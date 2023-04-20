19 примеров того, что без чувства юмора и смекалки учителю в школе не протянуть и дня

Личные качества человека зачастую могут значительно повлиять на успех в профессиональной сфере. Например, исследования показывают, что у учителей с хорошим чувством юмора и посещаемость в классе выше, и успехи в учебе у учеников заметнее. А теплота, дружелюбие и чуткое отношение действуют как магнит не только на отличников, но и на хулиганов с последней парты.

«Одногруппник сегодня принес сдавать курсовой проект. После долгой проверки получил вот такую печать на чертеж»

«Наш учитель использует Minecraft на уроках»

Мой знакомый — гений педагогики. Умеет заставить каждого ученика проявить максимум своих способностей. Что ни спросит — лес рук. Спрашиваю, мол, как это так. Отвечает: «А секрет простой. Когда на урок приходит проверка, я прошу детей вытягивать руки так сильно, как будто им предлагают конфету. Если они знают ответ, то я советую поднять правую руку, а если не знают — левую. Этот метод работает как часы». © JuiceCastillo / Reddit

«Учительница рисования недавно провела опрос, где спросила, есть ли у нас дома цветные карандаши. Я ответил „нет“, и сегодня она принесла кое-что к моей двери»

«Нижнее объявление было повешено в отместку нашим учителем естествознания»

«Наука — это как магия, только по-настоящему». «Магия — это как наука, только круче».

Подарок от учителя рисования на окончание школы

Решили мы как-то раз подколоть учителя. Когда он отворачивался к доске, мы начинали хохотать, когда поворачивался обратно — затихали. Он терпел-терпел, а потом просто развернулся и ушел. Мы сидели растерянные, пока не пришел завуч и не объяснил нам, что учитель не на шутку расстроился. А потом он сам вернулся со словами: «Попались!» А мы и правда поверили, что напортачили по полной. Так мы его зауважали. © b****s93 / Reddit

На лекции по архитектуре было темно, чтобы было видно презентацию. А за окном настоящий ливень, гром. И вот очередной раскат. Лектор сначала смотрел на нас молча, а потом достал телефон, включил фонарик, злобно улыбаясь и подсвечивая свое лицо, продолжил рассказывать. Лучший учитель в мире. © Hadi Kachmar / Quora

«Наша преподавательница пришла сегодня в класс в костюме динозавра»

Пища для ума всегда лучше усваивается под булочку с чаем

Еще в младшей школе наш учитель принес на урок пару кирпичей. Один он уронил на пол, и тот разбился, это было, чтобы рассказать нам про гравитацию. А второй он как будто бы со злости швырнул в окно, а кирпич отпружинил от стекла. Потому что был пенопластовый. © Fign66 / Reddit

«Сегодня у меня экзамен, и наш преподаватель привел свою собаку, чтобы мы меньше нервничали и лучше справились с заданием»

У нашего школьного историка было правило: кто приходит в класс последним, тот готовит презентацию к следующему уроку. Его самого, кстати, это правило тоже касалось. И вот однажды утром идем мы с подружкой и видим, как двое других учеников вразвалочку идут, уверенные, что и так уже опоздали. А потом они оглянулись и припустили к школе на всех парах. А за ними несся учитель в костюме, с портфелем. Спойлер: он не добежал первым. © bookworm1896 / Reddit

В кабинете учительницы рисования потолочные плитки разрисованы учениками

«Математик каждый день носит новый галстук. Вот сегодняшний»

Наш преподаватель давал нам шанс. Когда начиналась сессия, тот, кому удавалось докинуть свою зачетку от входа в аудиторию до его рабочего стола, получал зачет автоматом. © nikitai21 / Pikabu

«Сегодня девочка из класса принесла на урок литературы кота. Учительница сказала, что каждый может приносить своих животных, когда захочет»

Однажды учитель математики увидел, что мой сосед по парте задремал. Он не стал его тревожить, всех нас вывел из класса и попросил подождать. Сменил время на часах, подошел к этому парню и тихонько разбудил, сказав, что все уроки уже закончились. Он, бедняга, в ужасе выбежал из класса, думая, что пропустил все остальные уроки, отличником ведь был. А мы его ждали и посмеивались. Одно из крутейших воспоминаний. © Drenckpolio / Reddit