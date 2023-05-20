10 звезд, которые родили крутых, но таких не похожих на себя детей

Редко дети бывают полными копиями родителей. Но незримое сходство прослеживается даже между теми, кто, на первый взгляд, не сильно похож на маму или папу. Оно выражается в незаметных вещах — манере поведения, мимике, наклоне головы. Вот несколько звезд, которые не сильно похожи на родителей, но неоспоримо унаследовали их харизму.

Джек Блэк и его сын Самуэль

Шестнадцатилетний сын известного комедийного актера уже следует по стопам своего отца. Парень озвучивает мультфильмы и развивает собственный блог. В отличие от многих других звездных детей, Самуэль рос, как обычный ребенок. Родители уделяли сыну много времени и лишь изредка появлялись с ним на публике.

Мег Райан и Джек Куэйд

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

31-летний Джек пошел по стопам матери и тоже ищет себя на актерском поприще. Его дебют на большом экране состоялся в 2012 году, когда он сыграл эпизодическую роль в «Голодных играх». В настоящее время Джек развивается как актер, а также активно ведет социальные сети, рассказывая о своей жизни и путешествиях.

Уильям Мэйси и София Мэйси

София Мэйси на фото справа от отца.

В 2023 году дочери Уильяма Мэйси и Фелисити Хаффман исполнится 23 года. Девушка поступила в престижную театральную школу, где осваивает актерскую профессию. Родители Софии гордятся своей дочерью.

Тери Хэтчер и Эмерсон Роуз Тенни

Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News

Тери всегда подчеркивала, что материнство для нее важнее всего остального, в том числе карьеры. 25-летняя дочь звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» попробовала себя в роли актрисы озвучки. Девушка также активно занимается благотворительностью.

Холли Мари Комбс и Финли Артур Донохо

О 19-летнем сыне звезды сериала «Зачарованные» известно немного. Сейчас он учится в колледже и готовится начать собственную карьеру. Интересно, что сама Холли была против того, чтобы дети шли по ее стопам и становились актерами.

Мерил Стрип и Луиза Джейкобсон

Eric Catarina/Starface/STARFACE PHOTO /East News

31-летняя Луиза успешно окончила университет по специальности «Психология» и затем получила степень магистра в области актерского мастерства. Девушка играет в театре и недавно исполнила одну из главных ролей в сериале «Позолоченный век». Луиза признается, что сравнения с матерью преследуют ее на протяжении всей жизни, и она не может избежать их.

Лиа Томпсон и Мэдлин Дойч

Jordan Strauss/Invision/East News , Richard Shotwell/Invision/AP/East News

Мэдлин также, как и ее сестра Зои, выбрала сцену. Сначала она активно писала музыку и, казалось, была намерена связать свою жизнь с этим направлением. Однако позже девушка приняла решение идти по стопам матери и стать актрисой. Кроме того, Мэдлин пишет сценарии и мечтает снять свой собственный полнометражный фильм.

Памела Андерсон и Брэндон Томас Ли

Faye Sadou/Associated Press/East News , Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

У звезды сериала «Спасатели Малибу» есть двое сыновей. Старшему из них, Брэндону, исполнилось 26 лет. Он работал моделью и даже участвовал в показе на неделе моды в Милане в 2018 году. В настоящее время он активно снимается в фильмах и сериалах, а также запустил свою линию одежды.

Сьюзан Сарандон и ее дочь Эва Амурри

Evan Agostini/Invision/East News

38-летняя Эва снимается в кино и активно ведет свой блог. Примечательно, что они вместе с мамой сыграли одного и того же персонажа в фильме «Папа-досвидос». Эва сыграла молодую «версию» учительницы, а Сьюзан Сарандон — возрастную.

Тильда Суинтон и Онор Бирн

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News , AA/ABACA/Abaca/East News

25-летняя дочка Тильды Суинтон и драматурга Джона Бирна тоже снимается в кино. В фильме «Сувенир» девушка снималась вместе с мамой — на экране они также изображали мать и дочь.

Некоторые дети знаменитостей настолько сильно похожи на своих родителей, что кажется, будто они созданы под копирку. Один из таких примеров — Деми Мур и ее дочери.