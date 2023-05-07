«Я умываюсь водой с мылом». Дженнифер Энистон поделилась простыми советами, которые помогают ей так шикарно выглядеть
Дженнифер Энистон устала слышать от людей: «Ты великолепно выглядит для своих 50 лет». Фанаты постоянно спрашивают ее о секретах борьбы со старением. Но актрисе не нравится, когда обыватели говорят, что она «неплохо сохранилась» для ее возраста. Ее уход за кожей прост и эффективен, и она открыто поделилась секретами, которые помогают ей оставаться молодой и здоровой.
У нее простые процедуры по уходу за кожей
И хотя сложные процедуры могут преобразить вашу кожу, у большинства людей просто нет на них времени. Известная актриса ведет очень активный образ жизни и предпочитает простой уход: «Моя главная процедура — мыло и вода, чтобы проснуться, и какой-то ежедневный увлажнитель, который содержит SPF. Это быстро. Честно говоря, я не люблю делать одно и то же подолгу. Я за простоту».
Она не умывается слишком часто
Если умываться слишком часто, можно высушить кожу. Звезда сериала «Друзья» старается не мыть лицо больше, чем нужно, чтобы не нарушать защитный барьер кожи и сохранять естественные масла. «Я умываюсь очень деликатно. А после я наношу органические питательные кремы», — делится Дженнифер.
Она использует одну и ту же косметику годами
Нелегко найти косметику, которая действительно подходит вашей коже. Поэтому, когда что-то хорошее наконец находится, мы быстро к этому привыкаем. Дженнифер не исключение. Она говорит, что использует одно и то же увлажняющее средство с подросткового возраста: «Я не люблю менять привычки. С тех пор как я стала жить отдельно, это средство постоянно у меня в ванной. У меня есть тюбик в машине, во всех моих комнатах. Я использую его сразу после душа».
Она ополаскивает лицо холодной водой
Слишком горячая вода может повредить даже здоровую кожу и сделать ее чувствительной. А вот растирание кожи кубиками льда поможет сделать темные круги под глазами менее заметными, улучшить впитывание других косметических продуктов и даже смягчить ваши губы. Энистон говорит, что она любит умываться ледяной водой сразу после пробуждения, чтобы придать своей коже свежий вид. «Возьмите миску с ледяной водой и окуните свое лицо в нее 25 раз. Это старый трюк, который использовала Джоан Кроуфорд, он просто пробуждает вашу кожу», — поделилась она.
Она пьет много воды
Пить достаточное количество воды необходимо для здоровья, но классические «8 стаканов воды в день» могут работать не для всех. Дженнифер рассказывает, что она начинает свой день со стакана горячей воды. «Когда я просыпаюсь, я готовлю свой стандартный стакан горячей воды с кусочком лимона. Лучший косметический совет, который у меня есть, — спать и пить воду. Знаете ли вы, что очень мало людей в мире по-настоящему пьют воду? Я постоянно злилась на Кортни Кокс, потому что она говорила, что сегодня не пила ни капли воды. Вода — это самое главное».