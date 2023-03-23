18 детей знаменитых интернациональных пар, которые лишь подтверждают, что люди смешанных кровей особенно красивы

Встретить свою половинку в современном мире не так уж и сложно: сегодня можно найти свою любовь даже в самых отдаленных точках планеты. Селебрити в этом плане не стали исключением: их дети, рожденные в смешанных браках, могут похвастаться особенной красотой, которую они унаследовали от своих родителей разных национальностей.

Леви Алвес-Макконахи (Мэттью Макконахи + Камила Алвес)

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Супруга голливудского актера — Камила Алвес — уроженка Бразилии. В браке с Мэттью женщина стала матерью трижды, родив сыновей Леви и Ливингстона, а также дочь Виду. Таким образом, всех детей известного актера можно считать наполовину бразильцами.

Лола Айолани и Накоа Вульф Момоа (Джейсон Момоа + Лиза Боне)

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Бывшая супруга Джейсона Момоа, Лиза Боне, когда-то была замужем за музыкантом Ленни Кравицем. В этом браке родилась Зои Кравиц, которая стала популярной актрисой. После развода с Ленни Лиза вновь вышла замуж. Сегодня она и Джейсон Момоа имеют полное право гордиться прекрасными детьми: Лолой и Накоа Вульфом Момоа.

Аридио Перего-Салдана (Марко Перего + Зои Салдана)

, Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News , © Tsuni / USA / Alamy Stock Photo Ashley Landis / Invision / East NewsBerzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Звезда «Аватара» состоит в браке с итальянским художником Марко Перего вот уже целых 10 лет. За это время в семье Марко и Зои появились 3 сыновей, которые, по признанию актрисы, с самого нежного возраста говорят сразу на 2 языках — испанском и английском.

Кэрис Джаггер (Мик Джаггер + Марша Хант)

Бурная личная жизнь Мика Джаггера привела к тому, что он стал гордым отцом восьмерых детей. Хотя Мик долгое время сомневался в том, что Кэрис, дочь его подруги Марши Хант, является и его ребенком, в конечном итоге он признал родство с ней. Сегодня Мик и Кэрис поддерживают дружеские отношения, и всемирно известного певца часто замечают именно в компании семейства его старшей дочери.

Алексис Олимпия Оганян (Алексис Оганян + Серена Уильямс)

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Звезда мирового тенниса Серена Уильямс вышла замуж за сооснователя социальной сети Reddit Алексиса Оганяна в ноябре 2017 года и ровно через год стала матерью. Счастливые родители назвали новорожденную дочь Олимпией, и вот уже 6 лет кроха радует маму и папу своей экзотической красотой.

Нала Обри (Габриэль Обри + Хэлли Берри)

Дочь голливудской звезды Хэлли Берри — носительница не только афроамериканских и британских генов, но и французских: отец девочки — Габриэль Обри — выходец из семьи французских канадцев. И хотя у Хэлли и Габриэля сейчас не самые лучшие отношения, их можно с уверенностью назвать любящими родителями, которые стараются уделять дочери максимум внимания.

Джулиан Генри Де Ниро (Роберт Де Ниро + Туки Смит)

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У Роберта Де Ниро и Туки Смит есть двое сыновей. Один из них, Джулиан Генри Де Ниро, решил пойти по стопам отца и посвятить свою жизнь кино. В портфолио парня уже есть несколько довольно заметных актерских работ.

Рашида Джонс (Куинси Джонс + Пегги Липтон)

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Звезда сериалов «Парки и зоны отдыха» и «Офис» тоже родилась в многонациональной семье. Ее отец Куинси Джонс — афроамериканец по происхождению, а мать Пегги Липтон — американка c еврейскими корнями.

Джулиан Фуэго Тик (Робин Тик + Пола Паттон)

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Известный американский певец Робин Тик в 2005 году женился на Поле Паттон, в браке с которой он стал отцом Джулиана Фуэго. Сын певца и актрисы, кажется, «вобрал» в себя лучшие черты внешности своих родителей. Оно и немудрено: смесь афроамериканских, немецких, британских и голландских генов наверняка дает о себе знать.

Рипли Паркер (Ол Паркер + Тэндиве Ньютон)

Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News , Invision / Invision / East News , Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

В 1998 году американская актриса с британскими и зимбабвийскими корнями Тэндиве Ньютон вышла замуж за писателя и продюсера Ола Паркера. В браке селебрити обзавелись 3 детьми, которых родители не преминули назвать в честь известных персонажей и выдающихся личностей: Рипли, Нико и Букер Джомб.

Кал-Эл Кейдж (Николас Кейдж + Алиса Ким)

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До встречи с Алисой Ким Николас Кейдж был женат дважды: его супругами были Патрисия Аркетт и Лиза Мария Пресли. Прекрасная Алиса настолько приглянулась голливудскому актеру, что он прожил с ней в браке почти 11 лет и стал счастливым отцом сына, которого назвали Кал-Эл.

Блейк Аманда Перлман (Рон Перлман + Опал Стоун)

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У голливудского актера Рона Перлмана в жизни все сложилось идеально: он не только добился головокружительных карьерных высот, но и целых 20 лет был счастлив в браке. Венцом любви Рона и его супруги Опал Стоун стали сын и дочь — Брэндон Эвери и Блейк Аманда.

Эллери Уолкер (Бен Харпер + Лора Дерн)

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В браке с музыкантом Беном Харпером актриса Лора Дерн дважды стала матерью. От отца детям передалась кровь сразу нескольких рас и народностей. Так, Эллери и Джая Уолкер могут похвастаться своим дальним родством с афроамериканцами, евреями и индейцами чероки.

Лу Сулола (Хайди Клум + Сил)

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В браке с музыкантом Силом немецкая супермодель Хайди Клум родила троих детей. Несмотря на развод родителей, сегодня Генри Гюнтер Адемола Дашту, Лу Сулола и Йохан Райли Федор растут под опекой и Хайди, и Сила, которые смогли после расторжения брака сохранить дружеские отношения.

Калеб и Кори Федерлайн (Кевин Федерлайн + Шер Джексон)

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Танцор Кевин Федерлайн известен отношениями с Бритни Спирс, которые завязались во время второй беременности его первой невесты, Шар Джексон. Сегодня Кори Мэдисон Федерлайн и Калеб Майкл Джексон Федерлайн могут гордиться не только афроамериканскими, пуэрто-риканскими и мексиканскими корнями. Поскольку в браке с Бритни Кевин стал отцом двоих сыновей, Шона и Джейдена, его совместные с Шар Джексон дети состоят в родстве с детьми главной поп-звезды начала 2000-х.

Валентина Палома Пино (Сальма Хайек + Франсуа-Анри Пино)

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Мексикано-американская актриса Сальма Хайек обручилась с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино еще в 2007 году. Плодом их любви стала красавица-дочь Валентина, которую назвали в честь Дня святого Валентина: именно в этот день в 2009 году Сальма и Франсуа-Анри официально поженились.