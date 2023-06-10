18 звездных див, которые на красной дорожке повернулись боком, и даже верные поклонники их не сразу узнали
Говорят, чтобы всегда хорошо получаться на фотографиях, нужно становиться вполоборота к камере. Конечно же, звездные дивы знают не только об этой хитрости, но и о множестве других, и принимают проверенные позы. Но порой фотографам на красной дорожке удается снять звезд с непривычного ракурса, например, в профиль, и на этих снимках селебрити выглядят совершенно иначе.
Деми Мур
Дженнифер Гарнер
Хелен Миррен
Ума Турман
Рэйчел Вайс
Мелисса Маккарти
Гленн Клоуз
Шарлотта Генсбур
Алисса Милано
Дженнифер Лопес
Риз Уизерспун
Скарлетт Йоханссон
Ева Лонгория
Айшвария Рай Баччан
Кэти Холмс
Шарлиз Терон
Анджелина Джоли
Алисия Сильверстоун
Звезды так много знают о позировании, что могли бы давать мастер-классы. А большинство из них еще и придумывает собственные фирменные трюки, благодаря которым они всегда потрясающе получаются на фотографиях.
Фото на превью Oleg Nikishin / East News, Daniel Cole / Associated Press / East News
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