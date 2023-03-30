15 человек откровенно рассказали, каково это, когда тебе делают публичное предложение выйти замуж

Предложение выйти замуж — одно из наиболее волнительных и романтичных событий в жизни. Казалось бы, что может испортить такой момент? А вот, например, полное отсутствие приватности. Мы ознакомились с историями пользователей сети и обнаружили любопытную закономерность: предложение в присутствии наблюдателей лишь в крайне редких случаях заканчивается счастливым браком.