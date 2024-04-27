11 стереотипов о мужчинах и женщинах, которые давно пора оставить в прошлом

Шаблонное мышление может сыграть с человеком злую шутку. Если верить в то, что "все красивые девушки меркантильны" или "мужчины не плачут и не жалуются", можно многое упустить: выбрать не ту профессию, обесценить свои или чужие достижения. Мы выбрали 11 гендерных стереотипов, которые чаще всего, на наш взгляд, портят жизнь людям.

Женское счастье — в семье, мужское — в карьере

Современный мир дает людям массу возможностей достичь счастья совершенно разными способами. Женщины могут пилотировать самолеты, покорять Эверест или получать Нобелевские премии в любой области, а мужчины — становиться признанными шеф-поварами или уходить в декретные отпуска и искренне радоваться этому. Мечты и стремления человека совершенно не определяются его полом: сегодня каждый может попробовать себя в том, что ему по душе. Поэтому дежурные пожелания для женщин создать семью, а для мужчин — добиться карьерных высот уже давно стоит заменить на адресные послания конкретному другу, родственнику или коллеге.

Мужчины не умеют обращаться с детьми

Vorchun 4 минуты назад Когда сын только родился, мозги у нас ещё набекрень были. Жена куда-то пошла, оставила смесь или молоко в бутылочке. Сын плакать начал – есть хотел. Ну, я его и укачал. - - Ответить

В воспитании ребенка могут быть хороши оба родителя, ведь, кроме грудного вскармливания, нет никаких особенностей, которые делали бы женщин более приспособленными к выращиванию потомства. Мужчины нередко бывают отличными папами, которые искренне любят своих детей и способны заниматься с ними часами.

Дамы не умеют водить машину

Стереотип о том, что женщины не способны хорошо водить машину, обижает многих автоледи. На самом деле научиться управлять авто одинаково хорошо могут люди любого пола. Более того, согласно статистике страховщиков, дамы являются более законопослушными водителями, реже становятся виновниками аварий и стараются не нарушать ПДД. Поэтому судить о мастерстве автолюбителя только по его полу — так себе затея.

Женщины говорят загадками, мужчины — прямо

Многие люди уверены, что женщины любят говорить намеками, поэтому «нет» может означать «да», и наоборот. На самом деле в большинстве случаев не стоит искать двойной смысл в простых словах и приписывать девушкам желание набить себе цену отказом. «Нет» — это «нет», и неважно, кто его произносит: мужчина или женщина.

Главная самореализация женщины — стать матерью, а дальше хоть трава не расти

Крайне популярным стереотипом в отношении женщин является миф о том, что все дамы мечтают о малышах чуть ли не с собственных пеленок и видят в этом главную цель своей жизни. Но это не так. Дети — это прекрасно, но есть дамы с другими приоритетами и интересами. И это здорово, что заводить детей по велению общества, но без собственного желания уже никому не нужно.

Мужчины должны стойко терпеть боль и не обращаться за помощью

Мужчин называют сильным полом и требуют от них соответствовать этому званию в любой ситуации. Многих мальчиков с детства учат не плакать, молча переносить боль от разбитой коленки и вообще не обращаться к врачам из-за «всякой ерунды». Неудивительно, что, согласно мировой статистике, мужчины живут меньше женщин. Однако забота о здоровье необходима людям любого пола в равной степени и мужчинам не стоит наплевательски относиться к сигналам своего организма.

Все красивые девушки меркантильны

Женщин, особенно симпатичных, нередко считают охотницами за деньгами безо всяких на то оснований. Часто это качество девушкам приписывают мужчины, которые видят в избраннице бриллиант, достойный богатой оправы, но не могут даме ее обеспечить. На самом деле далеко не все женщины грезят виллами, яхтами и бриллиантами, многим достаточно любви, уважения и партнерства в отношениях. Ну и от возможности есть на ночь и не толстеть, пожалуй, мало кто откажется.

Красивые девушки, особенно блондинки, глупы

Красоту часто противопоставляют уму. Особенно досталось в этом плане женщинам со светлыми волосами, ведь анекдотов про глупеньких блондинок просто не счесть. Однако ученые доказали, что связи между внешней привлекательностью и интеллектом нет. Поэтому, если должность, на которую вы претендовали, досталась белокурой красотке, вероятно, она действительно этого достойна.

Мужчина обязан делать все сам

От гендерных стереотипов страдают как женщины, так и мужчины. Представителям сильного пола приписывается способность решать все проблемы своими силами. С точки зрения общества, они обязаны уметь не только забить гвоздь, но и положить плитку в санузле, поднять на 3-й этаж пианино или вскопать 10 соток огорода за пару часов. Но должен ли врач таскать унитазы, а программист стелить паркет, если есть люди, которые могут сделать это быстрее и профессиональнее? Никто не обязан уметь все на свете: достаточно научиться делать хорошо что-то одно, стать профессионалом в своей области и иметь возможность платить профильным мастерам за их труд.

Все женщины хотят замуж, а мужчины мечтают о свободе

Многие до сих пор считают, что главное стремление каждой женщины — выйти замуж, а мужчины — избежать свадьбы. На самом деле в современном мире немалое количество девушек выбирает вместо белого платья и кольца на пальце путешествия, карьеру или творчество, а парни мечтают создать семью. При этом ученые Великобритании в рамках исследования выяснили, что женщины чаще наслаждаются одиночеством, чем мужчины. Особенно эта разница заметна в возрасте 45–65 лет: 32 % незамужних дам были счастливы от такого семейного положения, а у неженатых мужчин таких набралось только 19 %. Так что кому сегодня больше хочется идти под венец — большой вопрос.

Есть мужские и женские профессии

Тем людям, которым удалось выбрать любимую профессию за рамками гендерных стереотипов, часто приходится сталкиваться с непониманием окружающих. Многим кажется, что не женское это дело — ремонтировать или программировать, и не мужское — делать маникюр, шить одежду или составлять букеты. Но жизнь доказывает, что нет мужских или женских профессий, все дело в желании их освоить, трудолюбии и таланте.