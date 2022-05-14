19 красавцев, которые для красных дорожек наряжаются с иголочки, а в обычной жизни вообще не парятся
Первые красавцы Голливуда в реальной жизни могут слиться с толпой, да так, что вообще никто не признает в них звезд. Чтобы выйти на улицу, им не нужны роскошные костюмы от-кутюр, их волосы могут быть растрепаны, а лица — не идеально выбриты.
Мы в ADME сравнили, как выглядят знаменитые мужчины на светских мероприятиях и в обычной жизни.
Крис Хемсворт
Том Хиддлстон
Крис Эванс
Генри Кавилл
Брэдли Купер
Роберт Дауни — младший
Бен Стиллер
Джейк Джилленхол
Ченнинг Тейтум
Вуди Харрельсон
Тэрон Эджертон
Райан Рейнольдс
Антонио Бандерас
Вигго Мортенсен
Иэн Сомерхолдер
Джон Траволта
Джерард Батлер
Джейсон Момоа
Дженсен Эклс
Как вы считаете, звездные красавчики в обычной жизни пользуются услугами стилистов или поступают как мы с вами, надевая то, что первым попалось под руку?
Фото на превью Travis P Ball / Getty Images Entertainment / Getty Images
AdMe/Культура/19 красавцев, которые для красных дорожек наряжаются с иголочки, а в обычной жизни вообще не парятся
Поделиться этой статьёй