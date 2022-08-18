18 звезд, которые махнули рукой на диеты и спорт и ничуть не парятся по поводу набранных килограммов
Знаменитости постоянно находятся под пристальным вниманием публики. Если обычная женщина может поменять цвет волос, и это заметят только коллеги и друзья, то в случае известных девушек каждое даже незначительное изменение во внешности обсуждает весь мир. Что уж говорить о набранных килограммах.
Мы в ADME искренне восхищаемся красотой 18 женщин, которые не пытаются загнать себя в общепринятые стандарты и чувствуют себя уверенно в любом весе. А еще и выглядят на все сто.
Камила Кабельо
Кирстен Данст
Келли Брук
Селена Гомес
Кеша
Хилари Дафф
Лили-Роуз Депп
Нелли Фуртадо
Летиция Каста
Айшвария Рай
Сальма Хайек
Алисса Милано
Николь Шерзингер
Галь Гадот
Эми Адамс
Эмили Блант
Моника Беллуччи
Как вы считаете, кому из наших героинь набранные килограммы к лицу? При каком весе вы себя чувствуете комфортно?
Фото на превью DFree / Shutterstock.com, Denis Makarenko / Shutterstock.com, Abaca / East News, Abaca / East News © Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News
AdMe/Культура/18 звезд, которые махнули рукой на диеты и спорт и ничуть не парятся по поводу набранных килограммов
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