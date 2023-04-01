15+ ситуаций, когда разум затеял веселую игру
Если вы хоть раз протирали глаза, с удивлением вопрошая: «Это что вообще такое?», то вы на одной волне с героями нашей подборки. Им удалось увидеть то, на что надо посмотреть минимум дважды, чтобы понять, что происходит. А в бонусах расскажем о том, как богатое воображение может подарить бессонную ночь, а из-за отсутствия очков может родиться семейная легенда.
«Чудеснейший вид из окна на горные хребты. Ладно, шучу, это просто куча грязи»
Камень просто отражается в воде, которую вы не видите из-за тумана
Это Котзилла!
«Это худшая моя фотография»
Кто видел 2D-здания?
Похоже, в этом шкафу есть 2-й этаж
«Пожилая женщина на почте, проверяя посылку: „Смотри, платье тебе новое пришло!“ Оборачиваюсь, а там она»
- Выглядит так, будто собаку тошнит серой лентой. © coffineyedratty / Twitter
Когда куча мусора похожа на садового гнома больше, чем сам гном
Двуглавый котик
Фото несложно повторить. Догадались как?
Это не разбитая лампочка, а флакон с пятновыводителем для раковины, который выпускает жидкость под высоким давлением
Пряжа на столе или гигантские мотки пряжи на полу?
«Мой черный кот выглядит как тень моего белого кота»
Кресло с лицом
«Ощущение, что журавль надел мои кроссовки»
На берегу Иртыша был обнаружен кварцит в виде батона
Бонус № 1
- Снимала комнату, другая была закрыта, больше в квартире никого. Сплю, и вдруг грохот такой, будто дом рушат железными цепями, и внезапно звук оборвался. Чуть не поседела, дотряслась до рассвета, пошла обследовать квартиру, а там, оказывается, большой цинковый таз, висевший под потолком в ванной, упал на кафель. © 11ore11 / Pikabu
Бонус № 2
- Друг рассказал: «Как-то в гости собиралась приехать теща, и жена хотела у нее немного деньжат занять, поэтому всю неделю до ее приезда уговаривала меня ее умаслить. Подхожу к дому, жена звонит: „У мамы новая прическа, ты, когда придешь, комплимент ей сделай“. А я очки в офисе забыл. Захожу, вижу 2 силуэта на кухне. Я: „Вам очень идет, мама“. В ответ — тишина, а теща откуда-то сбоку проскрипела: „Ну-ну, зятек, ты тоже ничего“. Потом жена, давясь от смеха, рассказала, что она маме шваброй новой хвасталась, а та напротив на стуле сидела. „А тут ты, — говорит, — зашел и с порога на нас со шваброй уставился“. Теща с юмором, не обиделась и денег жене дала».
AdMe/Народное творчество/15+ ситуаций, когда разум затеял веселую игру
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