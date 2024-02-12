20 доказательств того, что у людей прошлого столетия были свой особенный шарм и обаяние
В фотопортретах прошлого века есть что-то особенное, почти неуловимое. Люди на них кажутся бесконечно красивыми, загадочными — просто глаз не отвести. Каждую деталь их образа хочется рассматривать чуть ли не под лупой. Ну, а чтобы не быть голословными, мы нашли старинные фотографии, на которых запечатлены чьи-то великолепные родственницы.
«Моя прабабушка в 16 лет и в 100»
- Да у нее в 100 лет кожа лучше, чем у меня в 32! © Micksar / Reddit
«Моя прабабушка. Это фото сделано примерно в 1934 году. Я сам его отреставрировал»
«Школьная фотография моей прабабушки, 1928 год. Она оставалась дерзкой даже в 90 лет»
«Мою прабабушку звали Хейзел, она была очень талантливой художницей. Моя младшая дочь во многом на нее похожа»
«Моя крутая тетя. Фото сделано в начале 50-х. Теперь я понимаю, что увидел в ней дядя Билл»
- Она просто сногсшибательна, абсолютное великолепие! © verucka-salt / Reddit
«Моя прабабушка в 30-е годы»
«Прабабушка окончила университет в 1900 году со степенью в области физики»
«Свадебное фото моей прабабушки. Когда я впервые увидел этот снимок, просто взгляда не мог от него отвести»
«Это моя прабабушка Элизабет. На ней нет ни боа, ни меховой накидки — это все ее волосы»
«Прапрабабушка была очень эксцентричной и разносторонней женщиной. Мама говорит, что я очень на нее похожа»
«Моя прабабушка была очень смелой. Я на 99% уверена, что она сделала эту стрижку себе сама»
«Моя прабабушка. Она принадлежала к высшему классу и хотела стать актрисой. Но в ее среде это, конечно, порицалось»
«Моя прабабушка. Фото сделано 14 ноября 1936 года. Накануне ей исполнилось 17 лет»
«Моя прабабушка, примерно 1910 год»
«Этот снимок моя прабабушка сделала для кастинга в немом кино»
«Моя прабабушка. Кажется, это 1916 год. Хотелось бы, конечно, знать, для чего она сделала эту фотографию»
«Моя прабабушка»
«Первый муж моей прабабушки был бездельником, она ушла от него с тремя детьми. Потом она встретила чудесного мужчину. В детстве я несколько раз с ними виделась»
«Моя прабабушка по линии матери выглядела как кинозвезда. Она была потрясающей женщиной»
- Вот это настоящий гламур! © jarviskokar / Reddit
«Моя прабабушка, Гэйл Кейн, была актрисой немого кино»
Кстати, об актрисах. Мы тут узнали, каких кинодив старого Голливуда люди считают самыми красивыми.
Фото на превью mini-jane3 / Reddit
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