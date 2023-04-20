19 примеров того, что без чувства юмора и смекалки учителю в школе не протянуть и дня
Личные качества человека зачастую могут значительно повлиять на успех в профессиональной сфере. Например, исследования показывают, что у учителей с хорошим чувством юмора и посещаемость в классе выше, и успехи в учебе у учеников заметнее. А теплота, дружелюбие и чуткое отношение действуют как магнит не только на отличников, но и на хулиганов с последней парты.
«Одногруппник сегодня принес сдавать курсовой проект. После долгой проверки получил вот такую печать на чертеж»
«Наш учитель использует Minecraft на уроках»
- Мой знакомый — гений педагогики. Умеет заставить каждого ученика проявить максимум своих способностей. Что ни спросит — лес рук. Спрашиваю, мол, как это так. Отвечает: «А секрет простой. Когда на урок приходит проверка, я прошу детей вытягивать руки так сильно, как будто им предлагают конфету. Если они знают ответ, то я советую поднять правую руку, а если не знают — левую. Этот метод работает как часы». © JuiceCastillo / Reddit
«Учительница рисования недавно провела опрос, где спросила, есть ли у нас дома цветные карандаши. Я ответил „нет“, и сегодня она принесла кое-что к моей двери»
«Нижнее объявление было повешено в отместку нашим учителем естествознания»
«Наука — это как магия, только по-настоящему». «Магия — это как наука, только круче».
Подарок от учителя рисования на окончание школы
- Решили мы как-то раз подколоть учителя. Когда он отворачивался к доске, мы начинали хохотать, когда поворачивался обратно — затихали. Он терпел-терпел, а потом просто развернулся и ушел. Мы сидели растерянные, пока не пришел завуч и не объяснил нам, что учитель не на шутку расстроился. А потом он сам вернулся со словами: «Попались!» А мы и правда поверили, что напортачили по полной. Так мы его зауважали. © b****s93 / Reddit
- На лекции по архитектуре было темно, чтобы было видно презентацию. А за окном настоящий ливень, гром. И вот очередной раскат. Лектор сначала смотрел на нас молча, а потом достал телефон, включил фонарик, злобно улыбаясь и подсвечивая свое лицо, продолжил рассказывать. Лучший учитель в мире. © Hadi Kachmar / Quora
«Наша преподавательница пришла сегодня в класс в костюме динозавра»
Пища для ума всегда лучше усваивается под булочку с чаем
- Еще в младшей школе наш учитель принес на урок пару кирпичей. Один он уронил на пол, и тот разбился, это было, чтобы рассказать нам про гравитацию. А второй он как будто бы со злости швырнул в окно, а кирпич отпружинил от стекла. Потому что был пенопластовый. © Fign66 / Reddit
«Сегодня у меня экзамен, и наш преподаватель привел свою собаку, чтобы мы меньше нервничали и лучше справились с заданием»
- У нашего школьного историка было правило: кто приходит в класс последним, тот готовит презентацию к следующему уроку. Его самого, кстати, это правило тоже касалось. И вот однажды утром идем мы с подружкой и видим, как двое других учеников вразвалочку идут, уверенные, что и так уже опоздали. А потом они оглянулись и припустили к школе на всех парах. А за ними несся учитель в костюме, с портфелем. Спойлер: он не добежал первым. © bookworm1896 / Reddit
В кабинете учительницы рисования потолочные плитки разрисованы учениками
«Математик каждый день носит новый галстук. Вот сегодняшний»
- Наш преподаватель давал нам шанс. Когда начиналась сессия, тот, кому удавалось докинуть свою зачетку от входа в аудиторию до его рабочего стола, получал зачет автоматом. © nikitai21 / Pikabu
«Сегодня девочка из класса принесла на урок литературы кота. Учительница сказала, что каждый может приносить своих животных, когда захочет»
- Однажды учитель математики увидел, что мой сосед по парте задремал. Он не стал его тревожить, всех нас вывел из класса и попросил подождать. Сменил время на часах, подошел к этому парню и тихонько разбудил, сказав, что все уроки уже закончились. Он, бедняга, в ужасе выбежал из класса, думая, что пропустил все остальные уроки, отличником ведь был. А мы его ждали и посмеивались. Одно из крутейших воспоминаний. © Drenckpolio / Reddit
«Мой препод по математике ставит печать с изображением своего лица на удачно выполненные работы»
А вот еще несколько любопытных статей о непростой работе учителя:
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