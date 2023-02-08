Посмотрите, как раньше выглядели 19 привычных нам вещей. Кто ж знал, что они так сильно изменились
Время неудержимо бежит вперед, и все вокруг нас быстро меняется, однако такие метаморфозы мало кто замечает. А ведь около 100 лет назад привычные вещи выглядели совсем иначе. Например, детская соска, гигиенический тампон и стиральная машина кардинально поменяли свой внешний вид.
Детская соска с прорезывателем для зубов
Гигиенические прокладки
Кассовый аппарат
Женский купальник
Погружной блендер
Холодильник
Женская сумка
Стиральная машина
Самокат
Детская коляска
Молокоотсос
Бутылочка для шампуня
Мойка для волос в парикмахерской
Роликовые коньки
Радиоприемник
Тостер
Сфигмоманометр (тонометр)
Бюстгальтер пушап
Водонагреватель
Как думаете, какие привычные нам вещи не особо-то изменятся и через 100 лет?
Фото на превью Mx Lucy / Wikimedia Commons, CC0 1.0
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