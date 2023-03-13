Какими выросли дети и внуки звезд XX века, красотой которых восхищались миллионы

В прошлом, когда еще не было социальных сетей, зрители с благоговейным трепетом смотрели на артистов с голубых экранов и наблюдали за ними в кинотеатрах. Глаз не могли оторвать — что ни актер, то похититель женских сердец, а каждая актриса была достойна звания Мисс Вселенная. Мы решили посмотреть, какими генами они наградили своих детей и внуков.