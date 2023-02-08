Посмотрите, как раньше выглядели 19 привычных нам вещей. Кто ж знал, что они так сильно изменились

Время неудержимо бежит вперед, и все вокруг нас быстро меняется, однако такие метаморфозы мало кто замечает. А ведь около 100 лет назад привычные вещи выглядели совсем иначе. Например, детская соска, гигиенический тампон и стиральная машина кардинально поменяли свой внешний вид.