14 человек, которые нос к носу столкнулись со знаменитостями и до сих пор не могут прийти в себя

Обычно люди могут пообщаться со знаменитостями на фан-встречах или во время промо фильмов. Но, оказывается, можно встретиться с селебрити в магазине или в парке. Главное в этой ситуации — поверить своим глазам. Если повезет, вам удастся перекинуться со звездами парой слов и сделать фото. Счастливчики с Quora поделились своими историями.