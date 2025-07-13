Мы узнали, что скрывалось за поступками 10 героев из наших любимых мультфильмов

Королева кажется злой, действующей импульсивно и иррационально. Однако автор статей в области психологии Кайл Розант внимательно взглянул на мир, в котором она живет.

В Стране чудес царит хаос и все противоречит логике. Ярость героини — естественная реакция на происходящее безумие, с которым она ничего не может сделать. А своими королевскими решениями она пытается установить хоть какой-то контроль над миром, которым управляет.