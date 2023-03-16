Мы сравнили 16 кадров, которые выложили в соцсети сами звезды, и те, что сделали фотографы. И немного обалдели от разницы
В современном мире мало сделать фотографию — нужно еще выбрать из десятка, а то и сотни «ту самую», которую не стыдно выложить в социальную сеть. Многие знаменитости поступают по такому же принципу. Однако у фотографов всегда найдутся снимки со светских мероприятий, на которых звезды запечатлены без всяких прикрас. А мы как раз таки за такую естественность.
Дженнифер Лопес
Леди Гага
Ана де Армас
Зои Салдана
Обри Плаза
Анджела Бассетт
Келти Найт
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Сальма Хайек
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Лилли Сингх
Николь Кидман
Керри Кондон
Софи Тернер
Джиджи Хадид
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Брайс Даллас Ховард
Фото на превью Jordan Strauss / Invision / East News
AdMe/Культура/Мы сравнили 16 кадров, которые выложили в соцсети сами звезды, и те, что сделали фотографы. И немного обалдели от разницы
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