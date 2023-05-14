14 прозвищ, которые прилипли к людям так же крепко, как жвачка к волосам

Люди получают прозвища и в детстве, и во взрослом возрасте. Кто-то терпеть не может свои «вторые имена», а кто-то, наоборот, гордится ими. Но общее во всех ситуациях одно: прозвище прилипает как клей и избавиться от него сложно.