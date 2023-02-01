16 звезд, которые до беременности были женщинами-вамп, а во время нее превратились в трогательных милашек
Беременность меняет девушку не только внешне, но и внутренне. Многие становятся мягче, и это отражается на выборе одежды. Кто-то, конечно, остается преданной своему повседневному стилю и даже на светских мероприятиях продолжает появляться в откровенных нарядах. А кто-то так проникается трогательностью периода, что превращается из знойной красотки в приветливую соседку и становится самой сдержанностью.
Алессандра Амбросио
Блейк Лайвли
Дженнифер Лоуренс
Кейли Куоко
Хилари Суэнк
Клэр Дэйнс
Шанина Шейк
Джессика Браун Финдлей
Крисси Тайген
Шей Митчелл
Адриана Лима
Мишель Уильямс
Ники Хилтон-Ротшильд
Эшли Грэм
Галь Гадот
Эмили Ратаковски
А вы или ваши знакомые какие наряды предпочитали во время беременности? Как беременность изменила их отношение к выбору одежды?
Фото на превью Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
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