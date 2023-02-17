Посмотрите на 20 женщин, которых признали самыми красивыми в 2022 году
Вот уже более 30 лет проект TС Candler совместно с The Independent Critics проводит голосование на звание самых красивых девушек. Отличительной чертой этого конкурса является оценка участниц: из более чем 100 тыс. кандидаток выбираются лишь 100 человек по множеству критериев. Важны не только внешние качества, но и элегантность, смелость, милосердие, оригинальность и другие. Предлагаем взглянуть на топ-20 красавиц из этого списка.
20-е место: Халима Аден (модель)
19-е место: Сун Юйци (певица и танцовщица)
18-е место: Виенна Марис (модель и танцовщица)
17-е место: Сана (певица и танцовщица, участница группы Twice)
16-е место: Эмили Неренг (блогер и музыкант)
15-е место: Розэ (певица и танцовщица, участница группы Blackpink)
14-е место: Кимия Хоссейни (актриса)
13-е место: Ким Джису (певица, актриса и модель, участница группы Blackpink)
12-е место: Галь Гадот (актриса и модель)
11-е место: Лиодра Гинтинг (певица и актриса)
10-е место: Чжоу Цзыюй (певица, участница группы Twice)
9-е место: Нана (певица, актриса и модель)
8-е место: Маи Омар (актриса)
7-е место: Яэль Шелбиа (модель и актриса)
6-е место: Ивана Алави (актриса и модель)
5-е место: Ситала (певица, бывшая участница группы H1-Key)
4-е место: Даша Таран (модель)
3-е место: Лиса (певица)
2-е место: Нэнси (певица, актриса и ведущая, участница группы Momoland)
1-е место: Жасмин Тукс (топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret)
Фото на превью Red Notice / Seven Bucks Productions and co-producers, ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News
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