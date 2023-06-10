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18 звездных див, которые на красной дорожке повернулись боком, и даже верные поклонники их не сразу узнали

Культура
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Говорят, чтобы всегда хорошо получаться на фотографиях, нужно становиться вполоборота к камере. Конечно же, звездные дивы знают не только об этой хитрости, но и о множестве других, и принимают проверенные позы. Но порой фотографам на красной дорожке удается снять звезд с непривычного ракурса, например, в профиль, и на этих снимках селебрити выглядят совершенно иначе.

Деми Мур

Birdie Thompson / AdMedia / SIPA / East News, Invision / Invision / East News

Дженнифер Гарнер

Sipa USA / Sipa USA / East News, AP / Associated Press / East News

Хелен Миррен

BDGE_StewartSmith / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News

Ума Турман

Scott Garfitt / Invision / East News, BDGE_StewartSmith / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News

Рэйчел Вайс

Joel Ryan / Invision / AP / East News, Joel Ryan / Invision / AP / East News

Мелисса Маккарти

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Гленн Клоуз

ANGELA WEISS / AFP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Шарлотта Генсбур

East News, JOHN MACDOUGALL / AFP / East News

Алисса Милано

0000554 / Reporter / East News, 0000554 / Reporter / East News

Дженнифер Лопес

MICHAEL TRAN / AFP / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News

Риз Уизерспун

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News, LISA O'CONNOR / AFP / East News

Скарлетт Йоханссон

Oleg Nikishin / East News, Daniel Cole / Associated Press / East News

Ева Лонгория

StewartSmith / BroadimageEntertainment / Broad Image / East News, VALERY HACHE / AFP / East News

Айшвария Рай Баччан

Philippe Perusseau / KCS / East News, Philippe Perusseau / KCS / East News

Кэти Холмс

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Шарлиз Терон

East News, East News

Анджелина Джоли

AP / Associated Press / East News, TIZIANA FABI / AFP / East News

Алисия Сильверстоун

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Звезды так много знают о позировании, что могли бы давать мастер-классы. А большинство из них еще и придумывает собственные фирменные трюки, благодаря которым они всегда потрясающе получаются на фотографиях.

Фото на превью Oleg Nikishin / East News, Daniel Cole / Associated Press / East News
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AdMe/Культура/18 звездных див, которые на красной дорожке повернулись боком, и даже верные поклонники их не сразу узнали
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