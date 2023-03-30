15 человек откровенно рассказали, каково это, когда тебе делают публичное предложение выйти замуж
Предложение выйти замуж — одно из наиболее волнительных и романтичных событий в жизни. Казалось бы, что может испортить такой момент? А вот, например, полное отсутствие приватности. Мы ознакомились с историями пользователей сети и обнаружили любопытную закономерность: предложение в присутствии наблюдателей лишь в крайне редких случаях заканчивается счастливым браком.
- Я не фанатка такого. Мне сделали предложение прямо в центре города, когда вокруг было полно глазеющих людей. И после того как жених договорил свою речь, он развернулся и театрально отвесил поклон толпе. На сегодняшний день мы уже не вместе. © darklight285 / Reddit
- На выпускном одноклассник, с которым были хорошие отношения, но не более, попросил микрофон и исполнил какую-то романтичную песню (как оказалось, своего сочинения). Потом подошел ко мне и сделал предложение выйти за него замуж. И все, как в дурацком американском кино, начали скандировать: «Скажи да!» А с чего бы это?! У нас даже отношений не было! И парень у меня был! © Подслушано / Ideer
- Мой возлюбленный тоже сделал предложение публично, но без толпы людей. Мы гуляли по ботаническому саду, в котором у нас было первое свидание, затем вышли на улицу, где поменьше людей, и он задал этот вопрос. А когда я согласилась, подбросил в воздух заготовленные лепестки роз. © WitchLite / Reddit
- Мой бывший парень не нашел ничего лучше, чем сделать мне предложение на дне рождения моего племянника. Праздновали в парке, там собрались не только все мои родственники, но и родители детей, с которыми дружил племянник. Мой парень привлек всеобщее внимание и сделал предложение, очень драматично. Причем наши отношения уже на тот момент оставляли желать лучшего и я как раз подумывала, как бы с ним расстаться. В итоге я отказала и подробно объяснила почему (в том числе напомнила про измены). Когда я замолчала, мой дядя зааплодировал. © iliterallyCANeven / Reddit
- У меня был друг, который сделал предложение своей девушке после рождественского ужина на глазах у всей семьи. Что она ответила? «Поговорим об этом позже». Излишне говорить, что они, конечно же, не поженились. В целом и слава богу, никто из нас не мог понять, что он в ней нашел. И все же я считаю, что публичные предложения — это просто грубая манипуляция, особенно свойственная нарциссам. Брак — это вам не шуточки. © Gwen S / Quora
- Сын друга позвал свою девушку на небольшой концерт. Договорился с организаторами. Кратко: сделал предложение перед огромной толпой, а в ответственный момент девушка отказала. Как оказалось позже, из-за страха, паники и давления. На самом деле она хотела выйти за него замуж, но парень после такого отказа «разочаровался в отношениях». Семьи с обеих сторон пытались образумить сына и помирить пару, но не вышло. © AndShug / Pikabu
- Некоторое время общалась с парнем. Как-то раз он позвал меня на костюмированную вечеринку. Итак, я прихожу в костюме чирлидерши, а все вокруг одеты обычно и смотрят на меня как на умалишенную. Но деваться уже было некуда, поэтому я постаралась расслабиться и развеселилась во время танцев. Но к концу вечера парень внезапно поднимается на сцену и делает мне предложение. Я попросила его выйти на улицу и поговорить наедине. Вскоре расстались. © thisismyusername5891 / Reddit
- Жили парень с девушкой около 4 лет, квартиру снимали, вели совместное хозяйство. Позвали их как-то на свадьбу к общим друзьям. Толпа народа, тамада, конкурсы, и тут девушка берет микрофон, плюхается перед ним на колено и делает предложение. Но ранее свои позиции по поводу брака они не обсуждали. Она-то считала, что у них отношения и они поженятся, просто его надо подтолкнуть, а он считал, что жениться ни к чему, потому что брак — пережиток прошлого и ограничивает их как личностей. Отказал. © Chudokabra / Pikabu
