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Посмотрите, как раньше выглядели 19 привычных нам вещей. Кто ж знал, что они так сильно изменились

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Время неудержимо бежит вперед, и все вокруг нас быстро меняется, однако такие метаморфозы мало кто замечает. А ведь около 100 лет назад привычные вещи выглядели совсем иначе. Например, детская соска, гигиенический тампон и стиральная машина кардинально поменяли свой внешний вид.

Детская соска с прорезывателем для зубов

Гигиенические прокладки

Кассовый аппарат

Женский купальник

Погружной блендер

Холодильник

Женская сумка

Стиральная машина

Самокат

Детская коляска

Молокоотсос

Бутылочка для шампуня

Мойка для волос в парикмахерской

Роликовые коньки

Радиоприемник

Тостер

Сфигмоманометр (тонометр)

Бюстгальтер пушап

Водонагреватель

Как думаете, какие привычные нам вещи не особо-то изменятся и через 100 лет?

Фото на превью Mx Lucy / Wikimedia Commons, CC0 1.0
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AdMe/Культура/Посмотрите, как раньше выглядели 19 привычных нам вещей. Кто ж знал, что они так сильно изменились
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