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Мамочки со всего мира составили собственный рейтинг красивейших актеров и лучших фильмов в истории

Культура
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С возрастом люди все реже меняют свои предпочтения. Это объясняет, почему в 2022 году в ходе опроса 2 000 матерей признали Тома Круза самым привлекательным актером всех времен. Мамы из разных стран составили целый рейтинг красавчиков из мира кино, а заодно выбрали самые крутые фильмы за всю историю кинематографа. Списки получились весьма любопытные.

Похоже, что в продолжении фильма «Топ Ган», ленте «Топ Ган 2: Мэверик», Круз снова покорил женские сердца, как и в своих предыдущих фильмах, таких как оригинальный «Топ Ган» 1986 года и «Коктейль» 1988 года. Иначе как объяснить тот факт, что самым красивым мужчиной-актером мамы назвали именно Тома?

Invision / Invision / East News

А самым любимым фильмом мамочек всего мира стала лента «Звуки музыки» с Джули Эндрюс в главной роли. Однако представитель организации, проводившей опрос, заявил, что, хотя «Звуки музыки» и заняли первое место, конкуренция была очень сильной, поскольку многие классические фильмы вошли в первую десятку.

Опрос был проведен по случаю дня матери. Круз признан самой любимой кинозвездой, с небольшим отрывом опередив Робина Уильямса. За ним в списке следуют Том Хэнкс, Патрик Суэйзи, Роберт Редфорд и Джон Уэйн. Вторым по популярности фильмом в списке стал «Титаник», а замыкают пятерку лидеров мюзикл «Мамма Mia!», «Красотка», «Грязные танцы» и «Унесенные ветром». Но давайте посмотрим на первую десятку победителей в обеих категориях.

VALERY HACHE / AFP / East News
  • Самый привлекательный мужчина-актер всех времен:

№ 1. Том Круз, 9 %

№ 2. Робин Уильямс, 8 %

№ 3. Том Хэнкс, 8 %

№ 4. Патрик Суэйзи, 7 %

№ 5. Роберт Редфорд, 7 %

№ 6. Джон Уэйн, 6 %

№ 7. Харрисон Форд, 6 %

№ 8. Морган Фримен, 5 %

№ 9. Алан Рикман, 5 %

№ 10. Брэдли Купер, 4 %

  • Лучший фильм в истории:

№ 1. Звуки музыки, 10 %

№ 2. Титаник, 9 %

№ 3. Mamma Mia!, 8 %.

№ 4. Красотка, 7 %

№ 5. Грязные танцы, 7 %

№ 6. Унесенные ветром, 6 %

№ 7. Эта замечательная жизнь, 6 %

№ 8. Король Лев, 5 %

№ 9. Гордость и предубеждение, 4 %

№ 10. Побег из Шоушенка, 4 %

Кстати, Том завоевал сердца фанатов не только благодаря своей внешности. Круз — талантливый актер, работы которого с каждым разом вызывают все больше восхищения.

Фото на превью VALERY HACHE / AFP / East News, The Sound of Music / 20th Century Fox and co-producers
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AdMe/Культура/Мамочки со всего мира составили собственный рейтинг красивейших актеров и лучших фильмов в истории
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