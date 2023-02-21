14 человек, которые нос к носу столкнулись со знаменитостями и до сих пор не могут прийти в себя
Обычно люди могут пообщаться со знаменитостями на фан-встречах или во время промо фильмов. Но, оказывается, можно встретиться с селебрити в магазине или в парке. Главное в этой ситуации — поверить своим глазам. Если повезет, вам удастся перекинуться со звездами парой слов и сделать фото. Счастливчики с Quora поделились своими историями.
- Я работал у черного входа в клуб, где обычно пытались пройти несовершеннолетние. Ко мне подошла очень красивая пара, и я попросил удостоверения личности. Мужчина, выглядевший очень знакомым, достал бумажник, а женщина покопалась в сумочке. Она сказала, что, должно быть, забыла свое удостоверение личности. Я ответил, что без документов их не пущу. Мужчина посмотрел на меня и спросил: «Ты уверен, что не можешь нас пустить?» Но я был непреклонен. В конце смены мне сказали, что я отказал Райану Гослингу. © Sean Forbes / Quora
- Поехал с друзьями отдыхать на природу. Пока готовил еду, разболтался с парнем по соседству с нами. Поинтересовался, кем он работает. Тот сказал: «Я актер». Я его не узнал и предположил, что новый знакомый играет в театре. Он вежливо ответил, что, хотя и любит театр, работает в основном в кино. И тут пришел мой друг, увидел нашего соседа и застыл в шоке. До меня наконец дошло, что парень-то знаменит. Ну, думаю, играет в каком-нибудь независимом кино. К нам стали подходить другие люди, и они чуть ли не падали в обморок. Тогда мой сосед скромно сообщил, что он только что закончил сниматься в «Росомахе». Фильм я не видел, поэтому и Хью Джекмана не узнал. Очень простой и душевный парень. © Mark Buckle / Quora
- У меня были выходные, и тут мне звонит мама и говорит: «Слушай, ты можешь приехать завтра к Полу Радду домой и починить его домашний кинотеатр?» Я сначала подумал: «Какой еще Пол? У меня вообще-то выходной, почему она...» — и тут до меня дошло! Это же Человек-муравей! В общем, я, конечно же, согласился на эту работу и не прогадал. Пол оказался очень искренним и простым человеком. Мы здорово пообщались. © Steven Piteo / Quora
- Это было в Сиднее (Австралия). Я выступала в одном очень известном отеле. Играла за роялем и пела. Вдруг кто-то из гостей анонимно присылает мне в подарок напиток. Что ж, это приятно. Позже я увидела Рассела Кроу. Я подбежала к нему и попросила автограф. Он спросил: «Тебе понравился напиток?» Я воскликнула: «Боже мой! Это были вы?» Он кивнул и добавил, что ему понравилось мое пение. Затем он наклонился и поцеловал меня в щеку. Я была на седьмом небе от счастья. © Lee J. Collier / Quora
- Работаю в магазине косметики. Однажды консультировала очень милую блондинку, мы говорили минут 5, и мне стало казаться, что я ее знаю. Да это же Луна Лавгуд из «Гарри Поттера» (Эванна Линч)! Я спросила ее, актриса ли она, и та ответила «да». Ого, передо мной стояла одна из главных героинь киносаги! Будучи поттероманом, я не могла упустить шанс и сфотографировалась с ней. © Jaime Rosario / Quora
- С мужем поехали в горы. Он был на подъемнике и услышал разговор между гидом и его клиентом. На мужчине был лыжный шлем и темные очки. Но муж сразу узнал его голос и спросил: «Вы ведь Пол?» В общем, они пожали друг другу руки и немного пообщались. Это был тот самый Пол Маккартни из The Beatles! © Mish Armo / Quora
