9 звезд, которым хуже горькой редьки надоели наклеенные на них ярлыки, и они решили резко изменить свой образ

Келли Осборн

В начале 2000-х дочь великого Оззи Осборна слыла настоящей хулиганкой. Звезда реалити-шоу «Семейка Осборнов» частенько позволяла себе грубые выражения и в целом отличалась вспыльчивостью и довольно жестоким и злым юмором. На волне популярности, которую принесло ей шоу, она выпустила несколько альбомов, запустила собственную линию одежды и пробовала себя в качестве актрисы.

Постепенно из злобного подростка она превратилась в цветущую стильную девушку. Она не раз выступала в роли ведущей различных шоу, например «Модный контроль» и The Very VERY Best of the 80s. Совсем недавно она впервые стала мамой и, по ее собственному признанию, особенно зауважала тех, кто совмещает материнство с работой. Ей самой тяжело оставлять ребенка дома и уходить на работу, и она с нетерпением ждет окончания рабочего дня.