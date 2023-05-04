15 человек, которые просто хотели купить или продать, а теперь глаз дергается и в санаторий хочется

Объявления о купле-продаже встречаются нам на каждом шагу: по телевизору или же в сети. Очень удобно, когда есть возможность не выходя из дома быстро приобрести какой-то товар или же «избавиться» от ненужной вещи. Но интернет-торговля может оказаться куда более захватывающей, чем голливудский боевик. Например, потенциальный покупатель попросит продать ему все «бесплатно» или же предложит расплатиться рябиной вместо денег.

«Продавал я как-то автомобиль. К различным просьбам о продаже за половину цены давно привык, но это что-то новенькое»

«Вот такой диалог произошел с продавцом»

Загадочная переписка с «Авито»

«Продаю на „Авито“ кукольный дом. Случился диалог»

Сайты объявлений — это самые недооцененные социальные сети

А вы уже видели статью про 20+ человек, которые просто хотели избавиться от ненужных вещей, а влипли в историю из серии «Вот это поворот»?

Из прекрасного на «Авито»

Чисто детективная история

Еще больше подобных объявлений можно посмотреть здесь и здесь.

В нашем мире все может стать валютой

Вот и пообщались

После прочтения статьи загляните еще в 20+ остросюжетных СМС-переписок, которые держат в напряжении до последнего слова.

Вот это поворот!

Доставка все вытерпит

Лучше поздно, чем никогда

«Продавал подаренную мне мультиварку, в которой готовил 3 раза. С ценами не наглею никогда, выставил ее за ₽ 1 000. И тут пишет мне кадр»

А еще у нас есть 20 объявлений, в которых прекрасно все — от первого до последнего слова.

Когда все очень грустно