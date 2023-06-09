9 вещей, которыми раньше можно было щегольнуть перед соседями, а сегодня их даже даром никто не берет

Мир вокруг настолько изменчив и многообразен, что не успеешь оглянуться, как бывшие на пике популярности вещи, фасоны, музыкальные жанры и даже модные кулинарные рецепты сменяются новыми. И снова приходится привыкать и адаптироваться, чтобы спустя какое-то время все повторилось снова. Так всегда было и, наверное, всегда будет, но временами так хочется вспомнить, какие вещицы приковывали внимание тысяч людей когда-то. А сейчас кажутся приветом из прошлых лет.

Ювелирные изделия с янтарем

Наверняка у ваших мам или бабушек были сережки, кольцо, либо кулон с янтарной вставкой. И ведь сейчас язык не повернется сказать, что такие украшения — стильные и красивые. Однако своя минута славы была и у них. Ну а сейчас сочетание золота с янтарем морально устарело. Не говоря уже о том, что такой наборчик может накинуть пару десятков лет даже юной особе.

Хрустальная посуда

Хрусталь бережно выставляли на застекленных полках сервантов и никогда ничего из него не ели — это была даже не посуда как таковая, а символ достатка. Массивные салатницы, увесистые креманки, бокалы из плотного, толстого хрусталя были в каждой семье. Даже когда мода на них стала проходить, выкинуть всю эту красоту рука не поднималась. А вот в современных жилищах хрустальную посуду почти не встретишь.

Линолеум

В свое время напольное покрытие в виде линолеума считалось красивым, удобным и, главное, модным. Были линолеумы обычные и утепленные, с рисунком и однотонные, даже с имитацией паркета или красивой плитки. Но, как ни крути, это относительно недолговечный синтетический материал, и даже самый изощренный рисунок деревянной доски отличается от настоящего дерева, а со временем неизбежно деформируется и выцветет.

Люстры с рожками

Еще недавно люстры с плафонами на рожках покупали вообще все. Они казались естественной заменой тех бабушкиных огромных люстр с подвесками из стекла и хрусталя. А потому появились у всех, несмотря на то, что выглядят они не очень, свет рассеивают плохо и помещение особо не украшают. Сегодня от них отказываются, предпочитая такому освещению, например, люстры сферической формы с медными вставками или варианты, в которых металл сочетается с деревом.

Линзы-хамелеоны

Говоря другими словами, это линзы в очках для зрения, которые имеют свойство темнеть на солнце и становиться прозрачными в помещении. Как бы удобно это не звучало, нужно было ждать приличное количество времени, чтобы они потемнели и наоборот. Ну и полноценного эффекта солнечных очков с «хамелеонами» не получить, да и мода на такие очки постепенно ушла в прошлое.

Магнитофон и музыкальный центр

Мы покупали кассетные магнитофоны, потому что другого способа послушать любимую музыку попросту не было — разве что включить музыкальную станцию, и ждать, когда заиграет тот самый трек. Что и говорить, романтика была непередаваемая. Потом кассеты сменились дисками, затем наступила эра компьютеров и устройства для прослушивания музыки отошли на второй план. Без сомнения, есть те, кто все еще нежно любит кассетные проигрыватели, однако их абсолютное меньшинство.

Ремни с большой бляшкой

За такими ремнями буквально шла модная охота, а джинсы с низкой посадкой позволяли продемонстрировать весь шик как нельзя лучше. И со стразами, и со вставками из камней или пластика, и с эмалью, с металлическими завитушками — да каких только не было. Постепенно мода на ремни с большой пряжкой ушла. А сейчас, если хочется иметь в гардеробе такое изделие, на рынке можно встретить более изящные и минималистичные широкие ремни с логотипом фирмы на бляшке.

Пианино

Верх роскошества в квартире прошлых лет — пианино. Даже если на нем никто никогда не играл, даже если оно использовалось как подставка для цветов. Наличию музыкального инструмента в абсолютно немузыкальной семье, в принципе, никто и не удивлялся, как и тому, что, скажем, бабушкин сервиз с фиолетовыми цветочками никогда не используется по назначению. В современном мире покупка пианино «просто так» звучит и выглядит странновато.

Кепка-козырек

Откровенно говоря, сложно оправдать само явление козырька без кепки чем-то иным, кроме как желанием не испортить прическу. Ведь если печет солнце и нужен козырек, то не грех закрыть и всю голову. Несмотря на это, такие головные уборы были очень популярны. Сейчас их днем с огнем не сыщешь, но мы и не расстраиваемся.