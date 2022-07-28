20+ знаменитостей, которые показали, насколько они близки со своими родителями

Согласитесь, всегда приятно видеть крепкие отношения детей с родителями. Когда мы наблюдаем радостные моменты их жизни, на душе у каждого становится тепло. Многие знаменитости с удовольствием показывают безграничную любовь к своим мамам и папам как на красной дорожке, так и в частной жизни, вне объективов камер.

Мы в ADME приглашаем вас полюбоваться этими фотографиями звезд с их любимыми родителями.

1. Крисси Тайген и ее мама Вилайлак

2. Джейсон Момоа и его мама Кони

Joseph Martinez / PictureLux / agefotostock / East News

3. Зои Кравиц и ее мама Лиза Боне

4. Бейонсе и ее мама Тина

5. Дуэйн Джонсон и его мама Ата

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

6. Гвинет Пэлтроу и ее мама Блайт Даннер

GP / MPI / Capital Pictures / Capital Pictures / East News , John Salangsang / Invision / AP / East News

7. Кейт Хадсон и ее мама Голди Хоун

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

8. Джиджи и Белла Хадид и их мама Иоланда

AFP / East News

9. Джастин Бибер и его мама Пэтти

LISA O'CONNOR / AFP / East News

10. Дженнифер Энистон и ее отец Джон

11. Риз Уизерспун и ее мама Бетти

12. Хоакин Феникс и его мама Арлин, в 2001 и в 2020

Robert Hepler / EVERETT COLLECTION / East News , CHRIS DELMAS / AFP / East News

13. Джастин Тимберлейк и его мама Линн

14. Майли Сайрус и ее отец Билли Рэй

15. Дакота Джонсон и ее отец Дон

Evan Agostini / Invision / AP / East News

16. Крис Прэтт и его мама Кэти

17. Николь Кидман и ее мама Джанелль

18. Майкл Б. Джордан и его мама Донна

Jay L. Clendenin / Polaris Images / East News

19. Тимоти Шаламе и его мама Николь

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

20. Джаред Лето и его мама Констанс

East News

21. Шарлиз Терон и ее мама Герда

East News , Invision / Invision / East News

А вы близки со своими родителями? Может быть, у вас тоже найдется несколько совместных фотографий, которыми вы хотели бы с нами поделиться?