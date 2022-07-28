20+ знаменитостей, которые показали, насколько они близки со своими родителями
Согласитесь, всегда приятно видеть крепкие отношения детей с родителями. Когда мы наблюдаем радостные моменты их жизни, на душе у каждого становится тепло. Многие знаменитости с удовольствием показывают безграничную любовь к своим мамам и папам как на красной дорожке, так и в частной жизни, вне объективов камер.
Мы в ADME приглашаем вас полюбоваться этими фотографиями звезд с их любимыми родителями.
1. Крисси Тайген и ее мама Вилайлак
2. Джейсон Момоа и его мама Кони
3. Зои Кравиц и ее мама Лиза Боне
4. Бейонсе и ее мама Тина
5. Дуэйн Джонсон и его мама Ата
6. Гвинет Пэлтроу и ее мама Блайт Даннер
7. Кейт Хадсон и ее мама Голди Хоун
8. Джиджи и Белла Хадид и их мама Иоланда
9. Джастин Бибер и его мама Пэтти
10. Дженнифер Энистон и ее отец Джон
11. Риз Уизерспун и ее мама Бетти
12. Хоакин Феникс и его мама Арлин, в 2001 и в 2020
13. Джастин Тимберлейк и его мама Линн
14. Майли Сайрус и ее отец Билли Рэй
15. Дакота Джонсон и ее отец Дон
16. Крис Прэтт и его мама Кэти
17. Николь Кидман и ее мама Джанелль
18. Майкл Б. Джордан и его мама Донна
19. Тимоти Шаламе и его мама Николь
20. Джаред Лето и его мама Констанс
21. Шарлиз Терон и ее мама Герда
А вы близки со своими родителями? Может быть, у вас тоже найдется несколько совместных фотографий, которыми вы хотели бы с нами поделиться?
Фото на превью Robert Hepler / EVERETT COLLECTION / East News, CHRIS DELMAS / AFP / East News
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