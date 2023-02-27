Посмотрите, как время поколдовало над лицами людей, которых когда-то признали самыми красивыми в мире

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

С 1990 года журнал People ведет список самых красивых людей. С тех пор как некоторые знаменитости удостоились этого титула, прошло уже несколько десятков лет. Мы решили посмотреть, как за это время изменились самые красивые звезды Голливуда.

1. Мишель Пфайффер в 1990 и 2021 году

Courtesy Everett Collection / East News

2. Джулия Робертс в 1991 и 2022 году

East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

3. Джоди Фостер в 1992 и 2002 году

Courtesy Everett Collection / East News , LISA O'CONNOR / AFP / East News

4. Синди Кроуфорд в 1993 и 2022 году

5. Мег Райан в 1994 и 2022 году

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

6. Кортни Кокс в 1996 и 2022 году

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

7. Мел Гибсон в 1996 и 2022 году

Buena Vista Pictures / Courtesy Everett Collection / East News , Saban Int'l / Courtesy Everett Collection / East News

8. Том Круз в 1997 и 2022 году

PHOTOlink / Everett Collection / East News , ANTHONY WALLACE / AFP / East News source AFP / East News

9. Леонардо Ди Каприо в 1998 и 2020 году

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , Carlos Piaggio / The Grosby Group / Grosby Group / East News

10. Кэтрин Зета-Джонс в 2001 и 2022 году

Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

11. Николь Кидман в 2002 и 2022 году

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

12. Хэлли Берри в 2003 и 2022 году

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

13. Дженнифер Энистон в 2004 и 2022 году

0000584 / Reporter / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

14. Анджелина Джоли в 2006 и 2021 году

EVERETT COLLECTION / East News , AA / ABACA / Abaca / East News