15+ доказательств того, что беременность — это просто неиссякаемый источник историй
Беременность у всех протекает по-разному: у одних легко и без лишних проблем, у других, напротив, случается токсикоз, пропадает аппетит или начинают раздражать какие-то запахи. А еще это незабываемы опыт не только для будущей мамы, но и для всех членов семьи — от тещи до мужа. Всего за 9 месяцев у людей появляется куча историй, которые можно потом рассказывать годами.
- В роддоме разговорилась с женщиной. Она оказалась многодетной мамой. Я удивлялась и даже ужасалась ее рассказам. Видимо, она поняла, что ее истории не очень-то мотивируют молодую мать, поэтому в конце разговора добавила: «Зато всегда весело!» Но сказала это таким уныло-грустным тоном, что вообще ничего не исправила. Недавно меня кто-то из знакомых расспрашивал о житье-бытье, и я в точности повторила ее фразу: «У меня 4 детей. Весело, ага». © Подслушано / VK
- Жена беременная была. Решили с ней на ужин приготовить рыбу, купили карпа. Дома достали его из пакета, а он еще живой, рот открывает. Жена его в ванную, выпустила в воду. Сидит, смотрит, как плавает, уже и имя ему придумала — Карл. Я приготовил панировку, пришел за рыбой, а жена в слезы. В итоге мы в 12-м часу ночи с ведром прошли 2 км до реки и отпустили дурацкого карпа в реку. Надеюсь, у тебя все в порядке, Карл. © H.Sapiens / Pikabu
- Наняла девушку 29 лет к себе в отдел. Вся компания работает удаленно, собеседовались по скайпу. Замужем, мать 5-летнего сына. Втянулась без труда в довольно сложную работу. Отлично вписалась в преимущественно мужской коллектив. В середине августа пишет мне: «Мне нужно взять неделю отпуска без содержания, отпустишь?» На вопрос, что случилось, ответила уклончиво — нужно в больнице полежать. Настает время отпуска, она уходит, все в порядке. И когда через пару дней ей выходить обратно на работу, пишет: «Привет!» И кидает фотографию с какой-то маленькой странной бумажечкой, на которой написана информация: ее Ф. И. О., пол — мужской, вес — 3 600, рост — 52 см, время — 10:10. Я спрашиваю: «Ты че там, родила, что ли?» Она радостно подтвердила. На продуктивности не сказалась ни беременность, ни наличие грудного малыша. Железная леди. © BlinYaZabyla / Pikabu
- У меня всякой ерунды в первую беременность не было, но мне было 24. А вот во вторую беременность я отгребла по полной и с токсикозом, и с отеками, и с «хочу того, не знаю чего», и с гормональными истериками по полной. Хотя мне это вообще не к месту было на позиции ведущего конструктора и 5 текущими объектами. Но вторая беременность у меня уже в 40 была. © Олена Иванова / ADME
- А мне на всю жизнь отбило любовь к духам. Казался запах даже самых любимых просто отвратительным. И 17 лет спустя так и не пользуюсь ими. Хотя запах уже воспринимаю нормально. © Natalia Belkina
«Подарок для малыша»
- Прихожу к врачу с пузом с арбуз, а на мое время бабулька сидит. Бабульки в очереди на меня наехали: дублируют, но она пойдет первой, за ней все они, а потом уже я. Прошу талон, смеясь, снисходительно протягивают. Смотрю, а там завтрашняя дата, та-дам! И началось: ну девочка, мне в регистратуре неправильно дали, но я тоже пойду, раз пришла после тебя. Но когда вышел пациент, она со скоростью света кинулась в кабинет, оттолкнув меня. Бабульки-подружки молчали в тряпочку, никто не осудил бабку-подружку, но и влезть передо мной тоже не попробовал. © frikki84 / Pikabu
- Обожала запах свежего асфальта, аж тряслась. В первой половине беременности уминала помидоры, во второй половине потянуло на шоколад. Были такие маленькие шоколадки, «Гвардейский» назывался. © Елена Еленина
- Нас в палате было 4 человека. Одну мамочку на выходные отпустили домой, и она вернулась с тяжелыми сумками. Ну и начались стремительные роды. Нас попросили принести ее вещи к родзалу. Понесли — оказалось, что там огурцы. Блин, огурцы! Зачем?! © Палата № 6 / VK
