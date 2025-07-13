Очень смешно. Она украла Рапунцель малышкой, какая там родная дочь?
Мы узнали, что скрывалось за поступками 10 героев из наших любимых мультфильмов
Детские мультики кажутся такими очевидными. Вот отрицательный герой, вот положительный. Но в реальной жизни в каждом человеке есть и хорошее, и плохое. Мы углубились в исследования психологов и кинокритиков о том, что на самом деле руководило поступками героев мультфильмов. И разрушили стереотипы о злых и добрых персонажах.
Статья является культурологическим и психологическим анализом вымышленных персонажей мультфильмов и не является руководством по диагностике или интерпретации поведения реальных людей.
Джафар («Аладдин»)
Героя считают деспотом, готовым на любые подлости, лишь бы захватить трон. Но автор статей в области психологии Кайл Розант утверждает, что не только жадностью продиктовано его стремление к власти. Джафар искренне считает, что султан выполняет свою работу неэффективно. Герой верит: народу нужен сильный и решительный лидер. Поэтому, хоть Джафар и выбрал неудачный способ встать у руля королевства, он хотел как лучше.
Червонная Королева («Алиса в Стране чудес»)
Королева кажется злой, действующей импульсивно и иррационально. Однако автор статей в области психологии Кайл Розант внимательно взглянул на мир, в котором она живет.
В Стране чудес царит хаос и все противоречит логике. Ярость героини — естественная реакция на происходящее безумие, с которым она ничего не может сделать. А своими королевскими решениями она пытается установить хоть какой-то контроль над миром, которым управляет.
Матушка Готель («Рапунцель: Запутанная история»)
Героиня отчаянно стремится остаться вечно молодой. Ради этого она даже запирает родную дочь в башне. А чтобы сохранить контроль над Рапунцель, Готель притворяется заботливой матерью и манипулирует принцессой.
Специалисты по психологии из центра Revive Therapeutic Services уверены: у героини театральный характер. Она жаждет внимания, признания и похвалы. При этом глубоко внутри Готель кроется неуверенность в себе, оттого и сильный страх потерять как свою красоту, так и людей вокруг себя.
Шрам («Король Лев»)
До того как Шрама стали называть Шрамом, у него было имя "Мусор". И вопрос - откуда у него шрам?
Шрам высокомерен и обладает зашкаливающим чувством собственного достоинства. Герой завидует своему брату Муфасе, что тот смог стать королем саванны. При этом у него явно прослеживается комплекс неполноценности.
Специалисты по психологии из центра Revive Therapeutic Services считают, что поступки Шрама могут быть интерпретированы как проявления нарциссических черт. Его действия говорят лишь о глубокой, многолетней обиде на то, что его не замечают и недооценивают.
Урсула («Русалочка»)
Уточните, любители оправдывать злодеев (его его довели!!!), а ЗА ЧТО ее выгнули из дворца?
Героиню называют коварной. Ведь ведьма обманом втянула Ариэль в невыгодную сделку. Специалисты по психологии из центра Revive Therapeutic Services утверждают, что поведение Урсулы демонстрирует асоциальные паттерны, так как она осознанно нарушает общепринятые нормы морали.
Хотя поступки героини и неправильные, автор статей в области психологии Кайл Розант проанализировал их более глубоко и выразил альтернативное мнение. У Урсулы были веские причины пойти на злодеяния.
Ведьма — сестра короля Тритона, законный член его двора. Но ее изгнали из семьи. Лишение статуса, пренебрежительное отношение родственников — любого человека на месте Урсулы все это разозлило бы. Поэтому сделка с Ариэль стала отчаянной попыткой героини вернуть то, что, как она считала, у нее украли.
