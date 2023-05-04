15 человек, которые просто хотели купить или продать, а теперь глаз дергается и в санаторий хочется
Объявления о купле-продаже встречаются нам на каждом шагу: по телевизору или же в сети. Очень удобно, когда есть возможность не выходя из дома быстро приобрести какой-то товар или же «избавиться» от ненужной вещи. Но интернет-торговля может оказаться куда более захватывающей, чем голливудский боевик. Например, потенциальный покупатель попросит продать ему все «бесплатно» или же предложит расплатиться рябиной вместо денег.
«Продавал я как-то автомобиль. К различным просьбам о продаже за половину цены давно привык, но это что-то новенькое»
«Вот такой диалог произошел с продавцом»
Загадочная переписка с «Авито»
«Продаю на „Авито“ кукольный дом. Случился диалог»
Сайты объявлений — это самые недооцененные социальные сети
А вы уже видели статью про 20+ человек, которые просто хотели избавиться от ненужных вещей, а влипли в историю из серии «Вот это поворот»?
Из прекрасного на «Авито»
Чисто детективная история
В нашем мире все может стать валютой
Вот и пообщались
После прочтения статьи загляните еще в 20+ остросюжетных СМС-переписок, которые держат в напряжении до последнего слова.
Вот это поворот!
Доставка все вытерпит
Лучше поздно, чем никогда
«Продавал подаренную мне мультиварку, в которой готовил 3 раза. С ценами не наглею никогда, выставил ее за ₽ 1 000. И тут пишет мне кадр»
А еще у нас есть 20 объявлений, в которых прекрасно все — от первого до последнего слова.