Гэри Олдмена
Чарльз — сын Рассела Кроу
Генри Тадеуш — сын Колина Фаррелла
Роуз — дочь Рене Руссо
Соня — дочь Настасьи Кински
Индиа Айсли — дочь Оливии Хасси
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Фото на превью Evolution / Columbia Pictures and co-producers
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