14 историй о невыносимых коллегах, после прочтения которых начинаешь особенно ценить адекватных людей
Здравый смысл обычно подсказывает нам, что с коллегами нужно поддерживать доброжелательные отношения и оказывать друг другу помощь. Вот только порой встречаются такие токсичные кадры, что с ними не то что дружить — даже здороваться не хочется. Но хорошо, что такой контраст учит нас еще больше ценить воспитанных, ответственных и добрых людей.
- В школьные годы на лето устроился в местный магазин грузчиком. Привожу на телеге замороженную рыбу в отдел. Продавщица велит вываливать на пол. А этот пол тут полвека назад залили, он впитал в себя все, что можно, и не очень приятно выглядел. Иду за пластиковым лотком, перекладываю заморозку туда и закрываю крышкой. Привожу из холодильника еще партию. Вижу, что первая лежит на полу, лоток выброшен из отдела. А продавщица сверлит меня злобным взглядом, мол, не лезь тут со своими санитарными предложениями. © DenimDef / Pikabu
- Начальник у нас — крикун, и часто атмосфера на работе напряженная. Коллега забеременела, и ее как подменили. Раньше молчала, а тут дерзить стала, начались скандалы. В итоге она просто перестала приходить: мол, ей противопоказано нервничать. Уволить ее нельзя, сократить зарплату — тоже. И как быть? Начальник сказал: «Сами решайте вопрос с ней. Нового человека нет денег нанимать». Теперь работаем сверхурочно, и ничего не поделаешь. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз меня чуть не уволили из-за лжи коллеги. Она, видимо, увидела во мне слабое звено и хотела сделать своим мальчиком на побегушках. А когда я дал ей отпор, сильно оскорбилась и наплела кадровику, будто я стер ее работу из очереди в системе. © unknown author / Reddit
- Вчера у меня был выходной, поехал по делам, и вдруг звонок от шефа. Я за рулем, ответить не могу, сбрасываю. Через минуту опять звонок — опять сбрасываю. Доехал до места, перезваниваю — теперь он сбросил. Думаю, ну ладно, надо будет — еще раз позвонит. Не позвонил. Сегодня на работе наезжает на меня, почему я на его звонки не отвечаю. Я говорю, занят был, не мог сразу ответить, но я перезвонил, как появилась возможность. Он отвечает: «Раз ты мои звонки игнорируешь, то и я тоже на твои отвечать не буду». На том и порешили. Вроде взрослый человек, а ведет себя как ребенок. © imv1979 / Pikabu
- На днях коллега сказал, что они с девушкой решили родить ребенка. И так как бюджет у них раздельный, а зарплата у нее неофициальная, она сейчас берет дополнительные часы на работе, чтобы накопить себе на декрет. Коллега свой финансовый вклад в родительство определил в размере покупки кроватки, коляски и автокресла. Все это под девизом «Даю неплохой старт». Открыто заявляет, что содержать подругу в декрете не планирует, но с ребенком «готов помогать по мере сил». © Подслушано / Ideer
- Помню, на прошлой работе была женщина лет 50, которая совершенно не умела воспринимать даже самую мягкую конструктивную критику. И более того, она вечно жаловалась на все и всех. Одной из милых и добрых коллег примерно такого же возраста доставалось больше всех. Через пару лет страсти разгорелись не на шутку, и они очень серьезно повздорили. В итоге в то время как та милая женщина пошла за своим успокоительным, эта стерва помчалась жаловаться офис-менеджеру. Как ни странно, ту хорошую после этого уволили. © ItsAnEagleNotARaven / Reddit
- Недавно взяли новую начальницу бухотдела. Я каждый раз, когда ее видел, здоровался, а в ответ обычно была тишина. И вот сегодня она идет навстречу, я решил промолчать. А она вдруг выдает:
— А почему наши инженеры не здороваются с начальством?
Я немного опешил, смотрю на нее и говорю:
— Я обычно здороваюсь, но вы сами ни привета, ни ответа.
И тут она выдала фразу, которая не дает мне покоя:
— Твое дело — поздороваться, а я уже сама решу, отвечать тебе или нет.
