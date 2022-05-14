19 красавцев, которые для красных дорожек наряжаются с иголочки, а в обычной жизни вообще не парятся

Первые красавцы Голливуда в реальной жизни могут слиться с толпой, да так, что вообще никто не признает в них звезд. Чтобы выйти на улицу, им не нужны роскошные костюмы от-кутюр, их волосы могут быть растрепаны, а лица — не идеально выбриты.