Посмотрите, как время поколдовало над лицами людей, которых когда-то признали самыми красивыми в мире
С 1990 года журнал People ведет список самых красивых людей. С тех пор как некоторые знаменитости удостоились этого титула, прошло уже несколько десятков лет. Мы решили посмотреть, как за это время изменились самые красивые звезды Голливуда.
1. Мишель Пфайффер в 1990 и 2021 году
2. Джулия Робертс в 1991 и 2022 году
3. Джоди Фостер в 1992 и 2002 году
4. Синди Кроуфорд в 1993 и 2022 году
5. Мег Райан в 1994 и 2022 году
6. Кортни Кокс в 1996 и 2022 году
7. Мел Гибсон в 1996 и 2022 году
8. Том Круз в 1997 и 2022 году
9. Леонардо Ди Каприо в 1998 и 2020 году
10. Кэтрин Зета-Джонс в 2001 и 2022 году
11. Николь Кидман в 2002 и 2022 году
12. Хэлли Берри в 2003 и 2022 году
13. Дженнифер Энистон в 2004 и 2022 году
14. Анджелина Джоли в 2006 и 2021 году
Фото на превью Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News, Jordan Strauss / Invision / East News
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