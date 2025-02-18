12 историй о выходках богачей, которые сложно понять обычному человеку

Прежде чем умиляться выходкам богачей, как игре тигров в зоопарке, недурно бы вспомнить, что эти деньги они получили за счет труда простых людей, которым платят копейки.

Да, все законно (особенно строить фабрики в нищих странах и нанимать туда детей).



Но это вовсе не мило и не смешно.

Представьте, что вместо баксов очередная богатая дамочка или любитель пони разбаразивает годы жизни людей, отданные тяжелой работе в безвыходных условиях, и что-то это не кажется особо забавным.