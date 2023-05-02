15+ доказательств того, что беременность — это просто неиссякаемый источник историй

Беременность у всех протекает по-разному: у одних легко и без лишних проблем, у других, напротив, случается токсикоз, пропадает аппетит или начинают раздражать какие-то запахи. А еще это незабываемы опыт не только для будущей мамы, но и для всех членов семьи — от тещи до мужа. Всего за 9 месяцев у людей появляется куча историй, которые можно потом рассказывать годами.