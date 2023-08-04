Девушка на своем примере показывает, как в погоне за ложными стандартами красоты важно сохранить себя

Блог этой британки подкупает честностью и простотой. Девушка без стеснения показывает колоссальную разницу между настоящими и отредактированными фотографиями. И напоминает подписчикам: «Не верьте всему, что видите в интернете!»

Шелл Джонсон считает, что в условиях массовых «улучшений» фотоконтента очень важно беречь себя. Ведь погоня за недостижимым идеалами может сказаться на самооценке и самочувствии. У девушки уже сформировалась большая аудитория, и в многочисленных комментариях к ее постам то и дело встречаются слова благодарности.

Некоторые люди делятся и своими историями. «Когда-то я редактировала свои фотки. Годами „делала“ себе тонкую талию, идеальную кожу, а потом смотрела в зеркало и ненавидела себя настоящую. Так что фильтры очень вредны!» — рассказывает одна девушка.

А кто-то даже использует работы Шелл в учебных проектах, посвященных психическому здоровью и социальным сетям.