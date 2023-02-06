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Посмотрите, как 15 знаменитых див прошлого выглядели без своего яркого макияжа, к которому мы привыкли

2024317

Современные звезды давно не скрывают, как выглядят без косметики. Популярные певицы и актрисы XX века вели себя иначе и чаще всего представали перед публикой сногсшибательными красавицами при полном параде. Мы разыскали редкие снимки, на которых роскошные знаменитости запечатлены с едва различимым макияжем или вовсе без него. Спойлер: они выглядят как самые обычные женщины, но глаз от них все равно не оторвать.

Брижит Бардо

Элизабет Тейлор

LFI / Avalon / REPORTER / East News, Courtesy Everett Collection / East News

Одри Хепберн

East News, Courtesy Everett Collection / East News

Софи Лорен

akg-images / Tony Vaccaro / East News, © Keystone Press / Alamy Stock Photo

Джуди Гарленд

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Everett Collection / Everett Collection / East News

Марина Влади

Лайза Миннелли

Джейн Биркин

AFP / East News, picture alliance / Carsten Rehde / East News

Роми Шнайдер

Мирей Матье

Ширли Темпл

East News, Courtesy Everett Collection / East News

Бетт Дейвис

Барбара Стэнвик

Эдит Пиаф

Мэрилин Монро

UNITED ARTISTS / Album / East News, Mary Evans / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Кого из красавиц косметика меняет сильнее всего?

Фото на превью akg-images / Tony Vaccaro / East News, Keystone Press / Alamy Stock Photo
2024317
AdMe/Культура/Посмотрите, как 15 знаменитых див прошлого выглядели без своего яркого макияжа, к которому мы привыкли
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