Мы изучили 7 фильмов под старину и поняли, почему эксперты по костюмам ухохатываются, смотря их

Герои кино частенько носят псевдоисторические костюмы и прически. Но даже персонажи сказок не могут быть одеты во что попало. Согласитесь, классическая Белоснежка в японском кимоно — это нонсенс. Все равно у нас в голове есть некая картинка: принцессы одеты в корсет и пышную юбку, принцы — в камзолы. Дальше есть нюансы, потому что Белль — это героиня французской сказки, а Белоснежка — немецкой. Заглядывайте в бонусы — сами все поймете.

Корсет сразу на тело, «Тюдоры»

Девушка на портрете справа — предположительно, фрейлина Елизаветы I — одета в роскошное платье, и очень похожий наряд носит Анна Болейн в «Тюдорах». Однако в сериале у персонажа Натали Дормер корсет надет сразу на тело, без нижней рубахи.

Как можно заметить, в этом сериале даже мужчины игнорируют исподнее. Остается только посочувствовать актерам, потому что при частой носке плотная ткань явно пропиталась потом и кожным жиром, а снимали все это вряд ли за 1 дубль.

Сапоги вместо туфель, «Аноним»

Костюмеры одевают героев в сапоги — те носят их и в тронном зале, и в спальне. Но на самом деле мужчины надевали эту обувь во время верховой езды, а в помещениях предпочитали туфли, чтобы показать дамам свои красивые икры в чулках. Вероятно, киноделы считают, что сапоги придают герою мужественности. А статистам и пожилым персонажам, так уж и быть, выдают туфли, как в фильме «Аноним».

Выдуманные украшения, «Золотой век»

На самом деле Елизавета I не прикалывала такой цветок к волосам, это бурная фантазия костюмера, как и головное украшение на втором фото.

А вот как выглядит прическа правительницы на портрете.

Фасон дублета, «Аноним»

Мужчины действительно носили кожаные дублеты в XVI веке. Только вот они не были похожи на причудливые байкерские куртки, которые показывают нам в «Анониме».

Руки без перчаток, «Гордость и предубеждение»

Книга «Гордость и предубеждение» была написана в последнем десятилетии XVIII века. Что действительно смущает, так это отсутствие у героини Киры Найтли перчаток, которые в те времена дамам носить было обязательно. Возможно, так создатели фильма хотели подчеркнуть свободолюбивый нрав девушки. Хотя глазастые зрители заметят, что у дамы справа перчаток тоже нет!

Короткая стрижка, «Пустая корона»

Странно видеть Бенедикта Камбербэтча в роли короля Ричарда III с короткой прической. Тем более что можно сравнить персонажа в кино с исторической личностью на портрете.

Отсутствие шаровар, «Великолепный век»

Перед нами стилизованный рисунок турецкой девушки. Она носит шаровары, сорочку и верхнюю накидку. А мех на верхней одежде показывает, что красавица принадлежит к богатому сословию. Однако в «Великолепном веке» обитательницы гарема ходят в платьях (и чем-то похожем на корсет) и нет никакого намека на шаровары.

Бонус № 1: фасон и ткань, «Красавица и Чудовище»

«Предполагается, что история разворачивается в XVIII веке, но в желтом платье Белль нет ничего от того времени, ну кроме того, что оно длинное», — иронизирует историк моды Бернадетт Баннер. В 1740-х в моде были пышные бедра, которые формировались каркасом под юбкой. То есть силуэт платья был бы совсем другим.

Да и ткани были иные, тяжелые: плотный шелк, парча, тафта, — и никаких вам струящихся воланов из шифона.

Еще девушки носили корсеты, которые прижимали грудь, так что линия была прямой, а у Белль корсет сконструирован совсем по иному принципу.

Бонус № 2: открытая шея, «Белоснежка: Месть гномов»

До сих пор идут споры о происхождении этой истории: похожие сюжеты есть у разных народов мира. И все же считается, что классическая «Белоснежка», какой мы ее знаем, — это немецкая сказка. Есть версия, что прообразом Белоснежки была графиня Маргарита фон Вальдек. Девушка жила в XVI веке. На портрете выше — ее современница, принцесса Сибилла фон Клеве. Венок из флердоранжа на голове Сибиллы указывает на то, что это наряд невесты. Да, «Белоснежка» 2012 года не претендует на историческую достоверность, и все же платье главной героини на экране совсем не похоже на то, что носила настоящая принцесса.