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17 знаменитостей, которые вышли в свет в нарядах из старых коллекций дизайнеров и выглядели ошеломляюще

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Бытует мнение, что модные тенденции существуют несколько лет, а потом непременно меняются. Но это утверждение не относится к нарядам, созданным настоящими законодателями моды. И знаменитости своим примером доказывают, что можно выглядеть шикарно даже в платьях, которые демонстрировали на подиумах 20, 30, а то и 40 лет назад. Вы только посмотрите на актрису Кирстен Данст, которая в 2016 году появилась на Каннском кинофестивале в платье от Dior из коллекции 1947 года.

Мы в ADME пересмотрели сотни фотографий, сделанных на красных дорожках, и выяснили, кто из звезд предстал перед публикой в нарядах из коллекций прошлых лет и при этом выглядел на миллион.

Пенелопа Крус на красной дорожке «Оскара-2020» появилась в черном платье от Chanel из коллекции весна-лето 1995 года

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

А на Венецианский кинофестиваль — 2022 Пенелопа Крус пришла в платье от Dolce & Gabbana из коллекции 2011 года

TIZIANA FABI / AFP / East News, Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

В 2011 году почти в таком же наряде из той же коллекции D&G по красной дорожке прошествовала Дженнифер Лоуренс.

Мэйси Уильямс на премьере мини-сериала «Пистолет» (2022) блистала в кружевном платье от Junya Watanabe из осенней коллекции 2002 года

James Shaw / Avalon / Photoshot / East News, James Shaw / Avalon / Photoshot / East News

Кейт Мосс появилась на Каннском кинофестивале 1998 года в черном коктейльном платье 1950-х годов от Jean Dessès

Phil Loftus / Capital Pictures / Capital Pictures / East News, Phil Loftus / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Белла Хадид на премьеру фильма «Брокер» (2022) пришла в платье от Gucci из коллекции Tom Ford for Gucci Fall 1996 года

Chassery+Courdji / KCS / East News, Chassery+Courdji / KCS / East News

Эль Фэннинг на премьеру сериала «Девушка из Плейнвилля» (2022) надела платье без бретелек от Givenchy из весенней коллекции 1987 года

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

В 2022 году Майли Сайрус пришла на одно из телевизионных шоу в бледно-розовом атласном платье от Alexander McQueen из весенней коллекции 2004 года

Анджелина Джоли на премьере фильма «Ее сердце» (2007) предстала перед публикой в платье 1950-х годов от Balmain

Кирстен Данст на церемонии вручения премии «Оскар-2022» блистала в платье с рюшами от Christian Lacroix из коллекции осень-зима — 2002

ANGELA WEISS / AFP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Дуа Липа на церемонии вручения премии «Грэмми-2022» появилась в платье от Versace из коллекции 1992 года. 30 лет назад такой же наряд надела Синди Кроуфорд

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Марго Робби на Каннском кинофестивале — 2019 прошла по красной дорожке в расшитой пайетками тунике и брюках из коллекции Chanel весна-лето — 2011

Invision / Invision / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News

Ариана Дебос — звезда фильма Стивена Спилберга «Вестсайдская история» (2021) — выбрала винтажное платье от John Galliano

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Леди Гага в 2021 году видели возле Radio City Music Hall в костюме от Jean Paul Gaultier из коллекции весна-лето 1997 года

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Звезда серии фильмов «Наследники» Дав Кэмерон на кинофестивале Tribeca появилась в весеннем платье от Versace из коллекции 1997 года

AA / ABACA / Abaca / East News, AA / ABACA / Abaca / East News

Кирстен Данст на 69-й Каннский кинофестиваль (2016) надела солнечно-желтое платье от Dior из коллекции Haute Couture осень-зима 1947 года

Эмбер Валлетта — одна из самых высокооплачиваемых фотомоделей конца XX века — на концерт Met Gala — 2022 пришла в позолоченном винтажном наряде от Azzaro

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Ким Кардашьян на благотворительный вечер amfAR Gala — 2019 надела платье с глубоким вырезом из коллекции Versace 1991 года

Jack Shea / Starshots / Broadimage / Broad Image / East News, Stars Image Bank / KCS / East News

Натали Портман на ежегодном вечере L.A. Dance Project Gala — 2021 выглядела на миллион в платье из коллекции Mugler Haute Couture 1981 года

А вы какую одежду предпочитаете: актуальную и модную или ту, что выглядит круто даже спустя годы?

Фото на превью Chassery+Courdji / KCS / East News, Chassery+Courdji / KCS / East News
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AdMe/Культура/17 знаменитостей, которые вышли в свет в нарядах из старых коллекций дизайнеров и выглядели ошеломляюще
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