- Капуста — это то, что я могла есть всегда. Остальное в офисной столовой, если и закажешь, то обязательно расхочешь, пока дойдешь до кассы. Это прямо бесило. А в целом, когда друзья мужа вспоминают, как их беременные жены заставляли их искать по магазинам в январе черешню или землянику, моему мужу нечего им рассказать. Я была скучная беременная. © Ди / ADME
- Когда я была беременна, у родственников родила собака. Она и до этого рычала на всех, могла укусить. А теперь крышу ей капитально сорвало, никого на метр к щенкам не пускала. Тут прихожу я. Она подошла ко мне, обнюхала и носом меня к коробке толкает, иди, мол. За шкирку переложила щенят мне на колени и ушла. Есть и спать. Пост сдал — пост принял, так я и осталась оборонять щенков. Вот такая материнская солидарность — чужих детей не бывает. © oseledich / Pikabu
- Недавно родила. Из впечатлений о беременности: все лезут потрогать, погладить живот. Зачем? Это дико раздражает! Спрашивают, когда рожу, ну когда? «Ты все еще ходишь? Все еще не родила?» Нет, блин, я не хочу на 7-м месяце родить. «Там мальчик? Там девочка? А кого хотели?» Самый тупой вопрос: «А ты не боишься рожать?» Причем если ответишь, что не боишься, следует: «Аааа, ты просто еще не рожала» — и пересказ ужасов, произошедших в роддоме с их знакомыми. А если скажешь, что боишься, обязательно услышишь: «Да чего там, все рожают — и ты родишь, ничего страшного». © Палата № 6 / VK
- Меня крыл тяжелый токсикоз до 8-го месяца, мутило от всего. Я теряла вес, вместо того чтобы набирать. Отпустило на 8-м месяце, и за 2 месяца я ответственно нажрала 2,5 кг. © kakyr / ADME
- Тещу откровенно несло на редкие имена: Глафира, Георгина. Жена хотела Стелла, Белла, Идиллия и т. п. Дебаты ожесточились. Мои предложения — Светлана, Алена — грубо отвергались. И вот незадолго до 3-го УЗИ я сказал, что если бы был мальчик, то имя у меня давно уже выбрано: Вячеслав. На что жена поржала, мол, когда будет мальчик, тогда и назовешь. В итоге 3-е УЗИ показало, что в животе сидит Вячеслав. Жена слово сдержала. © sys**** / Pikabu
- Жена очень боялась идти в женскую консультацию и взяла меня с собой для храбрости. Сидим в очереди. Вдруг из кабинета гинеколога выбежала девушка со счастьем на лице, выхватила из сумочки телефон, набрала и в трубку заорала: «Антон, это не беременность, а ожирение!» © aleks177 / Pikabu
- Мне ничего не хотелось специфичного, но была дикая изжога от мучного. Поэтому все любимые сладкие булки, пирожки и вся выпечка вообще, а также макарошки ушли из моей жизни. Наверное, поэтому за беременность я набрала довольно мало. Но у меня был прикол: меня мутило от запахов, в том числе запахов выпечки как раз. Мимо булочной проходила с закрытым носом. А в продуктовый, у которого своя пекарня, просто перестала ходить. © Holy Guakomole / ADME
- Мне хотелось конфет и булочек. Родилась доченька. Любит булочки и конфетки. Дочь, будучи в положении, обожала авокадо. Мы с ней за всю жизнь не съели столько авокадо, сколько за время ее беременности. © Марина Антонова
- Работаю фармацевтом в небольшом городке. И как-то под мое наблюдение попала молодая пара, муж и жена, на вид им лет 20–25. Каждый месяц в течение 2 лет они приходили в аптеку и брали тесты на беременность. Затем я их долго не видела, а вчера ночью этот парень прибежал в аптеку за лекарством от токсикоза. Он был такой счастливый и радостный, и у меня сразу на душе так тепло стало, хотелось закричать: «Поздравляю вас!» Я желаю всем, кто очень хочет деток, чтобы ваша мечта сбылась. © oseledich / Pikabu
Казалось бы, у беременных и так полно хлопот, но что еще может их беспокоить накануне такого мероприятия? Оказывается, кое-что может: например, героиня одной из историй не на шутку распереживалась из-за того, что супруг как будто бы кого-то водил в дом, пока жена была в роддоме.
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