- Я любила своего парня, но когда он сделал мне предложение, я была в шоке. На тот момент мы встречались всего 2 года, и я не знала, готова ли посвятить ему всю жизнь. И вот он встает на колено посреди ресторана под взгляды других гостей. Я инстинктивно отшатнулась от него и кольца, но затем крепко обняла и прошептала, что нам нужно улыбнуться, расплатиться и уйти. Если бы все было иначе, я бы сказала да, но уже было поздно. Он почувствовал себя униженным и разорвал отношения. © unknown author / Quora
- Была ясная зимняя ночь, землю припорошил сверкающий снег, на небе была видна куча звезд. В обсерватории собралось порядочно людей. Простояв в очереди у телескопа и насмотревшись на небо, я поняла, что потеряла из виду своего парня. Смотрю вниз, а он стоит на одном колене посередине нарисованного на снегу сердца. Я заплакала и побежала к нему. Мы поцеловались, он надел кольцо на палец, и раздались аплодисменты. Это был самый романтичный момент в моей жизни. © Heather Wilde / Quora
- Мой парень сделал мне предложение на публике. Человек 100–150 там точно было. Он думал, что я соглашусь 100 %, не смогу отказать на людях. Но я отказала, так как была не готова (он об этом знал!). На сцене все переиграл в шутку, мол, все в порядке, он попытается еще раз через какое-то время. Но как только мы зашли за кулисы, его прорвало. Столько оскорблений в свой адрес я не слышала еще ни от кого. Было больно и стыдно за то, что я могла встречаться с таким человеком. © Подслушано / Ideer
- Подруга встречалась с парнем около 2 лет. Однажды мы пошли с ней в кафе и она призналась, что хочет порвать с ним. Но вдруг посреди разговора появляется он, подходит к нашему столу и достает кольцо. Его очень сильно трясло. У меня челюсть отвисла, вокруг нашего столика собралась толпа. Но моя подруга просто вскочила и убежала. Я готова была провалиться под землю от вздохов и хихиканья людей. Парень выглядел очень подавленным. Я оплатила счет, похлопала его по плечу и ушла. © Foxy-Jessica / Reddit
- Мой муж позаботился о том, чтобы вся семья собралась в доме его мамы. Затем попросил ее позвонить мне с просьбой помочь починить плитку. И вот я вхожу в дом, а там все мои и его родственники. Он встает на одно колено и говорит: «Ты выйдешь за меня?» Я согласилась не задумываясь, потому что люблю его. Но он еще и надулся, почему это я не заплакала. Потом я проговорила с ним, что хоть и собрать всех — мило с его стороны, но мне это не понравилось. Предложение все же вещь интимная. © DogMoM2011568 / Reddit
- Подруга около 3 месяцев встречалась с парнем, и внезапно он решил сделать ей предложение. Она всегда была довольно застенчивой. А он все обставил настолько публично, насколько только возможно: пригласил ее в ресторан и заранее предупредил обслуживающий персонал, чтобы они сделали объявление и привлекли всеобщее внимание. Она сказала «да» только потому, что было неловко отказывать. Через несколько недель они расстались. © Spicy_Sugary / Reddit
- Я так устала ждать от своего парня предложение выйти замуж, что сделала ему предложение руки и сердца сама. Он ответил: «Я подумаю». На следующий день я увидела десяток крутых парней на мотоциклах, которые ехали (я так думала) мимо меня. И вот они останавливаются рядом. И один из них с букетом роз становится на одно колено и делает мне предложение. Множество любопытных глаз смотрят на нас. Я ему: «Шлем хоть сними». Пока мой будущий муж снимал его, потерял кольцо. Нам всем пришлось его искать. Боже, люблю этого балбеса, все не как у людей. © Подслушано / Ideer
AdMe/Народное творчество/15 человек откровенно рассказали, каково это, когда тебе делают публичное предложение выйти замуж
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