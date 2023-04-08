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16 знаменитостей, которые таких детей родили — ну просто снос головы

Культура
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Бытует мнение, что природа отдыхает на детях знаменитых людей. Но некоторые звездные отпрыски одним только своим видом опровергают этот домысел — в их случае природа приложила все свои силы.

Леланд Фрэнсис и Холден Флетчер — сыновья Брендана Фрейзера

Дилан Джаггер — сын Памелы Андерсон

imago stock&people/EAST NEWS

Стеллан — сын Дженнифер Коннелли и Пола Беттани

EAST NEWS, EAST NEWS

Изабелла — дочь Мэтта Деймона

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, ASSOCIATED PRESS/East News

Джон Оуэн — сын Роба Лоу

Chris Pizzello/Invision/East News, East News

Элеонор — дочь Дайан Лейн и Кристофера Ламберта

Courtesy Everett Collection / East News, EAST NEWS, Dimension Films/Courtesy Everett Collection / East News

Арпад Флинн Александр — сын Эль Макферсон

Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News, © s_bukley / Shutterstock.com

Калеб — сын Джулианны Мур

Чарли Джон — сын Гэри Олдмена

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/East News

Чарльз — сын Рассела Кроу

EAST NEWS

Генри Тадеуш — сын Колина Фаррелла

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News, WARNER BROS. / BUITENDIJK, JAAP / Album / EAST NEWS

Роуз — дочь Рене Руссо

Steve Eichner/NameFace/Sipa USA/East News, CAP/MFS/Capital Pictures/East News

Соня — дочь Настасьи Кински

AXELLE/BAUER-GRIFFIN.COM/East News, Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News

Индиа Айсли — дочь Оливии Хасси

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Mary Evans/AF Archive/East News

Посмотреть на других звездных деток вы можете в этих статьях:

Фото на превью Evolution / Columbia Pictures and co-producers
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AdMe/Культура/16 знаменитостей, которые таких детей родили — ну просто снос головы
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