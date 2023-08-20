15 историй о покупке жилья, от которых пригорит даже у безмятежного буддиста

Покупка жилья очень нервное мероприятие само по себе. Столько всего нужно учесть — расходы, ремонтные работы, сроки. К сожалению, к этому нередко прибавляются неприятные и непредсказуемые сюрпризы от недобросовестных бывших хозяев, бездарных дизайнеров и даже взбалмошных родственников. Герои нашей статьи решили поделиться таким опытом.

Некоторых из перечисленных ситуаций можно было бы избежать, если бы покупатели обратились к грамотному риэлтору. Потому что, как показывает практика, их опыт и насмотренность действительно могут помочь не попасть впросак при покупке квартиры.