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Мы сравнили 16 кадров, которые выложили в соцсети сами звезды, и те, что сделали фотографы. И немного обалдели от разницы

Культура
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В современном мире мало сделать фотографию — нужно еще выбрать из десятка, а то и сотни «ту самую», которую не стыдно выложить в социальную сеть. Многие знаменитости поступают по такому же принципу. Однако у фотографов всегда найдутся снимки со светских мероприятий, на которых звезды запечатлены без всяких прикрас. А мы как раз таки за такую естественность.

Дженнифер Лопес

Jordan Strauss / Invision / East News

Леди Гага

MICHAEL TRAN / AFP / East News

После прочтения статьи загляните вот сюда и сюда. Там тоже много интересного.

Ана де Армас

ISABEL INFANTES / AFP / East News

Зои Салдана

Vianney Le Caer / Invision / East News

Обри Плаза

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Анджела Бассетт

Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Келти Найт

VALERIE MACON / AFP / East News

А вы уже смотрели статью про 19 звездных нарядов, которые окончательно вскружили всем голову, стоило обладательнице развернуться на 180 градусов?

Сальма Хайек

Invision / Invision / East News

Кейт Хадсон

I. Hasegawa / Avalon / Photoshot / East News

Интересно, как звезды готовятся к выходу на публику? Тогда вам сюда.

Лилли Сингх

Ashley Landis / Invision / East News

Николь Кидман

Jordan Strauss / Invision / East News

Керри Кондон

John Locher / Invision / East News

Софи Тернер

Scott Garfitt / Invision / East News

Джиджи Хадид

Ana M. Wiggins / Avalon / Photoshot / East News

Джессика Альба

Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Как сильно улыбка меняет лицо! Вот здесь знаменитости на своем примере доказывают это.

Брайс Даллас Ховард

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Фото на превью Jordan Strauss / Invision / East News
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33028
AdMe/Культура/Мы сравнили 16 кадров, которые выложили в соцсети сами звезды, и те, что сделали фотографы. И немного обалдели от разницы
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