15+ доказательств того, что папы полны сюрпризов из серии «батя и такое может»

Папы без дела не сидят: если не мастерят что-нибудь — значит, придумывают новый способ укачать малыша. Мы обратились к фотографиям от пользователей, которые в своих малютках души не чают, что угодно для них делают и все разрешают. А в бонусе расскажем про пару папаш, которые явно не претендуют на звание «отец года».

«Я отец-одиночка, в прошлом году дочке на дискотеку не смог завязать даже хвостик. Зато теперь сварганил это. Заплел волосы в виде сердца»

«Моя дочь рядом с портретом, который я нарисовал»

«Сделал своим мальчикам стол для занятий „четыре в одном“. Верх переворачивается, и на другой стороне доска с мелками»

«Позволил своему шестилетке выбрать занавеску для душа»

«Сделала для своего трехлетнего сына»

«Научился стричь. Несколько видео в интернете, и я чувствую себя экспертом!»

«Соорудил горку-тоннель из картонных коробок»

«Смастерил для дочки»

«Ей очень нравится, когда ее держат на руках во время сна. Конечно, не против ее побаловать, но, кажется, я нашел неплохой компромисс»

«Когда дочка подросла настолько, что можно было демонтировать ее песочницу, я понял, что брус от этой песочницы идеально подойдет для основы домика мечты»

«Кухня, прихожая, полочки с разными волшебными камушками. На изготовление дома суммарно ушло 3 дня».

«Я спроектировал и построил для своих детей песочницу с перекладинами, горкой и стеной для скалолазания»

«Вооружившись опытом рукодельников в сети, смастерил для своего сына. Теперь играет замочками и петельками, развивает моторику»

«Собрал кухню и подарил дочери на 4 года»

«Младшему пришло время перебраться из детской колыбельки в нормальную полноразмерную кровать. Инструмент есть, руки есть, мастерская есть»

«Пришлось научиться делать кукольное платье с нуля для проекта моей дочери»

«Построил детский городок своими руками⁠⁠. А все началось с того, что жена попросила сколотить ребенку песочницу и качельки, чтобы было не так скучно»

Бонус № 1

Помню, когда мне исполнилось то ли 11, то ли 12, батя забыл о моем дне рождения, но попытался сделать вид, что это не так. Убежал в гараж и через 5 минут вернулся с подарком — в руке у него была новенькая отвертка. Боже, мне никогда в жизни так обидно не было, я расплакался, ушел в свою комнату, не выходил оттуда до следующего утра, а с батей не говорил еще почти неделю. Со временем это сгладилось, а потом отвертка даже пригодилась мне, чтобы разобрать ноутбук и починить розетку. Оказалось, очень полезная вещь, на отца никакой обиды не держу. © Палата № 6 / VK



Бонус № 2