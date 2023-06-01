Мамочки со всего мира составили собственный рейтинг красивейших актеров и лучших фильмов в истории
С возрастом люди все реже меняют свои предпочтения. Это объясняет, почему в 2022 году в ходе опроса 2 000 матерей признали Тома Круза самым привлекательным актером всех времен. Мамы из разных стран составили целый рейтинг красавчиков из мира кино, а заодно выбрали самые крутые фильмы за всю историю кинематографа. Списки получились весьма любопытные.
Похоже, что в продолжении фильма «Топ Ган», ленте «Топ Ган 2: Мэверик», Круз снова покорил женские сердца, как и в своих предыдущих фильмах, таких как оригинальный «Топ Ган» 1986 года и «Коктейль» 1988 года. Иначе как объяснить тот факт, что самым красивым мужчиной-актером мамы назвали именно Тома?
А самым любимым фильмом мамочек всего мира стала лента «Звуки музыки» с Джули Эндрюс в главной роли. Однако представитель организации, проводившей опрос, заявил, что, хотя «Звуки музыки» и заняли первое место, конкуренция была очень сильной, поскольку многие классические фильмы вошли в первую десятку.
Опрос был проведен по случаю дня матери. Круз признан самой любимой кинозвездой, с небольшим отрывом опередив Робина Уильямса. За ним в списке следуют Том Хэнкс, Патрик Суэйзи, Роберт Редфорд и Джон Уэйн. Вторым по популярности фильмом в списке стал «Титаник», а замыкают пятерку лидеров мюзикл «Мамма Mia!», «Красотка», «Грязные танцы» и «Унесенные ветром». Но давайте посмотрим на первую десятку победителей в обеих категориях.
- Самый привлекательный мужчина-актер всех времен:
№ 1. Том Круз, 9 %
№ 2. Робин Уильямс, 8 %
№ 3. Том Хэнкс, 8 %
№ 4. Патрик Суэйзи, 7 %
№ 5. Роберт Редфорд, 7 %
№ 6. Джон Уэйн, 6 %
№ 7. Харрисон Форд, 6 %
№ 8. Морган Фримен, 5 %
№ 9. Алан Рикман, 5 %
№ 10. Брэдли Купер, 4 %
- Лучший фильм в истории:
№ 1. Звуки музыки, 10 %
№ 2. Титаник, 9 %
№ 3. Mamma Mia!, 8 %.
№ 4. Красотка, 7 %
№ 5. Грязные танцы, 7 %
№ 6. Унесенные ветром, 6 %
№ 7. Эта замечательная жизнь, 6 %
№ 8. Король Лев, 5 %
№ 9. Гордость и предубеждение, 4 %
№ 10. Побег из Шоушенка, 4 %
Кстати, Том завоевал сердца фанатов не только благодаря своей внешности. Круз — талантливый актер, работы которого с каждым разом вызывают все больше восхищения.