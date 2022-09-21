17 знаменитостей, которые вышли в свет в нарядах из старых коллекций дизайнеров и выглядели ошеломляюще
Бытует мнение, что модные тенденции существуют несколько лет, а потом непременно меняются. Но это утверждение не относится к нарядам, созданным настоящими законодателями моды. И знаменитости своим примером доказывают, что можно выглядеть шикарно даже в платьях, которые демонстрировали на подиумах 20, 30, а то и 40 лет назад. Вы только посмотрите на актрису Кирстен Данст, которая в 2016 году появилась на Каннском кинофестивале в платье от Dior из коллекции 1947 года.
Мы в ADME пересмотрели сотни фотографий, сделанных на красных дорожках, и выяснили, кто из звезд предстал перед публикой в нарядах из коллекций прошлых лет и при этом выглядел на миллион.
Пенелопа Крус на красной дорожке «Оскара-2020» появилась в черном платье от Chanel из коллекции весна-лето 1995 года
А на Венецианский кинофестиваль — 2022 Пенелопа Крус пришла в платье от Dolce & Gabbana из коллекции 2011 года
В 2011 году почти в таком же наряде из той же коллекции D&G по красной дорожке прошествовала Дженнифер Лоуренс.
Мэйси Уильямс на премьере мини-сериала «Пистолет» (2022) блистала в кружевном платье от Junya Watanabe из осенней коллекции 2002 года
Кейт Мосс появилась на Каннском кинофестивале 1998 года в черном коктейльном платье 1950-х годов от Jean Dessès
Белла Хадид на премьеру фильма «Брокер» (2022) пришла в платье от Gucci из коллекции Tom Ford for Gucci Fall 1996 года
Эль Фэннинг на премьеру сериала «Девушка из Плейнвилля» (2022) надела платье без бретелек от Givenchy из весенней коллекции 1987 года
В 2022 году Майли Сайрус пришла на одно из телевизионных шоу в бледно-розовом атласном платье от Alexander McQueen из весенней коллекции 2004 года
Анджелина Джоли на премьере фильма «Ее сердце» (2007) предстала перед публикой в платье 1950-х годов от Balmain
Кирстен Данст на церемонии вручения премии «Оскар-2022» блистала в платье с рюшами от Christian Lacroix из коллекции осень-зима — 2002
Дуа Липа на церемонии вручения премии «Грэмми-2022» появилась в платье от Versace из коллекции 1992 года. 30 лет назад такой же наряд надела Синди Кроуфорд
Марго Робби на Каннском кинофестивале — 2019 прошла по красной дорожке в расшитой пайетками тунике и брюках из коллекции Chanel весна-лето — 2011
Ариана Дебос — звезда фильма Стивена Спилберга «Вестсайдская история» (2021) — выбрала винтажное платье от John Galliano
Леди Гага в 2021 году видели возле Radio City Music Hall в костюме от Jean Paul Gaultier из коллекции весна-лето 1997 года
Звезда серии фильмов «Наследники» Дав Кэмерон на кинофестивале Tribeca появилась в весеннем платье от Versace из коллекции 1997 года
Кирстен Данст на 69-й Каннский кинофестиваль (2016) надела солнечно-желтое платье от Dior из коллекции Haute Couture осень-зима 1947 года
Эмбер Валлетта — одна из самых высокооплачиваемых фотомоделей конца XX века — на концерт Met Gala — 2022 пришла в позолоченном винтажном наряде от Azzaro
Ким Кардашьян на благотворительный вечер amfAR Gala — 2019 надела платье с глубоким вырезом из коллекции Versace 1991 года
Натали Портман на ежегодном вечере L.A. Dance Project Gala — 2021 выглядела на миллион в платье из коллекции Mugler Haute Couture 1981 года
А вы какую одежду предпочитаете: актуальную и модную или ту, что выглядит круто даже спустя годы?