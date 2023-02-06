Посмотрите, как 15 знаменитых див прошлого выглядели без своего яркого макияжа, к которому мы привыкли
Современные звезды давно не скрывают, как выглядят без косметики. Популярные певицы и актрисы XX века вели себя иначе и чаще всего представали перед публикой сногсшибательными красавицами при полном параде. Мы разыскали редкие снимки, на которых роскошные знаменитости запечатлены с едва различимым макияжем или вовсе без него. Спойлер: они выглядят как самые обычные женщины, но глаз от них все равно не оторвать.
Брижит Бардо
Элизабет Тейлор
Одри Хепберн
Софи Лорен
Джуди Гарленд
Марина Влади
Лайза Миннелли
Джейн Биркин
Роми Шнайдер
Мирей Матье
Ширли Темпл
Бетт Дейвис
Барбара Стэнвик
Эдит Пиаф
Мэрилин Монро
Кого из красавиц косметика меняет сильнее всего?
Фото на превью akg-images / Tony Vaccaro / East News, Keystone Press / Alamy Stock Photo
AdMe/Культура/Посмотрите, как 15 знаменитых див прошлого выглядели без своего яркого макияжа, к которому мы привыкли
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