9 звезд, которым хуже горькой редьки надоели наклеенные на них ярлыки, и они решили резко изменить свой образ

Пэрис Хилтон, Джастин Тимберлейк, Келли Осборн — кажется, будто все эти знаменитости начала 2000-х не так уж давно засветились на экранах. А между тем со времен начала своей карьеры многие из них успели не только внешне измениться, но и резко сменить свое амплуа.

Пэрис Хилтон

После того как в начале 2000-х Пэрис Хилтон стала звездой реалити-шоу «Простая жизнь», ее имя начали ассоциировать со словом «гламур». Долгое время знаменитость поддерживала образ роскошной и изнеженной миллионерши, чей интерес сводится только к вечеринкам и мероприятиям. Однако в 2020 году Пэрис решила продемонстрировать публике, что скрывается за ее безупречным имиджем, и выпустила документальный фильм о своей сложной юности. Кроме того, она начала увлекаться готовкой, о чем свидетельствуют опубликованные на ее канале видеорецепты. Летом 2021 года Хилтон даже стала ведущей своего собственного кулинарного шоу.

Джастин Тимберлейк

С детства Джастин Тимберлейк был в центре внимания, и все благодаря участию в шоу «Клуб Микки-Мауса». В юности он был членом бойз-бенда ’N Sync, но превратился в по-настоящему большую звезду после того, как начал сольную карьеру. Узнаваемый тембр и грациозные танцевальные движения стали его фирменным стилем. Занимаясь музыкой, Джастин также попробовал себя в кино и с каждым новым проектом демонстрировал свой профессиональный рост в качестве актера. Его фильмография включает в себя романтические комедии, такие как «Секс по дружбе», антиутопии, например «Время», и драмы, в том числе «Палмер».

Леди Гага

В 2008 году Леди Гага ворвалась в нашу жизнь подобно урагану. Эту яркую девушку с сильным голосом, которая не стеснялась выходить на публику в экстравагантных нарядах, было невозможно не заметить. Сегодня знаменитость известна не только как вокалистка, но и как талантливая актриса. К примеру, за роль в фильме «Звезда родилась» девушка была номинирована на премию «Оскар». Также она блистала в ленте «Дом Gucci», где сыграла супругу главы легендарного модного дома. Ну а сейчас мы с нетерпением ждем ее появления во 2-й части «Джокера».

Фред Дерст

Крутой рокер.

Режиссер и продюсер.

Фред Дерст, лидер группы Limp Bizkit, являлся кумиром молодежи в 90-е и 2000-е годы. Он, как и многие альтернативные исполнители, был известен своим крутым образом. Однако сейчас, будучи куда более зрелым, он уже не похож на бунтаря из прошлого. Фред основал свой звукозаписывающий лейбл и также попробовал силы в режиссуре фильмов и рекламы. В 2019 году он представил свою картину «Фанатик» с Джоном Траволтой в главной роли.

Риз Уизерспун

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После своей роли в романтической комедии «Блондинка в законе» Риз Уизерспун завоевала сердца многих зрителей и получила заслуженное признание. На протяжении многих лет ее имя ассоциировалось с главной героиней фильма — наивной молодой женщиной, которая стремилась доказать свою значимость и найти место в жизни. Сегодня никому не нужно доказывать, что Риз — настоящий профессионал своего дела, и не только в актерской сфере. Она является успешным сопродюсером фильмов «Исчезнувшая» и «Дикая», а также сериалов «И повсюду тлеют пожары» и «Большая маленькая ложь».

Бенедикт Камбербэтч

Из-за своей необычной внешности Бенедикту Камбербэтчу в начале карьеры часто приходилось играть неприятных персонажей. Например, безвольного мужа в фильме «Еще одна из рода Болейн» и злодея в «Искуплении». Но все изменилось после выхода сериала «Шерлок», в котором он сыграл главную роль. С тех пор его стали называть одним из самых привлекательных англичан. Сам Бенедикт с юмором относится к своей внешности, называя свое лицо странным и «похожим на мордочку выдры, которая немного притягательна для других».

Иэн Сомерхолдер

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Иэн Сомерхолдер заслужил известность благодаря участию во многих проектах, но особенно яркой стала его роль в сериале «Дневники вампира», который вышел в 2009 году. Актер сыграл обаятельного, но циничного вампира и завоевал сердца женщин всех возрастов. Однако в 2015 году Сомерхолдер расстроил своих поклонниц, объявив о свадьбе с актрисой Никки Рид. С тех пор он часто выражает свою любовь к жене в социальных сетях. Кроме того, актер является активным защитником окружающей среды и гордо носит звание посла доброй воли ЮНЕП.

Кайли Дженнер

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Имя Кайли стало известным благодаря выходу на экраны в 2007 году реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Долгое время она была в тени своей старшей сестры Ким и рассматривалась только как «еще одна из той самой семьи». Однако все изменилось после 2015 года, когда Кайли выпустила собственную линейку помад. Продукция получила огромный успех, и вскоре девушке пришлось расширять производство. Она заработала $ 41 млн, заняла место в списке Forbes и стала известной предпринимательницей.

Келли Осборн