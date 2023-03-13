Какими выросли дети и внуки звезд XX века, красотой которых восхищались миллионы
В прошлом, когда еще не было социальных сетей, зрители с благоговейным трепетом смотрели на артистов с голубых экранов и наблюдали за ними в кинотеатрах. Глаз не могли оторвать — что ни актер, то похититель женских сердец, а каждая актриса была достойна звания Мисс Вселенная. Мы решили посмотреть, какими генами они наградили своих детей и внуков.
1. Марлон Брандо и его сын Мико Брандо
2. Грейс Келли и ее внучка Камилла Готлиб
3. Шон Коннери и его внук Дешил Коннери
4. Ингрид Бергман и ее дочь Изотта Росселлини
5. Пол Ньюман и его дочь Оливия Ньюман
6. Фрэнк Синатра и его дочь Тина Синатра
7. Джоан Коллинз и ее дочь Тара Ньюли
8. Фэй Данауэй и ее сын Лиам Данауэй О’Нилл
9. Тони Кертис и его дочь Аллегра Кертис
10. Ракель Уэлч и ее дочь Тани Уэлч
11. Линда Картер и ее дочь Джессика Альтман
12. Симона Синьоре и ее внук Бенжамин Касталди
13. Генри Фонда и его внучка Бриджит Фонда
14. Чарльз Чаплин и его внучка Долорес Чаплин
15. Лорен Бэколл и ее сын Сэм Робардс
16. Элизабет Тейлор и ее внук Тарквин Уидлинг
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Фото на превью ABC / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, PA Images / Alamy Stock Photo
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