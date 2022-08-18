18 звезд, которые махнули рукой на диеты и спорт и ничуть не парятся по поводу набранных килограммов

Знаменитости постоянно находятся под пристальным вниманием публики. Если обычная женщина может поменять цвет волос, и это заметят только коллеги и друзья, то в случае известных девушек каждое даже незначительное изменение во внешности обсуждает весь мир. Что уж говорить о набранных килограммах.

Мы в ADME искренне восхищаемся красотой 18 женщин, которые не пытаются загнать себя в общепринятые стандарты и чувствуют себя уверенно в любом весе. А еще и выглядят на все сто.

Камила Кабельо

John Salangsang / Invision / AP / East News , "Liverpool FC v Real Madrid" / Voetbal International / East News

Кирстен Данст

PIOTR WYGODA / East News , Invision / Invision / East News

Келли Брук

BIGPICTURESPHOTO.COM / East News , JRP / WENN / agefotostock / East News

Селена Гомес

Gilbert Flores / Broadimage / East News , Invision / Associated Press / East News

Кеша

Хилари Дафф

EVERETT COLLECTION / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Лили-Роуз Депп

East News , Stars Image Bank / KCS / East News

Нелли Фуртадо

Летиция Каста

BENAROCH / SIPA / East News , Isabelle Vautier / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Айшвария Рай

Abaca / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Сальма Хайек

East News , Invision / Invision / East News

Алисса Милано

East News , Invision / Invision / East News

Николь Шерзингер

MARCOCCHI GIULIO / SIPA / East News , AP / Associated Press / East News

Галь Гадот

Joel Ryan / Invision / AP / East News , Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Эми Адамс

© Tinseltown / Shutterstock.com , Priscilla Grant / Everett Collection / East News Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Эмили Блант

ASSOCIATED PRESS / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Моника Беллуччи

Как вы считаете, кому из наших героинь набранные килограммы к лицу? При каком весе вы себя чувствуете комфортно?