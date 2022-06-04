15+ доказательств того, что заплатки не портят вещи, а делают их круче

Любимые вещи, которые хочется носить каждый день, к сожалению, имеют свойство изнашиваться. Для тех, кто не готов с ними так легко расстаться, есть хорошая новость: им можно подарить вторую жизнь с помощью заплаток.

Мы в АDME обратились к фотографиям от пользователей сети, которые мастерски умеют штопать и могут запросто подлатать что угодно.

«Скачал эту фотографию, чтобы показать отцу. Это отличная идея для починки его свитеров. Он как раз из тех, кто носит вещи до тех пор, пока они не развалятся»

«Закрыли пятна от отбеливателя»

«Не очень умею вышивать, но и не хочу отказываться от своих джинсов. В результате получился импровизированный лужок»

«Жена сказала: „Почему бы тебе не купить новые?“ Но теперь мы можем взять сэкономленные на этой покупке деньги и сходить поужинать»

Была дыра — теперь листочки

«Пришила заплатку и закрыла дырку возле кармана цветами. Это первый раз, когда я попробовала сделать фигурную вышивку»

Заплатка в виде бабочки на спортивных штанах

«Залатала дыру на джинсах цветочной вышивкой»

«Заплатки на коленях в джинсах моего племянника»

«Небольшой проект по восстановлению»

«Вышила вокруг дырки цветочек»

«Починили старый кардиган»

«Залатала большую дырку в своем любимом комбинезоне с помощью салфетки»

«Забавные вышивки, которые я люблю делать, когда что-то чиню»

«Залатал небольшую дыру в куртке»

«Починка вещей — мое хобби»

«Созвездие Кассиопеи прикрывает дырку от моли на манжетах»

«Пришила заплатку, чтобы мать не позорил. Вы не поверите, столько было счастья от того, что разрешила ему ходить в этих старых трениках. Будто подарок подарила»

«Свитер из овечьей шерсти. Выбросить рука не поднялась. Латать умею, подмышки и локти — добротненько получилось»