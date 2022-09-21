17 знаменитостей, которые вышли в свет в нарядах из старых коллекций дизайнеров и выглядели ошеломляюще

Бытует мнение, что модные тенденции существуют несколько лет, а потом непременно меняются. Но это утверждение не относится к нарядам, созданным настоящими законодателями моды. И знаменитости своим примером доказывают, что можно выглядеть шикарно даже в платьях, которые демонстрировали на подиумах 20, 30, а то и 40 лет назад. Вы только посмотрите на актрису Кирстен Данст, которая в 2016 году появилась на Каннском кинофестивале в платье от Dior из коллекции 1947 года.