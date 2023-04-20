15+ человек, которые нежданно-негаданно стали искателями сокровищ

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Въехать в дом и обнаружить там сейф, карту сокровищ или припрятанный антиквариат — мечта каждого второго. А купить на блошином рынке чемодан, запертый на замок, — это словно сыграть в лотерею. Внутри могут оказаться как ценные вещи, так и вековая пыль вперемешку с ветошью. Но, как известно, удача любит смелых, поэтому интернет-пользователи не перестают делиться своим опытом. А в конце вас ждет бонус.

«Приобрел запертый сейф за $ 50 на распродаже имущества. Никто не хотел с ним связываться»

«А я срезал петли и заглянул внутрь. Там оказались кое-какие украшения, которые я подарю сестре, и довольно ценный серебряный слиток».

«Ремонтировал ванную. В стене обнаружил чертеж дома, где одно место было помечено крестиком»

«Карта привела меня на чердак, и под изоляцией я нашел этот небольшой сундучок с сокровищами. Там лежали украшения, монеты, часы и другие старинные вещицы».

«Мой папа коллекционировал предметы искусства. Мы только что нашли эту картину среди старых рисунков. Она датирована XVII веком»

«Этот сейф простоял в гараже моих двоюродных братьев несколько лет. Он принадлежал подруге их бабушки»

«Внутри оказались документы и письма, а также железный ящичек, в котором были спрятаны старинные украшения».

«Нашел эту инталию, копаясь у себя в саду»

«Моему парню на работе всучили запертый металлический чемодан. Никто понятия не имел, что там внутри»

«Когда мы его открыли, он оказался полон старинного фотооборудования с инструкциями».

«Нашел с помощью металлоискателя свое первое золото! Бриллианты в кольце тоже настоящие»

«Мы купили старое здание с запечатанным помещением. И открыли его! Оказалось, что это скорее кладовка, чем сейф»

«Нашел тайник отца, о котором лет 10 как все забыли»

«Заплатил $ 10 за этот запертый сундук на распродаже недвижимости. Внутри лежали часы и кожаные браслеты»

«Нашел 200-летнюю пуговицу в своем новом доме. Соседи думают, что я чудак, но охота за сокровищами началась!»

«Этот мини-сейф достался мне от дедушки. Спустя несколько месяцев он наконец-то открыт!»

«Только что выкопал из земли золотой соверен 1878 года»

«Обнаружил старую коробку, спрятанную в потайном углу среди старых вещей дедушки»

«Думаю, это переносная аптечка. Дедушка много лет работал врачом».

«Этот ретроавтомобиль был спрятан в старом сарае родителей»

«Когда-то прадедушка пообещал оставить мне свои инструменты для часового дела. Но после его смерти большую часть имущества продали»

«Какова же была моя радость, когда спустя 2 десятилетия мама нашла этот сундук и подарила его мне!»

«Дедушка никогда не клал деньги в банк. По всему дому припрятаны десятки ведер с монетами»

«Ремонтировали 90-летний дом и нашли под полом сейф»

«Владельцы о нем знали, сказали, что он пуст, и приказали от него избавиться. Но мы все-таки вскрыли тайник болгаркой — сейф оказался до краев полон водой».

Бонус: «Только переехал в новый дом и нашел в стене запертый сейф»