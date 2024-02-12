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20 доказательств того, что у людей прошлого столетия были свой особенный шарм и обаяние

Культура
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В фотопортретах прошлого века есть что-то особенное, почти неуловимое. Люди на них кажутся бесконечно красивыми, загадочными — просто глаз не отвести. Каждую деталь их образа хочется рассматривать чуть ли не под лупой. Ну, а чтобы не быть голословными, мы нашли старинные фотографии, на которых запечатлены чьи-то великолепные родственницы.

«Моя прабабушка в 16 лет и в 100»

«Моя прабабушка. Это фото сделано примерно в 1934 году. Я сам его отреставрировал»

«Школьная фотография моей прабабушки, 1928 год. Она оставалась дерзкой даже в 90 лет»

«Мою прабабушку звали Хейзел, она была очень талантливой художницей. Моя младшая дочь во многом на нее похожа»

«Моя крутая тетя. Фото сделано в начале 50-х. Теперь я понимаю, что увидел в ней дядя Билл»

«Моя прабабушка в 30-е годы»

«Прабабушка окончила университет в 1900 году со степенью в области физики»

«Свадебное фото моей прабабушки. Когда я впервые увидел этот снимок, просто взгляда не мог от него отвести»

«Это моя прабабушка Элизабет. На ней нет ни боа, ни меховой накидки — это все ее волосы»

«Прапрабабушка была очень эксцентричной и разносторонней женщиной. Мама говорит, что я очень на нее похожа»

«Моя прабабушка была очень смелой. Я на 99% уверена, что она сделала эту стрижку себе сама»

«Моя прабабушка. Она принадлежала к высшему классу и хотела стать актрисой. Но в ее среде это, конечно, порицалось»

«Моя прабабушка. Фото сделано 14 ноября 1936 года. Накануне ей исполнилось 17 лет»

«Моя прабабушка, примерно 1910 год»

«Этот снимок моя прабабушка сделала для кастинга в немом кино»

«Моя прабабушка. Кажется, это 1916 год. Хотелось бы, конечно, знать, для чего она сделала эту фотографию»

«Моя прабабушка»

«Первый муж моей прабабушки был бездельником, она ушла от него с тремя детьми. Потом она встретила чудесного мужчину. В детстве я несколько раз с ними виделась»

«Моя прабабушка по линии матери выглядела как кинозвезда. Она была потрясающей женщиной»

«Моя прабабушка, Гэйл Кейн, была актрисой немого кино»

Кстати, об актрисах. Мы тут узнали, каких кинодив старого Голливуда люди считают самыми красивыми.

Фото на превью mini-jane3 / Reddit
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15332
AdMe/Культура/20 доказательств того, что у людей прошлого столетия были свой особенный шарм и обаяние
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