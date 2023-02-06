Посмотрите, как 15 знаменитых див прошлого выглядели без своего яркого макияжа, к которому мы привыкли

Современные звезды давно не скрывают, как выглядят без косметики. Популярные певицы и актрисы XX века вели себя иначе и чаще всего представали перед публикой сногсшибательными красавицами при полном параде. Мы разыскали редкие снимки, на которых роскошные знаменитости запечатлены с едва различимым макияжем или вовсе без него. Спойлер: они выглядят как самые обычные женщины, но глаз от них все равно не оторвать.