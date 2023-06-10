18 звездных див, которые на красной дорожке повернулись боком, и даже верные поклонники их не сразу узнали

Говорят, чтобы всегда хорошо получаться на фотографиях, нужно становиться вполоборота к камере. Конечно же, звездные дивы знают не только об этой хитрости, но и о множестве других, и принимают проверенные позы. Но порой фотографам на красной дорожке удается снять звезд с непривычного ракурса, например, в профиль, и на этих снимках селебрити выглядят совершенно иначе.