Я молча похлопал глазами, сказал, что, как встречу начальство, обязательно поздороваюсь, и пошел по своим делам. © NailsFix / Pikabu
- Есть у нас один болтун. Ну он не то чтобы рассказывает о своей жизни, а просто растекается мыслью по древу. Пример типичного раздражающего диалога с ним:
— Доброе утро.
— Ну не уверен, что его можно назвать добрым. Утро и есть утро, это да, но вот то, что доброе, — с натяжкой, конечно. К слову, сегодня вторник, что, конечно, лучше понедельника. Просто хочу быть честным, потому что вы сказали: «Доброе утро», а я сразу подумал, что не могу согласиться. А если серьезно, и вам доброго утра. © krebstarpatron / Reddit
- Как-то обратились ко мне девочки из юротдела, попросили принести пару коробок бумаги, мол, ты ж мужик. Я согласился, проблем нет, и заодно попросил пока прошить мне договор. В ответ получаю: «Принесешь бумагу — приходи со своим договором. Расскажем тебе, как правильно прошивать надо. Там ничего сложного». А когда я сказал, что тоже могу рассказать, как правильно бумагу носят, обиделись люто. Теперь только здороваются. © Divolium / Pikabu
- Пару лет назад подвозил после работы коллегу. Она жила в паре кварталов от меня, но мне было нетрудно: работать заканчиваем в одно время, дорогу можно скрасить беседой. Так и ездила она со мной почти полгода. И вот однажды зашел к ней в кабинет поболтать, а там оказался мой приятель. И она похвалилась, что вчера испекла пирог. Я в шутку спросил, почему мне кусочек не принесла в знак благодарности. Ответа не последовало. На следующий день она со мной уже не поздоровалась, а приятель сказал, что она назвала меня ужасно алчным. © Ryl0n.0b0ev / Pikabu
- Была у нас на работе девушка: забитая, на голове мышиный хвостик, плохо одевалась, не красилась. Жила с мамой-инвалидом, личной жизни — ноль. Нам с коллегами стало жалко ее, и на день рождения мы подарили ей сертификат на услуги стилиста. Она была в шоке, но мы уговорили ее попробовать. Какая красивая она вернулась! С умело сделанным макияжем, в стильном костюме, на каблуках. Даже осанка изменилась! С того дня ее как подменили: стала уверенной в себе. Но радовались мы недолго: вскоре она увела парня одной из коллег, который работал в этой же фирме. Потом подсидела другую коллегу, доведя ее до увольнения. А еще сдала свою мать в дом престарелых. Сделали доброе дело. © Подслушано / Ideer
- Работала в корейском кафе. Шеф-повар, она же хозяйка, — милая женщина пенсионного возраста, этакая бабушка, от которой никогда не уйдешь голодным. Иногда она готовила корейские вкусности для коллектива, баловала нас за хорошую работу. Мы с аппетитом сметали все. Однажды коллега увидел, что списанную протухшую свинину хозяйка так и не увезла собачкам, а замочила в уксусе. А спустя пару дней мы поняли, что это мясо она приготовила нам. © Подслушано / Ideer
- Есть у нас одна особа: из одного декрета вышла, уже во второй спешит. На работу ходит неделю через две. Когда снисходит до того, чтобы посетить офис, каждый раз отпрашивается после обеда то на консультацию, то на анализы. А работа? Так есть же Леночка, Мариночка, Настенька и Ирочка — они за нее все сделают. Но сколько же было воплей, когда ее часть итоговой премии разделили между собой те самые девочки, а этой мадам достался голый оклад за ноль закрытых договоров. © Подслушано / Ideer
- У нас есть коллега, который как минимум один раз в неделю разогревает в микроволновке рыбу, пахнущую так, будто протухла месяц назад. Он говорит, что ест рыбу, потому что она полезна. Как-то раз я попытался намекнуть ему, что в испорченной-то рыбе вряд ли много пользы. Но тут он вообще выдал, что не верит в то, что еда портится. © unknown author / Reddit
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