AdMe
AdMe

16 звезд, которые до беременности были женщинами-вамп, а во время нее превратились в трогательных милашек

51823

Беременность меняет девушку не только внешне, но и внутренне. Многие становятся мягче, и это отражается на выборе одежды. Кто-то, конечно, остается преданной своему повседневному стилю и даже на светских мероприятиях продолжает появляться в откровенных нарядах. А кто-то так проникается трогательностью периода, что превращается из знойной красотки в приветливую соседку и становится самой сдержанностью.

Алессандра Амбросио

Acosta David / Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News, Honopix, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Блейк Лайвли

Invision / Invision / East News, PacificCoastNews / EAST NEWS

Дженнифер Лоуренс

AFP / EAST NEWS, MM / ABACA / Abaca / East News

Кейли Куоко

zz / DP / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Хилари Суэнк

Balkis Press / ABACA / Abaca / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Клэр Дэйнс

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Rich Polk / Associated Press / East News

Шанина Шейк

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Джессика Браун Финдлей

WENN.com / agefotostock / East News, AP / Associated Press / East News

Крисси Тайген

Invision / Invision / East News, ROBYN BECK / AFP / East News

Шей Митчелл

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Адриана Лима

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, J.M. HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News

Мишель Уильямс

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Invision / Invision / East News

Ники Хилтон-Ротшильд

Thierry Stefanopoulos / KCS / East News, Invision / Invision / East News

Эшли Грэм

Invision / Invision / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Галь Гадот

Invision / Invision / East News, HFPA Photographer / Capital Pictures / East News

Эмили Ратаковски

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

А вы или ваши знакомые какие наряды предпочитали во время беременности? Как беременность изменила их отношение к выбору одежды?

Фото на превью Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
51823
AdMe/Культура/16 звезд, которые до беременности были женщинами-вамп, а во время нее превратились в трогательных милашек
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
3