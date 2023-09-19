14 родственников, от которых чем дальше живешь, тем лучше отношения
Все мы можем время от времени спорить с родителями, но есть разница между обычным недопониманием и токсичностью. Герои из этой подборки поделились историями, которые можно описать как «за гранью добра и зла».
- Гостила у мамы. Сильно поссорились, и тут меня прорвало, высказала все, что я думаю о моем воспитании и об отношении ко мне в детстве. А она: «А что ты мне это предъявляешь? Тебя же с рождения Света воспитывала! Вот это она во всем и виновата». Ага. Сестра, которая старше на 3,5 года. И которая меня в связи с этим от всей души ненавидела. Спрашиваю: «Ты понимаешь, что ты говоришь? Почему меня воспитывал 5-летний ребенок?!» Молчит. А поругались, потому что мама решила, что сейчас самое время начать меня контролировать и воспитывать. В мои 35. © Unknown author / Pikabu
- Мы с подругой и другими ребятами играли в D&D (настольная игра. — Прим. ADME). Так мать подруги заявила в полицию, что мы похитили ее дочь! Картина маслом: группа захвата врывается в дом нашего друга и смотрит на 20-летних ребят, которые играют в настолку. © MEM1911 / Reddit
- Говорю маме: «Миша так часто стал заводить разговоры о свадьбе. Похоже, ты скоро будешь тещей». Она в ответ: «С ума сошла? Тебе всего 20. Рано вам еще жениться». Проходит два часа два, рассказываю матери, что у одногруппницы скоро свадьба. Ее реакция: «Вот умница. 20 лет — возраст самый подходящий. Чего выжидать-то, пока все нормальные парни женятся на других». © Kristophor / Pikabu
- Когда мне было 18, я решила уехать учится в другой город. Мать встала у двери: «Я тебе запрещаю! Не смей мне перечить!» Через год я скопила деньги и сбежала. Сегодня я призналась себе и матери, что давно ее не люблю. И если она посмеет приблизиться к моей семье, то все голосовые, где она оскорбляет меня, направятся в родительские комитеты школы, где она работает. И пусть я никогда так не сделаю, но знаете, чувствую себя свободной. © Gilyasha / Pikabu
- Родители в хлам разругались с братом, потому что оскорбляли его девушку. Он их везде, где можно, заблокировал. Теперь родители плачутся, а что же он с ними не общается. Говорю: «Ну, а как вы себя вели? Чего вы ожидали?» А мать выдала: «А как же сыновняя почтительность?»
- Матери 47 лет, мне 16. Я работала все лето и скопила приличную сумму, и теперь мать хочет, чтобы я отдала ей все эти деньги. Иначе нас выселят из квартиры. Я сказала ей, что она должна начать вести себя как ответственный взрослый и не спускать деньги на ветер. А мать в ответ: «Я не хочу с тобой ругаться, дай мне денег на коммуналку». © ***mother / Reddit
- Мать хотела, чтобы свой день рождения я потратила на то, чтобы отвезти ее на встречу, а потом забрать. Я живу в 45 минутах езды от нее, у меня внедорожник с большим расходом топлива. Вишенка на торте в том, что она уже 4 года, как не дарила мне ничего на день рождения. © annoyedandclumsy / Reddit
- Когда мне было 16, я подрабатывала в торговом центре, чтобы скопить на репетитора. Однажды отец подошел и сказал: «Мне пришлось занять у тебя денег». Он просто без проса взял все накопления из моей комнаты. Деньги ему понадобились, чтобы очистить меч, который он купил в интернете. Замдиректора школы пожалела меня и оплатила репетитора. Недавно папа унаследовал более $100 тысяч. Он не дал мне ни копейки. © katertoterson / Reddit
- Мать запрещала мне смотреть «Гарри Поттера», потому что это ведь фильм про ведьм. Еще она сказала, что я пошла по кривой дорожке. Это случилось после того, как мой парень, с которым мы встречаемся 4 года, переночевал у меня дома. © Steph7274 / Reddit
А здесь мы разбираем родителей на примере персонажей из сказок. Вы узнаете, что общего между папой Русалочки и мачехой Золушки.
AdMe/Народное творчество/14 родственников, от которых чем дальше живешь, тем лучше отношения
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