Девушка на своем примере показывает, как в погоне за ложными стандартами красоты важно сохранить себя
Блог этой британки подкупает честностью и простотой. Девушка без стеснения показывает колоссальную разницу между настоящими и отредактированными фотографиями. И напоминает подписчикам: «Не верьте всему, что видите в интернете!»
Шелл Джонсон считает, что в условиях массовых «улучшений» фотоконтента очень важно беречь себя. Ведь погоня за недостижимым идеалами может сказаться на самооценке и самочувствии. У девушки уже сформировалась большая аудитория, и в многочисленных комментариях к ее постам то и дело встречаются слова благодарности.
Некоторые люди делятся и своими историями. «Когда-то я редактировала свои фотки. Годами „делала“ себе тонкую талию, идеальную кожу, а потом смотрела в зеркало и ненавидела себя настоящую. Так что фильтры очень вредны!» — рассказывает одна девушка.
А кто-то даже использует работы Шелл в учебных проектах, посвященных психическому здоровью и социальным сетям.
На коллажах Шелл можно увидеть примеры волшебного перевоплощения даже без применения фильтров. И дело не в фотогеничности, а в удачном позировании. Ведь стоит выбрать правильный ракурс, немного по-другому обыграть одежду, и обычная фигура выглядит модельной.
«Вот почему не надо верить рекламе средств для похудения» — объясняет блогер. Недобросовестные дельцы используют похожие приемы, чтобы имитировать разницу между «до» и «после».
Девушка отмечает, что виртуальную жизнь нельзя считать полным отражением реальной — там не та глубина. К примеру, за фотографией прекрасного цветка может скрываться гора немытой посуды.
«В моей жизни не было ни одной ситуации, когда сравнения себя с другими людьми шло мне на пользу», — говорит британка. Кстати, она предлагает воспользоваться бесплатной ежедневной рассылкой мотивирующих писем от ее имени, которые могут поддержать в трудную минуту.
Есть и другие инфлюенсеры, которые не боятся показать себя в «невыгодном» свете. Одна девушка из Австралии тоже публикует фотографии, которые не дают отчаяться женщинам, верящим в идеальную красоту гламурных красоток в социальных сетях.