14 нестандартных историй с сюрпризом, которого ну вообще никто не ожидал

Неожиданная развязка сюжета — хлеб киношников, но иногда и в жизни происходит такое, что рот сам открывается от удивления. И побег из ЗАГСа перед свадьбой и нестандартные посылки еще не самое захватывающее, что поджидает вас в нашей статье. Почитайте только, и убедитесь в этом сами.