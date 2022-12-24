Как выглядели 9 актеров в начале карьеры и сейчас

Некоторым знаменитостям, таким как Джейми Ли Кертис и Энн Хэтэуэй, повезло получить главную роль в дебютных фильмах. Но большинство звезд прокладывают свой путь к славе, играя второстепенные роли, прежде чем добиваются успеха. Но именно такие, казалось бы, незначительные усилия когда-то и помогли им заполучить симпатию зрителей.

1. Изабель Фурман

В 2009 году в возрасте 12 лет Изабель Фурман получила роль Эстер в психологическом триллере «Дитя тьмы». Она вновь сыграла этого персонажа в фильме «Дитя тьмы: Первая жертва», отметив, что ей нравится изображать более мрачных персонажей и копаться в их сознании, чтобы зрители могли понять их мотивы.

2. Джейми Ли Кертис

В 1978 году Джейми Ли Кертис начала свою актерскую карьеру в роли Лори Строуд в легендарном фильме ужасов «Хэллоуин». Она сыграла героиню в 7 фильмах франшизы, включая перезапущенную трилогию, которая началась в 2018 году и завершилась фильмом «Хэллоуин заканчивается».

3. Ральф Маччио

В 1984 году Ральф Маччио сыграл Даниэла ЛаРуссо, персонажа, которого он изобразил в 3 других фильмах «Малыш-каратист». Впоследствии актер дал герою новую жизнь в сериале «Кобра Кай». В сериале Даниэл владеет автосалоном в долине Сан-Фернандо, что, по мнению Маччио, совсем не то, чем персонаж должен заниматься по жизни. Актер вообще не думал, что вернется во франшизу.

4. Энн Хэтэуэй

Еще в подростковом возрасте Энн Хэтэуэй получила роль в телесериале «Будь собой», который шел с 1999 по 2000 год. Карьера пошла на взлет, когда актриса сыграла главную героиню в диснеевской комедии «Дневники принцессы» (2001). Вскоре Энн вновь ждал успех, когда она присоединилась к актерскому составу фильма «Дьявол носит Prada». В 2013 году за роль в «Отверженных» она получила премию «Оскар». В 2020 году актриса снялась в триллере «Последнее, чего он хотел».

5. Рико Родригес

В сериале «Американская семейка» Рико Родригес сыграл роль Мэнни Дельгадо, что позволило ему развить свою и без того успешную карьеру. Завершение сериала было таким же успешным, как и его начало.

6. Том Холланд

В возрасте 12 лет Том Холланд дебютировал в театральном мюзикле «Билли Эллиот» в роли Майкла, лучшего друга Билли. Он прославился после того, как получил роль Питера Паркера в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», став частью семьи Marvel.

7. Зендея

До появления в шоу канала Disney «Танцевальная лихорадка!» Зендея была моделью. После она снялась в диснеевском телесериале «Кей Си. Под прикрытием». Недавно она снялась в научно-фантастическом фильме «Дюна». Роль Ру в сериале HBO «Эйфория» — последний проект актрисы на данный момент.

8. Милли Бобби Браун

В 2013 году Милли Бобби Браун дебютировала в качестве приглашенной звезды в фантастическом драматическом сериале ABC «Однажды в Стране чудес», спин-оффе «Однажды в сказке», исполнив роль юной Алисы. Благодаря своей главной роли Одиннадцати в научно-фантастическом сериале Netflix «Странные дела» Милли стала известной актрисой. Она также получила 2 номинации на «Прайм-таймовую премию „Эмми“» и 2 номинации на премию Гильдии киноактеров.

9. Эмили Осмент

В 2002 году Эмили Осмент дебютировала в роли Герти Гигглс в фильме «Дети шпионов — 2: Остров несбывшихся надежд». Проект принес актрисе кинопремию «Молодой актер» за лучшую роль в художественном фильме. В 2003 году она вновь снялась в третьей части франшизы «Дети шпионов — 3: Игра окончена». Кроме того, зрители знают актрису по ее легендарной роли в сериале «Ханна Монтана». Последним проектом Эмили на данный момент стал фильм «Умные и красивые».