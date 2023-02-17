Посмотрите на 20 женщин, которых признали самыми красивыми в 2022 году

Вот уже более 30 лет проект TС Candler совместно с The Independent Critics проводит голосование на звание самых красивых девушек. Отличительной чертой этого конкурса является оценка участниц: из более чем 100 тыс. кандидаток выбираются лишь 100 человек по множеству критериев. Важны не только внешние качества, но и элегантность, смелость, милосердие, оригинальность и другие. Предлагаем взглянуть на топ-20 красавиц из этого списка.