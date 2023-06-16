7 правил, которые лучше знать, прежде чем идти в приличное место, чтобы не сесть в лужу

В интернете полно правил, которые на первый взгляд кажутся полной бессмыслицей. Нередко мы думаем, что соблюдать их в жизни не обязательно, ведь мы не на приеме у королевы. Однако некоторые, казалось бы, незаметные правила этикета могут сыграть вам на руку и помочь произвести нужное впечатление.

Пускай будет занята только одна рука

На бизнес-встречах и торжествах часто устраивают перерывы на фуршет. Обычно подразумевается, что угощение гости будут есть стоя. В таких случаях важно соблюсти этикет и сделать так, чтобы одна рука была постоянно свободна. Например, не стоит одновременно держать в руках бокал и бутерброд.

Не заказывайте самое дорогое блюдо в меню если вас угощают

Если вас угощают, не следует заказывать самое дорогое блюдо или десерт. По мнению экспертов, от правила можно отступить лишь в редких случаях. Например, если визави настаивает на том, чтобы вы попробовали определенное блюдо. Или между вами и хозяином существует сложившаяся практика, при которой ужины оплачивают по очереди.

Предлагайте еду по часовой стрелке

Если за столом нужно передать хлеб или общее блюдо, начинать следует по часовой стрелке: вам нужно подать тарелку собеседнику слева. Затем следует передать ее человеку справа, а тот, в свою очередь, передаст ее дальше.

Оставлять еду на тарелке — нормально

В разных культурах по-разному относятся к тому, что на тарелке после трапезы остается еда. У кого-то это признак уважения, а для кого-то, напротив, неприемлемо. Наши читатели рассказывали, что в итальянском ресторане на них обиделись из-за того, что они не доели пасту. Но все больше экспертов согласны с тем, что не доедать еду — нормально.

Придерживайте чашку с кофе или чаем рукой

Многие знают, что оттопыривать палец — дурной тон. Есть еще несколько мелочей, которые помогут выглядеть как истинная леди. Например, можно аккуратно придерживать чашку за дно другой рукой.

Пейте с одной стороны бокала

Даже если перед трапезой промокнуть губы салфеткой, вероятнее всего помада останется на губах. Поэтому стоит пить так, чтобы помада на посуде отпечатывалась только с одной стороны. И независимо от того, какой напиток вы пьете, не стоит поднимать руку с посудой выше уровня глаз.

Не стесняйтесь заменять или возвращать блюда

«Пошли в модный ресторан отметить годовщину. Вот как выходит закуска перед основным блюдом. Сэндвич с ветчиной и салями за $28.»

Если блюдо не оправдало ожиданий, его можно вернуть на кухню. Причин для этого может быть множество: оно недожарено, пересолено, внутри обнаружены посторонние предметы или оно просто остыло. Однако делать это следует тихо и вежливо, без скандала.

Есть еще несколько правил, которые помогут вам избежать неловких моментов. Например, мало кто знает, что торт следует есть, «завалив» его набок.

Фото на превью Archewell/Ferrari Press/East News