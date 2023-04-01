15+ ситуаций, когда разум затеял веселую игру

Если вы хоть раз протирали глаза, с удивлением вопрошая: «Это что вообще такое?», то вы на одной волне с героями нашей подборки. Им удалось увидеть то, на что надо посмотреть минимум дважды, чтобы понять, что происходит. А в бонусах расскажем о том, как богатое воображение может подарить бессонную ночь, а из-за отсутствия очков может родиться семейная легенда.

«Чудеснейший вид из окна на горные хребты. Ладно, шучу, это просто куча грязи»

Камень просто отражается в воде, которую вы не видите из-за тумана

Это Котзилла!

«Это худшая моя фотография»

Кто видел 2D-здания?

Похоже, в этом шкафу есть 2-й этаж

«Пожилая женщина на почте, проверяя посылку: „Смотри, платье тебе новое пришло!“ Оборачиваюсь, а там она»



Выглядит так, будто собаку тошнит серой лентой. © coffineyedratty / Twitter



Когда куча мусора похожа на садового гнома больше, чем сам гном

Двуглавый котик

Фото несложно повторить. Догадались как?

Это не разбитая лампочка, а флакон с пятновыводителем для раковины, который выпускает жидкость под высоким давлением

Пряжа на столе или гигантские мотки пряжи на полу?

«Мой черный кот выглядит как тень моего белого кота»

Кресло с лицом

«Ощущение, что журавль надел мои кроссовки»

На берегу Иртыша был обнаружен кварцит в виде батона

Бонус № 1

Снимала комнату, другая была закрыта, больше в квартире никого. Сплю, и вдруг грохот такой, будто дом рушат железными цепями, и внезапно звук оборвался. Чуть не поседела, дотряслась до рассвета, пошла обследовать квартиру, а там, оказывается, большой цинковый таз, висевший под потолком в ванной, упал на кафель. © 11ore11 / Pikabu

Бонус № 2