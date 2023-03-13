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Какими выросли дети и внуки звезд XX века, красотой которых восхищались миллионы

Культура
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В прошлом, когда еще не было социальных сетей, зрители с благоговейным трепетом смотрели на артистов с голубых экранов и наблюдали за ними в кинотеатрах. Глаз не могли оторвать — что ни актер, то похититель женских сердец, а каждая актриса была достойна звания Мисс Вселенная. Мы решили посмотреть, какими генами они наградили своих детей и внуков.

1. Марлон Брандо и его сын Мико Брандо

2. Грейс Келли и ее внучка Камилла Готлиб

Collection Christophel / Collection Christophel / East News, VALERY HACHE / AFP / East News

3. Шон Коннери и его внук Дешил Коннери

HA / JoeMartinez NetropolisPicturelux / Photoshot / East News, Everett Collection / East News

4. Ингрид Бергман и ее дочь Изотта Росселлини

LFI / Photoshot / REPORTER / East News, © MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo

5. Пол Ньюман и его дочь Оливия Ньюман

ASSOCIATED PRESS / East News, Invision / Invision / East News

6. Фрэнк Синатра и его дочь Тина Синатра

Collection Christophel / RnB / Collection Christophel / East News, © AFF / Alamy Stock Photo

7. Джоан Коллинз и ее дочь Тара Ньюли

ABC / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, © PA Images / Alamy Stock Photo

8. Фэй Данауэй и ее сын Лиам Данауэй О’Нилл

Paramount Pictures / Penthouse / Long Road Productions / Collection C / East News, Polaris / East News

9. Тони Кертис и его дочь Аллегра Кертис

ASSOCIATED PRESS / East News, imago / Future Image / EAST NEWS

10. Ракель Уэлч и ее дочь Тани Уэлч

Album Online / East News, AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

11. Линда Картер и ее дочь Джессика Альтман

East News, FayesVision / WENN.com / agefotostock / East News

12. Симона Синьоре и ее внук Бенжамин Касталди

EAST NEWS, Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News

13. Генри Фонда и его внучка Бриджит Фонда

20TH CENTURY FOX / Album / EAST NEWS, Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

14. Чарльз Чаплин и его внучка Долорес Чаплин

East News, Laurent VU / SIPA / EAST NEWS

15. Лорен Бэколл и ее сын Сэм Робардс

Collection Christophel / Collection Christophel / East News, ASSOCIATED PRESS / East News

16. Элизабет Тейлор и ее внук Тарквин Уидлинг

Вы можете продолжить знакомиться с родственниками известных людей, прочитав статьи из списка ниже:

Фото на превью ABC / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, PA Images / Alamy Stock Photo
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AdMe/Культура/Какими выросли дети и внуки звезд XX века, красотой которых восхищались миллионы
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