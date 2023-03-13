15+ человек, которых ни за что не перепутаешь с кем-то другим
В эпоху развитых социальных сетей считается очень модным отличаться от остальных, подчеркивать свою индивидуальность. Например, заостренные уши как у эльфа, необычно расширенные зрачки, родинку в форме отпечатка кошачьей лапки. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, решивших продемонстрировать свои фишки всему интернету.
4 пальца
- Я, как человек, не любящий стричь ногти на ногах, вижу в этом преимущество. © ListenLady / Imgur
«Мы не понимали, что это из-за родимого пятна, пока не повели ее стричься. Стилист сказал нам, что цвет связан с отсутствием пигментации на этой части головы»
«У меня на руке есть родимое пятно в виде лапки»
«У меня эльфийские уши»
«У моей новой коллеги родимое пятно в глазу»
«Я родилась без мизинца на правой руке»
«У меня срослись безымянный и средний пальцы»
«Мои указательный и средний пальцы срослись больше, чем обычно. Родители не стали исправлять при рождении: подумали, что это мило»
«У меня витилиго меняется от зимы к лету»
«Мои руки разного размера, формы и цвета»
«У моего ребенка волосатые уши»
«Я родился с секторальной гетерохромией. Это редкость»
«Мой большой палец левой ноги намного больше правого»
«У нас с сыном 2 одинаковые родинки на руках»
«Я родилась с короткими безымянными пальцами. Поэтому кажется, что у меня 2 мизинца»
«У меня смещен зрачок»
«Одно из моих пятен витилиго выглядит как счастливый Пакман»
«У меня 4 пальца на руке, а вместо большого — указательный»
Фото на превью Brittamas / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которых ни за что не перепутаешь с кем-то другим
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