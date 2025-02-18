Интересно, как благородна мадама просит прислугу что-то сделать? Жестами?
12 историй о выходках богачей, которые сложно понять обычному человеку
Люди, у которых денег куры не клюют, мыслят совсем иными категориями, потому понять их бывает непросто обычному человеку. Они то озвучивают специфические запросы, то раздувают до вселенских масштабов несущественные проблемы, то демонстрируют эксцентричное поведение. Пользователи сети, которым довелось пообщаться с богатыми и знаменитыми, поведали свои истории о них.
- Основательница компании, в которой я работаю, женщина-мультимиллионер, пришла в полное замешательство, когда моя коллега взяла выходные — ее ребенок заболел. «Почему она не могла поручить все няне?» — недоумевала начальница. Для справки: мы с коллегой зарабатывали так, что иногда приходилось выбирать: оплатить счета или купить еды. © GothWitchOfBrooklyn / Reddit
- Обедал с инвестором как-то раз. Он оторвался от супа и задумчиво произнес: «Дела идут не очень хорошо. Наверное, мне придется продать своих пони для игры в поло». Бедный, бедный человек! И, кстати, нет — ему так и не пришлось продавать дорогих сердцу питомцев. © nobody2u / Reddit
- Работал на жену одного богача, которая владела магазином дорогих безделушек. Назвать это дело серьезным язык не повернется — судя по всему, бизнес купил ей муж, чтобы она не скучала и тешила чувство собственной важности. Никаких реальных клиентов у нее не было, только подружки заходили время от времени. Да и сама хозяйка наведывалась лишь пару раз в неделю. Но она платила мне хорошие деньги лишь за то, что я открываю и закрываю магазин, а также бездельничаю там часами. Из минусов работы — у нее вечно были перепады настроения. Но и с ними можно было жить, если соглашаться с хозяйкой во всем. © Soggy_Sherbet_3246 / Reddit
- Году эдак в 2007 я трудился на миллиардера. Тот еще был чудак. Однажды он захотел суши в 3 часа ночи, а его помощники не смогли найти работающую в это время службу доставки. И мужик устроил такой разнос! После этого случая для него заказывали суши на $ 300 каждый божий день. На случай, если он захочет полакомиться этим блюдом в неудобное время суток. И пока я на него работал, съел тонну этих никому не нужных суши. © chicobarkay / Reddit
- По роду деятельности мне иногда доводится общаться с богатыми и знаменитыми. И вот однажды рабочие обязанности привели меня в дом одного мультимиллионера. Общаемся мы, значит, и вдруг он с выражением невероятного отвращения на лице начинает смотреть в окно на собственность соседа. И следующие минут 5 с расстроенными видом рассказывает мне, почему «нувориш» не заслуживает жить в их районе. И что все другие его соседи тоже не рады тому факту, что рядом поселился этот быстро разбогатевший человек.
То есть я, работник со скромной ставкой, должен был проявить сочувствие к такой вот большой беде богачей. И смех и грех. © IntegerX / Reddit
- Когда устроилась няней к состоятельному человеку, не смогла найти холодильник и раковину. В кухне было только четыре здоровенных агрегата из мрамора. Никаких кнопок, никах отверстий — ничего. Пришлось среди ночи звонить рок-звезде (это не фигура речи, папа детей действительно был рок-звездой) и жаловаться, что я не могу добыть еду и воду. Он объяснил, как работают скрытые датчики и дверцы, и лишь после этого я смогла добраться до провизии.
За 6 часов работы мне потом заплатили $ 600. А наутро позвонила мама детей (бывшая жена рокера) и спросила, не встречала ли я его новую подружку. Но так как мне платил он, я, конечно же, «никого не встречала». © Emotional-Walrus-808 / Reddit
- Я работала в высококлассном бутике. И вот однажды мы обслуживали миллиардера с супругой. Я обратилась к женщине: «Могу я предложить вам чай или воду?» Ноль реакции. Может, не услышала? Я повторила вопрос громче. Полный игнор. Я стояла в замешательстве. И тут ее супруг выдает: «Не утруждайтесь, она не разговаривает с прислугой». Надо добавить, что некоторое время спустя я стала управляющей этим бутиком, и у нас с этой женщиной состоялся далеко не один прекрасный диалог. © GrantRae / Reddit
- Как-то раз с одногруппниками обсуждали планы на зимние каникулы, и одна девушка похвасталась, что вместе с семьей будет кататься на лыжах в Швейцарии. И добавила, что они вылетают туда сразу после экзамена. Я подумала, что она может опоздать, если вдруг экзамен затянется, потому спросила, в котором часу отбытие самолета. А она посмотрела на меня с недоумением и заявила: «Как только я на него сяду». Оказалось, ее семья владела воздушным судном. Девушка была в шоке, когда узнала, что далеко не все самолеты подстраиваются под график пассажира: она никогда в жизни не летала коммерческим рейсом. © ManyAreMyNames / Reddit
- Делали с товарищами ремонт в шикарном доме с камином ручной работы из итальянского мрамора. И когда парни взялись за здоровенный до неприличия телик, умудрились уронить его прямо на камин. От мрамора откололся кусок, а экран телевизора треснул... От ужаса я аж зажмурился. И тут хозяйка выдает: «Ой, ничего страшного! Вы же не нарочно!» Она лишь посетовала, что ей придется ждать новый камин несколько месяцев. Все-таки вещи, испорченные богатыми, легко заменяются новыми. © Unknown author / Reddit
- Была у меня клиентка — жена влиятельного человека. Так вот она потрясла мое воображение. Однажды сообщила, что няня-репетитор ворует суп. Путем сложных расспросов удалось выяснить, что она замеряет след от жира внутри кастрюли и сопоставляет с объемом, который может съесть ее ребенок... © n_umnaya
- В один период я побывал в разных особняках — занимался дезинсекцией (борьбой с насекомыми). Больше всего меня сбил с толку клиент, который спросил: «А вы уже обработали комнату страха за книжным шкафом?» О боже, что это? Для чего это?
Товарищ априори был со специфическими интересами. У него еще имелись шахматы в человеческий рост на поле из травертина и три бассейна с мостиками прямо в доме. © Unknown author / Reddit
- Я встречалась с парнем из очень богатой семьи. И как-то раз мы вместе с его родителями катались на частном катере. И вот проплываем мы мимо соседского дома — он был чуток больше их собственного. В этот момент моя потенциальная свекровь тихо вздыхает и выдает перл на миллион: «Интересно, каково это — быть богатым? Наверное, круто...» © memilygiraffily / Reddit
Еще больше рассказов о странностях состоятельных людей можно найти в этих материалах:
Комментарии
Прежде чем умиляться выходкам богачей, как игре тигров в зоопарке, недурно бы вспомнить, что эти деньги они получили за счет труда простых людей, которым платят копейки.
Да, все законно (особенно строить фабрики в нищих странах и нанимать туда детей).
Но это вовсе не мило и не смешно.
Представьте, что вместо баксов очередная богатая дамочка или любитель пони разбаразивает годы жизни людей, отданные тяжелой работе в безвыходных условиях, и что-то это не кажется особо забавным.