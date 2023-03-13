15+ человек, которых ни за что не перепутаешь с кем-то другим

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

В эпоху развитых социальных сетей считается очень модным отличаться от остальных, подчеркивать свою индивидуальность. Например, заостренные уши как у эльфа, необычно расширенные зрачки, родинку в форме отпечатка кошачьей лапки. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, решивших продемонстрировать свои фишки всему интернету.

4 пальца

Я, как человек, не любящий стричь ногти на ногах, вижу в этом преимущество. © ListenLady / Imgur



«Мы не понимали, что это из-за родимого пятна, пока не повели ее стричься. Стилист сказал нам, что цвет связан с отсутствием пигментации на этой части головы»

«У меня на руке есть родимое пятно в виде лапки»

«У меня эльфийские уши»

«У моей новой коллеги родимое пятно в глазу»

«Я родилась без мизинца на правой руке»

«У меня срослись безымянный и средний пальцы»

«Мои указательный и средний пальцы срослись больше, чем обычно. Родители не стали исправлять при рождении: подумали, что это мило»

«У меня витилиго меняется от зимы к лету»

«Мои руки разного размера, формы и цвета»

«У моего ребенка волосатые уши»

«Я родился с секторальной гетерохромией. Это редкость»

«Мой большой палец левой ноги намного больше правого»

«У нас с сыном 2 одинаковые родинки на руках»

«Я родилась с короткими безымянными пальцами. Поэтому кажется, что у меня 2 мизинца»

«У меня смещен зрачок»

«Одно из моих пятен витилиго выглядит как счастливый Пакман»