- Я художник, рисую шаржи. Меня пригласили на роскошную свадьбу развлекать гостей. И вот я как раз рисовал одного мужчину, а за моим плечом стояли зрители. Внезапно огромная фигура нависла над моим плечом и сказала низким рокочущим голосом: «Я дам тебе $ 1 000, если ты позволишь мне закончить рисунок!» Я ответил так: «Дружище, дай мне $ 10, и я согласен!» Мужчина только рассмеялся и ушел. В перерыве ко мне подбежала жена: «Знаешь, кто предлагал тебе деньги? Это был Шакил О’Нил (баскетболист, олимпийский чемпион 1996 года. — Прим. ADME)!» И да, он действительно очень высокий. © Bill Edge / Quora
- На прошлой неделе в спортзале, куда я хожу, занималась стройная девушка со своим тренером. Сначала я не обращал на нее особого внимания, но подумал: «Она выглядит знакомо». Прошло какое-то время, прежде чем я понял, что это Летиша Райт. Возможно, вы знаете ее как Шури — язвительную младшую сестру Т’Чаллы в «Черной пантере». Я не стал к ней подходить: девушка была явно занята. Но если бы там была моя дочь, то она бы сошла с ума от восторга. © Luke Lee / Quora
- Мы с женой сидим наслаждаемся видами в Люксембургском саду в Париже. Вдруг она говорит: «Видишь того парня в бейсболке? Это Рон Ховард» (Ховард получил «Оскар» за «Игры разума». — Прим. ADME). Я про себя думаю: «С какого перепугу известный американский режиссер будет бродить по саду в Париже?» Чтобы доказать, что моя жена неправа, я встал и подошел к нему. Бац! А это и правда Рон Ховард! Мы немного поболтали — он оказался милейшим человеком и даже согласился сделать селфи. © Rick Weber / Quora
- В Таиланде Netflix снимал детективный сериал, действие которого происходило в 70-х. Мои родители жили здесь в то время, и их позвали консультантами. Я тоже пришел на съемочную площадку. Нас стали знакомить с актерами, и одна миниатюрная британка протянула мне руку: «Привет, я Дженна». На секунду она показалась мне знакомой, но я засомневался. Затем спросил менеджера, неужели это Дженна Коулман из «Доктора Кто», и он подтвердил это! Я очень застенчивый парень, но как фанат «Доктора Кто» не мог не попросить сфотографироваться на память. Что мы и сделали. © Thomas Gires / Quora
- Я приехала за своим племянником, который работал в ресторане в Лос-Анджелесе. Припарковалась за черным тонированным седаном. Вышла, постучала в окошко и попросила даму за рулем чуть сдвинуться вперед. Она извинилась и выполнила просьбу. Когда дама входила в ресторан, мой племянник как раз выходил и узнал ее. Он воскликнул: «О боже, ты взяла у ее автограф?» Я такая: «Чей автограф?» Он: «Да это же Дженнифер Энистон! Рэйчел из „Друзей“». © Jelly Baby / Quora
- В 80-х я работал в музыкальном магазине в Дублине. Один парень стал рассматривать бас-гитары. Показал ему парочку, разговорились. Я поинтересовался, играет ли он в музыкальной группе, и он кивнул. Тогда я спросил, какая у него бас-гитара, а он ответил, что гитар у него больше 20. Откуда? Да просто люди постоянно их ему дарят. Думаю, в этот момент его здорово позабавило, что я его не узнал. Это был рок-звезда Адам Клейтон из U2. © Phil O’Neill / Quora
- Я работала в аэропорту. Захожу в салон первого класса и вижу небрежно одетого мужчину: спортивки, кроссовки, темные очки и легкая небритость. Вижу, он что-то ищет на полу у туалета. Спрашиваю: «Вам нужна помощь?» Оказалось, он потерял линзу. Увы, мы ничего не нашли, но он поблагодарил меня. Потом старшая проводница сказала, кто это был. Сколько людей могут похвастаться, что ползали по полу рядом с актером, получившим «Оскар»? Это был Дензел Вашингтон. © Lynnie Page / Quora
- Сидим с женой в кафе. Встречаюсь глазами с парнем-посетителем. Я смотрю на него, он — на меня. Думаю: «Может, одноклассник?» Мы кивнули друг другу. Секунд через 10 спрашиваю жену: «Слушай, а откуда я его знаю?» Она: «Ну ты даешь! Это же Мэтт Деймон!» © Bill Ambrosini / Quora
AdMe/Народное творчество/14 человек, которые нос к носу столкнулись со знаменитостями и до сих пор не могут прийти в себя
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