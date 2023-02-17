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Посмотрите на 20 женщин, которых признали самыми красивыми в 2022 году

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Вот уже более 30 лет проект TС Candler совместно с The Independent Critics проводит голосование на звание самых красивых девушек. Отличительной чертой этого конкурса является оценка участниц: из более чем 100 тыс. кандидаток выбираются лишь 100 человек по множеству критериев. Важны не только внешние качества, но и элегантность, смелость, милосердие, оригинальность и другие. Предлагаем взглянуть на топ-20 красавиц из этого списка.

20-е место: Халима Аден (модель)

19-е место: Сун Юйци (певица и танцовщица)

18-е место: Виенна Марис (модель и танцовщица)

17-е место: Сана (певица и танцовщица, участница группы Twice)

16-е место: Эмили Неренг (блогер и музыкант)

15-е место: Розэ (певица и танцовщица, участница группы Blackpink)

14-е место: Кимия Хоссейни (актриса)

13-е место: Ким Джису (певица, актриса и модель, участница группы Blackpink)

12-е место: Галь Гадот (актриса и модель)

11-е место: Лиодра Гинтинг (певица и актриса)

10-е место: Чжоу Цзыюй (певица, участница группы Twice)

9-е место: Нана (певица, актриса и модель)

8-е место: Маи Омар (актриса)

Balkis Press / ABACA / Abaca / East News

7-е место: Яэль Шелбиа (модель и актриса)

6-е место: Ивана Алави (актриса и модель)

5-е место: Ситала (певица, бывшая участница группы H1-Key)

4-е место: Даша Таран (модель)

3-е место: Лиса (певица)

2-е место: Нэнси (певица, актриса и ведущая, участница группы Momoland)

1-е место: Жасмин Тукс (топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret)

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News
Фото на превью Red Notice / Seven Bucks Productions and co-producers, ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News
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AdMe/Культура/Посмотрите на 20 женщин, которых признали самыми красивыми в 2022 году
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