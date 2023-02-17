14 историй о невыносимых коллегах, после прочтения которых начинаешь особенно ценить адекватных людей

Здравый смысл обычно подсказывает нам, что с коллегами нужно поддерживать доброжелательные отношения и оказывать друг другу помощь. Вот только порой встречаются такие токсичные кадры, что с ними не то что дружить — даже здороваться не хочется. Но хорошо, что такой контраст учит нас еще больше ценить воспитанных, ответственных и добрых людей.