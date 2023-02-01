16 звезд, которые до беременности были женщинами-вамп, а во время нее превратились в трогательных милашек

Беременность меняет девушку не только внешне, но и внутренне. Многие становятся мягче, и это отражается на выборе одежды. Кто-то, конечно, остается преданной своему повседневному стилю и даже на светских мероприятиях продолжает появляться в откровенных нарядах. А кто-то так проникается трогательностью периода, что превращается из знойной красотки в приветливую соседку и становится самой сдержанностью.