Злая королева («Белоснежка и семь гномов»)
И ничего, что эта сказка появилась задолго до того, как возник культ вечной молодости в обществе
Злую королеву записывают в высокомерные и тщеславные. Все из-за ее стремления быть прекраснее всех. Только эти черты героини, с точки зрения автора статей в области психологии Кайла Розанта, проистекают из социальных стереотипов. Общество выдвигает нереалистичные требования к тому, как должна выглядеть женщина: всегда молодая, красивая, ухоженная.
Злая королева стала жертвой этих требований. Они так сильно повлияли на героиню, что она постоянно сомневается в своей красоте. А еще боится потерять все, что имеет, если постареет и станет выглядеть хуже. Поэтому тревоги Злой королевы и последовавшие за ними поступки — просто реакция на давление общества.
Леди Тремейн («Золушка»)
Кажется, что леди Тремейн разрушает жизнь Золушки. Поэтому ее сразу клеймят злой мачехой. Но автор статей в области психологии Кайл Розант напоминает: героиня живет в эпоху, когда женщины устраивают свою жизнь с помощью удачного брака.
Леди Тремейн желает счастья, прежде всего, своим родным дочерям. Героиню пугает, что Золушка мешает ее планам, и совершает подлые поступки всего-навсего от отчаяния и переживаний за судьбу дочерей.
Гастон («Красавица и Чудовище»)
По мнению Розанта окружающие виноваты в том, что Гастон решил отца Белль упечь в психушку, чтоб заполучить девушку?
Гастон кажется высокомерным, эгоцентричным человеком, не привыкшим к отказам девушек. Но автор статей в области психологии Кайл Розант подметил: ведь окружающие всю жизнь хвалили героя за его физическую силу и привлекательную внешность. Они и выработали в нем веру в собственную непревзойденность.
Поэтому Гастон так уверен, что заслуживает всего, в том числе и Белль. И по той же причине герой искренне не понимает, почему девушка ему отказала.
Капитан Крюк («Питер Пэн»)
Капитана Крюка считают злобным пиратом, желающим поквитаться с Питером Пэном. Но, по мнению автора статей в области психологии Кайла Розанта, у главного героя были на то причины. Мальчик причинил ему боль, обидел его. Естественно, что капитан хочет восстановить справедливость. Хотя месть и не самый лучший выход из ситуации, признаться честно, многие из нас поступили бы так же.
Вуди («История игрушек»)
На первый взгляд, герой излучает тепло и уверенность. Но кинокритик Синтия Винни замечает, что Вуди был эгоистом. Он привык быть любимой игрушкой Энди. А как только появился Базз, Вуди не смог смириться с этим. Его ревность к другой игрушке и неуверенность в себе толкнули героя на дурной поступок — столкнуть Базза. По сути, убрать со своего пути.
И хотя позже Вуди подружился с Баззом, его эгоистичность никуда не делась. Всякий раз он толкает другие игрушки на риск и создает им проблемы. Например, когда в четвертой части пытается спасти Вилкинса из антикварного магазина. Добиваясь справедливости — такой, какую он себе представляет — Вуди предстает неудачным лидером и товарищем.
Хоть мы и выросли из мультиков, они по-прежнему захватывают наше внимание. Поэтому мы заморочились и собрали интересные факты о возрасте наших любимых персонажей.
Комментарии
Ну Готель не была матерью для Рапунцель. По факту она украла чужого ребенка и всю жизнь держала его взаперти. Оправдать можно любой поступок, было бы желание
У любого злодея есть оправдания, как он дошёл до жизни такой. Но правда в том, что тысячи людей сталкивались с теми же самыми проблемами, а злодеями не стали.
Оно надо оправдывать злодеев, которые намеренно создавались злодеями? Да, можно докопаться до глубоких психологических причин практически любого преступления, но зачем? Мы все люди, все живём в одном мире, у всех свои психологические травмы и загоны. Только кто-то выбирает творить беспредел, а кто-то нет. Эти вступили н путь зла, за что и поплатились
Пожалеть можно любого маньяка и садиста. Ведь, как правило, это глубоко травмированные люди.
Глупость, а не статья.