Куда пропала «вторая Скарлетт» Джоанн Уолли, и почему ее прошлый брак с Вэлом Килмером так и остался единственным

Многие зрители в 80-е и 90-е годы попали под чары прекрасной Джоанн Уолли. Как же сложилась судьба актрисы, сыгравшей когда-то своенравную Скарлетт в одноименном сериале с Тимоти Далтоном, и чем она занимается сейчас?

Джоанн Уолли родилась в 1961 году на северо-западе Англии в Ланкашире. Училась в школе для девочек. В то время она была миниатюрной, неуверенной в себе девушкой. Однако к 18 годам расцвела, набралась уверенности, а чуть позднее стала участницей поп-группы Cindy & The Saffrons. Тогда же начала свой путь в качестве актрисы, дебютировав в полнометражном кино в роли молодой поклонницы Beatles в фильме «Рождение „Битлз“».



Свое вдохновение Джоанн черпала из черно-белых фильмов, которые показывали по телевизору в субботу днем. Джоан Кроуфорд, Ава Гарднер, Рита Хейворт, Бетт Дэвис — все эти актрисы стали для юной девушки примером для подражания. По ее словам, немного посмотрев на них, она как будто перевоплощалась в этих див, перенимала их черты характера. К 21 году Джоанн уже играла в Королевском театре и начала покорять большое кино и телевидение. За работу в популярном сериале «На краю тьмы» она получила номинацию на премию BAFTA за лучшую женскую роль. А чуть позднее снялась в нашумевшем «Поющем детективе», который получил высокие оценки критиков.

Во время работы в театре Джоанн обзавелась поклонником. Позже он рассказывал СМИ: «Я несколько раз видел ее на сцене, но тогда нам так и не удалось поговорить». Таинственным почитателем таланта красавицы оказался популярный актер Вэл Килмер. Джоанн и Вэл встретились позже на съемках фильма «Уиллоу» в 1988 году. Практически сразу между ними вспыхнули чувства, и вскоре они начали встречаться. В марте того же года актеры поженились. После свадьбы актриса переехала в Лос-Анджелес и стала работать под двойной фамилией Уолли-Килмер. В Голливуде она снялась в гораздо большем количестве фильмов, чем в Великобритании. Из новоиспеченных супругов получился превосходный экранный тандем. Им удалось сняться вместе в четырех фильмах: «Уиллоу», «Убей меня снова», «Сыграно» и «Между».

В 1991 году в возрасте 30 лет Джоанн впервые стала мамой. У нее родилась прелестная дочка Мерседес. А через четыре года на свет появился и сын, которого назвали Джек. Актриса, погрузившись в семейные дела, решила ненадолго отложить карьеру и сконцентрировалась на воспитании детей. Джоанн нравится сочетание американской прямоты и английского сарказма, которое она видит в Мерседес и Джеке. Ей по душе, что они смогли вырасти утонченными, но в то же время в них нет чопорности. Дети пошли по стопам родителей и окунулись в актерство с головой.

EAST NEWS , CHRISTOPHE SIMON / AFP / East News

Идеальная на первый взгляд семья стала рушиться к середине 90-х годов. Вэл и Джоанн начали отдаляться друг от друга. Расставание было неприятным. Актеру приписывали роман на стороне, в то время как сам он сетовал на рабочую занятость и сложный график съемок. Незадолго до этого Джоанн снималась в сериале «Скарлетт» вместе с Тимоти Далтоном, который разбил не одно зрительское сердце. И такая страсть на экране тоже, казалось бы, могла вылиться во что-то большее, но за кадром они оставались просто коллегами. Когда Джоанн все же решилась на развод, она сделала это с размахом. Килмер узнал обо всем, когда смотрел новости по телевизору. Актриса забрала детей и переехала в другой штат. В документах она указала в качестве причины непримиримые разногласия. Джоанн не любит говорить на публике об отношениях с Вэлом. А на все вопросы журналистов отвечает сдержанно, лишь иногда позволяя себе сделать маленькие замечания. Например, когда ее попросили прокомментировать фразу Килмера о том, что он перенял от бывшей жены страсть к ФК «Арсенал». Тогда она уверенно сказала, что ее клуб «Манчестер Сити», а фанатом «Арсенала» является Джек.

Вэл продолжает близко общаться с детьми. Хотя Джоанн ранее подавала на него в суд за то, что он не платил алименты. Но все эти разногласия не помешали им поддерживать нормальные отношения. Отчасти в этом заслуга актрисы и ее понимания важности семейных уз. На примере своих отношений с родителями Джоан знает, насколько крепка такая связь. Поэтому актриса уверена, что Вэл любит любит Джека и Мерседес, а они отвечают ему тем же. По ее словам, нельзя провести с человеком столько времени, родить от него детей, а потом делать вид, что он тебе не нравится. И пусть сейчас у них другие отношения, но они все же есть.

Джоанн умеет смеяться над своим прошлым. После перерыва в карьере она вернулась к своей прежней роли Сорши из «Уиллоу». Той самой, что стала первой в дуэте с Вэлом, когда они только начинали встречаться. Она появилась в образе постаревшей королевы, а вот персонаж Килмера, Мэдмартиган, так и остался неизвестно где, потерявшись за кадром. Ее любимой фразой в продолжении старой истории стала та, где она объясняет свои отношения с бывшим возлюбленным, которого называет невероятно тщеславным негодяем. Сорша говорит: «Мэдмартиган был человеком, за которого я бы вышла замуж. Что я могу сказать? Я была молода». Джоанн поделилась с создателем сериала, что эта реплика была лучшей из тех, что ей когда-либо приходилось говорить на экране.

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В год, когда Джоанн развелась с Вэлом, у нее был недолгий роман с Доди Аль-Файедом. Тем самым, который вскоре после их расставания начал встречаться с принцессой Дианой. После этой попытки завести отношения актриса никогда не была больше замечена в любовных связях. Свое счастье она нашла в детях и отдала им всю себя. Сейчас Джоанн продолжает активно сниматься в кино и на телевидении. Актриса наслаждается настоящим: «Мне нравится быть в том возрасте, в котором я нахожусь. Я бы ничего не меняла и знаю, что могу справиться со всем. Это та стадия, к которой приходишь, когда становишься старше. Сейчас мне комфортно в моем возрасте, и впереди целый мир интересных ролей».

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