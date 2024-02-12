14 человек, которые, даже не стараясь, найдут жемчужину в куче барахла
У некоторых людей есть суперспособность: они с легкостью откапывают в куче хлама сокровище, будь то дизайнерское платье или оригинальная безделушка. Вот несколько фото, которые доказывают, что порой в комиссионных магазинах и на барахолках нас ожидают по-настоящему классные вещи.
«У нас в универе каждый год проходит бал. Денег было в обрез, бродила по магазинам в поисках чуда. И нашла эту красоту за $ 20. Подвеску к нему взяла за $ 3»
«Потратила $ 400 на свадебное платье в массмаркете, а потом зашла в секонд-хенд и урвала эту дизайнерскую красоту за $ 20»
«Нашел в комиссионке часы Rolex за $ 35, якобы подделка. Но я засомневался, отнес к мастеру — и вуаля! Они настоящие! И стоит эта красота сейчас $ 4 тыс.»
«Прикупила немного декора к Хеллоуину в комиссионном магазине. И теперь я не могу найти свою кошку»
Это чайник, если вы сразу не догадались
Пошел на барахолку, а нашел там ВАЛЛ-И
«Для классика, которому нужно зарядить 3 телефона и планшет»
«Нашла это платье в Лондоне буквально за $ 11 и надела на свадьбу подруги»
Когда твой кот — аристократ
Просто капустная собака с лапами в виде лука-порея
«Я купил книгу за $ 3,5 на Amazon. Был ошеломлен, когда открыл ее»
Это книга Мартина Лютера Кинга, и она подписана самим Мартином Лютером Кингом.
У бабушки очень оригинальный способ зашивать штаны
«Наконец-то наш кот защищен! Теперь нам нужен еще один такой же для собаки»
"Друзья затащили меня в секонд-хенд, куда только что завезли новую партию свадебных платьев. На бирке была цена в $ 2 тыс., а я купила его за $ 30.
Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Вот еще статьи о находках, которые стоят гораздо больше, чем за них заплатили:
Фото на превью Northern_dragon / Reddit
AdMe/Народное творчество/14 человек, которые, даже не стараясь, найдут жемчужину в куче барахла
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