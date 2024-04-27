Актриса Анна Хилькевич беременна третьим. И готова объясниться со всеми, кто в шоке от того, как она воспитывает детей

В семье звезды ситкома «Универ» грядет очередное пополнение. Еще в 2019 году Анна Хилькевич говорила, что они с мужем подумывают о третьем ребенке, но когда-нибудь потом. И вот это время пришло: актриса больше не скрывает свою беременность и обещает вместо «фешен-бьюти-контента» начать делиться в соцсетях всякими «материнскими» штучками.

Сообщить поклонникам радостную новость Анна решила в прямом эфире передачи «Утро. ТНТ». Появившись на экране в ярко-красном облегающем животик платье, актриса сказала: «Я всегда хотела иметь много детей и мечтала о большой семье. Поэтому мы с мужем просто ждали, когда я наберусь сил и почувствую, что этот момент пришел. Мы уже рассказали об этом дочкам — они очень обрадовались».

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Чуть позже пост о беременности появился и в социальных сетях. Звезда ситкома выложила трогательное видео со своими дочками — 8-летней Арианной и 5-летней Марией. В комментариях к посту Анна пошутила, что в последнее время скрывать интересное положение было довольно сложно, поскольку пуговиц на одежде стало не хватать.

Актриса не собирается прекращать работу, хотя беременность уже и не скрыть. Недавно Анна рассказала, что в прошлые беременности набирала серьезный вес — плюс 22 кг в первый раз и 23 кг во второй — и потом долгое время сбрасывала лишнее. Сейчас, по ее мнению, она уже тоже похожа на пингвиненка, но носить мешковатую одежду не собирается и вообще намерена держать вес под контролем.

Мама двух девочек призналась, что им с мужем все равно, кто родится в третий раз, но самой Анне сейчас, как и в первые два раза, кажется, что будет мальчишка. Хотя современные методы уже позволили определить пол малыша, актриса не хочет знать об этом заранее. «У нас есть конверт, в котором написан пол нашего ребенка, но мы его не открывали. Я его заклеила и положила в сейф, чтобы муж не открыл. Я увижу, что ты его открыл!» — такую тираду в адрес супруга Анна выдала на шоу Павла Воли, куда счастливая парочка пришла вместе.

На «Шоу Воли» актриса пояснила историю, которая оставила многих в шоке. В конце прошлого года многие порталы публиковали новость о том, что Хилькевич и ее муж подарили своей 8-летней дочери роскошный автомобиль — BMW M4 с кожаным салоном. Павел спросил у актрисы, зачем ребенку такой подарок, и услышал, что это была такая шутка: «Очевидно, что машина ей не нужна, но у нас большая семья... Когда мы сели в нее, дочь сказала: „Мама, а зачем мне машина?!“ А я ответила: „Не надо? Ну и отлично!“ — и забрала автомобиль себе».