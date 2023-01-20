15+ доказательств того, что мужчина без бороды — как птица без крыльев

Любители бороды уверены, что она любого мужчину украшает и превращает в мачо. Противники считают, что она старит и выглядит неопрятно. Безусловно, ходить с бородой или без нее — личное дело каждого. А единственный способ проверить, идет она вам или нет, — просто однажды набраться смелости и отрастить ее: а вдруг понравится. Мы обратились к фотографиям заядлых бородачей, которые сделали свой выбор.

«Мне 16, и у меня есть борода»

Если бы ты не сказал про 16, я бы предположил, что тебе 22–25. © wth*** / Reddit

Круто для 16 лет! © Thgma2 / Reddit



Если сомневаетесь, просто отрастите

«Впервые серьезно решил отрастить бороду. Что думаете?»

Чувак, это особенная борода, и она тебе очень идет. © denverhrylvr / Reddit



«Мое лицо производит много бороды!»

«Cлегка растрепанная, но я думаю, что она выглядит хорошо»

«Прощай, борода. Соскучился по усам соло»

2023 год будет Годом длинной бороды

«Неидеальна, но она моя, и ей скоро исполнится 5 месяцев»

«Самая длинная в моей жизни борода»

«Надеюсь, что он унаследует мои гены, отвечающие за рост волос. Ему почти год, и пока ничего нет»

«Жена недолюбливает мою бороду. У кого-нибудь есть такие же проблемы с супругой?»

Фантастическая борода! Я думаю, что мне повезло, потому что моей девушке нравится борода. Но даже если бы это было не так, то не имело бы значения. Я же не говорю ей, как стричь или укладывать волосы. Потому что это ее волосы, а это моя борода. © D1000M / Reddit



Почти 4 месяца: нет бритью!

«Что я наделал?»

Борода выглядела великолепно, верните ее обратно! Хотя, конечно, вы выглядите хорошо и так и эдак. © winkingjesus / Reddit



6 месяцев спустя

2 бороды по цене одной

«Семья недолюбливает мою бороду, все хотят, чтобы я ее подстриг. А вы что думаете?»

Когда ты отращиваешь такую ​​бороду, у нее уже появляется свое право голоса. © Namnagort / Reddit



Прошел год: миссия выполнена

«Поскольку моя борода начинается в области ее макушки, мы в шутку решили, что я должен попытаться довести ее длину до роста девушки. Посмотрим, что из этого выйдет»

«Удача от меня отвернулась. На новую работу нужно ходить чисто выбритым. Это были отличные 2 года»