«Я умываюсь водой с мылом». Дженнифер Энистон поделилась простыми советами, которые помогают ей так шикарно выглядеть

Дженнифер Энистон устала слышать от людей: «Ты великолепно выглядит для своих 50 лет». Фанаты постоянно спрашивают ее о секретах борьбы со старением. Но актрисе не нравится, когда обыватели говорят, что она «неплохо сохранилась» для ее возраста. Ее уход за кожей прост и эффективен, и она открыто поделилась секретами, которые помогают ей оставаться молодой и здоровой.

У нее простые процедуры по уходу за кожей

И хотя сложные процедуры могут преобразить вашу кожу, у большинства людей просто нет на них времени. Известная актриса ведет очень активный образ жизни и предпочитает простой уход: «Моя главная процедура — мыло и вода, чтобы проснуться, и какой-то ежедневный увлажнитель, который содержит SPF. Это быстро. Честно говоря, я не люблю делать одно и то же подолгу. Я за простоту».

Она не умывается слишком часто

Если умываться слишком часто, можно высушить кожу. Звезда сериала «Друзья» старается не мыть лицо больше, чем нужно, чтобы не нарушать защитный барьер кожи и сохранять естественные масла. «Я умываюсь очень деликатно. А после я наношу органические питательные кремы», — делится Дженнифер.

Она использует одну и ту же косметику годами

Нелегко найти косметику, которая действительно подходит вашей коже. Поэтому, когда что-то хорошее наконец находится, мы быстро к этому привыкаем. Дженнифер не исключение. Она говорит, что использует одно и то же увлажняющее средство с подросткового возраста: «Я не люблю менять привычки. С тех пор как я стала жить отдельно, это средство постоянно у меня в ванной. У меня есть тюбик в машине, во всех моих комнатах. Я использую его сразу после душа».

Она ополаскивает лицо холодной водой

Слишком горячая вода может повредить даже здоровую кожу и сделать ее чувствительной. А вот растирание кожи кубиками льда поможет сделать темные круги под глазами менее заметными, улучшить впитывание других косметических продуктов и даже смягчить ваши губы. Энистон говорит, что она любит умываться ледяной водой сразу после пробуждения, чтобы придать своей коже свежий вид. «Возьмите миску с ледяной водой и окуните свое лицо в нее 25 раз. Это старый трюк, который использовала Джоан Кроуфорд, он просто пробуждает вашу кожу», — поделилась она.

Она пьет много воды