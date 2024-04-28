11 моделей, которые свели с ума всю планету, но в личной жизни понабивали шишек

В 1980-х годах закончилась эпоха, в которой моделей воспринимали сугубо как «вешалок для одежды» во плоти. Девушки с подиумов стали новыми звездами: их фотографиями украшали обложки журналов, их звали сниматься в музыкальные клипы и разного рода телешоу. Таких красоток, как Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, обожал весь мир. Мы решили выяснить, как сложилась личная жизнь женщин, которые смогли сломать все шаблоны о моделях.

Наоми Кэмпбелл

NBC / Ferrari Press / East News

«Черная пантера» известна своим горячим темпераментом и способностью на два счета покорять мужские сердца. В ее жизни было немало известных мужчин, включая директора «Формулы-1» и миллиардера. Кэмпбелл никогда не была замужем, однако дважды стала матерью — в 50 лет и в 53 года. Завела детей она, как говорится в народе, для себя. О том, как модель пришла к решению обзавестись потомством, можно узнать из этой статьи.

Хайди Клум

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Хайди сейчас и телеведущая, и продюсер, и актриса. А ее эксцентричные наряды на Хэллоуин каждый год стабильно покоряют публику. Но до всего этого Хайди была моделью и, пожалуй, одним из самых известных ангелов Victoria’s Secret. В личной жизни Хайди тоже не обошлось без разнообразия. Она 2 раза разводилась, родила четверых детей, крутила роман с собственным телохранителем, а во время первой беременности успела разойтись с одним ухажером и найти нового. В 2019 году Хайди вышла замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, который чуть ли не годится ей в сыновья (он моложе жены на 16 лет).

Летиция Каста

Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

Юную Летицию однажды случайно заметил талантливый фотограф — и понеслось. Французская красавица появилась на обложках более 250 журналов, стала вдохновением для многих дизайнеров и даже попробовала себя в кино. Кстати, довольно успешно. В жизни женщины было несколько серьезных романов, а сейчас она счастлива замужем за актером Луи Гаррелем. При этом Каста родила четверых детей от трех разных мужчин.

Линда Евангелиста

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Линда без преувеличений была легендой. Дизайнеры называли ее лучшей моделью в мире, снимки с ней продавались на аукционах за баснословные суммы, а фраза о том, что она не встанет с кровати меньше, чем за $ 10 тыс., цитируется до сих пор. Личная же жизнь модели была не так идеальна. Она пережила развод, несколько болезненных расставаний, борьбу за алименты и потерю ребенка. Сейчас модель не состоит в отношениях, она воспитывает сына и восстанавливается после тяжелой болезни. Кстати, Линда только в последние годы начала снова выходить в свет. До этого она 5 лет провела в тени из-за неудачной, на ее взгляд, пластики. Узнать об этом подробнее можно здесь.

Кейт Мосс

Evan Agostini / Invision / East News

Кейт была одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире и настолько вдохновляла творческих людей, что для одной выставки даже создали ее статую. Из настоящего золота. И стоила она почти $ 3 млн. 4 года Кейт встречалась с Джонни Деппом, затем сменила еще несколько парней (после расставания с ней они еще долго не могли прийти в себя), была замужем и развелась. Сейчас Кейт решила, что достойна всего самого лучшего и состоит в отношениях с настоящим графом.

Тайра Бэнкс

Invision / Invision / East News

Когда-то давно Тайре отказали четыре модельных агентства. Но это красотку не остановило: она все-таки пробилась на подиум, стала сниматься в сериалах и создала собственное ток-шоу. О своей личной жизни Тайра говорит немного. Лишь в 2005 году она призналась, что в ее личной жизни было место боли и отчаянию, но это сделало ее сильнее. Замужем знаменитость не была, но в 2016 году с помощью суррогатной матери у нее родился сын (модели на тот момент было уже 42 года).

Эмбер Валлетта

VALERIE MACON / AFP / East News

В конце прошлого столетия Эмбер была одной из самых востребованных моделей и подписывала многомиллионные контракты. Однако в начале 2000-х решила построить актерскую карьеру и снялась во многих фильмах и сериалах. Модель дважды была замужем: с 1994 по 1996 год — за манекенщиком Эрви Ли Биханом, с 2003 по 2015 год — за волейболистом Чипом Маккоу. В отношениях со вторым родила сына.

Ева Герцигова

Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

Отец Евы говорил, что девушке явно стоит иметь запасной план, если с моделингом не выгорит. Однако девушка проснулась знаменитой после выхода одного рекламного постера. И довольно быстро покорила подиум. Ева 2 года была замужем за барабанщиком группы Bon Jovi, но 1998 году развелась. Затем женщина состояла в длительных отношениях с итальянским бизнесменом и родила ему троих детей. В 2017 года пара обручилась, но свадьба так и не состоялась.

Клаудия Шиффер

Ik Aldama / DPA / East News

Клаудия, вероятно, обладает какими-то тайными знаниями о том, как обращать время вспять. Как и 30 лет назад, она все так же блистает на подиуме и, кажется, почти не изменилась внешне. В личной жизни модели, кстати, целых 6 лет тоже присутствовало волшебство. Именно столько времени она была помолвлена ​​со знаменитым фокусником Дэвидом Копперфильдом. Правда, в 1999 году модель решила разорвать отношения, а 3 года спустя вышла замуж за режиссера Мэттью Вона. Вот уже более 20 лет пара счастлива вместе, супруги воспитывают троих детей.

Карен Мюлдер

East News

Карен Мюлдер была особенно популярна в 1980-х и 1990-х годах. Она работала с Versace, Dior и Chanel, а также одной из первых стала «ангелом» Victoria’s Secret. Однако в 2000 году модель решила уйти из бизнеса на долгие годы, и причиной тому могла быть хроническая депрессия, от которой страдала молодая женщина. Замуж Карен вышла, когда ей было всего 18. Ее избранником стал французский фотограф. Однако брак продлился всего 5 лет, так как, по словам модели, она всегда была в разъездах и мало общалась с супругом. Затем красавица была помолвлена с бизнесменом, но до свадьбы дело так и не дошло — пара рассталась. В 2006 году Мюлдер родила ребенка. Кто был отцом малыша — неизвестно.

Синди Кроуфорд

Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

В плане карьеры Синди никогда не ограничивалась подиумом. Она вела телевизионные шоу, выпускала видео с тренировками, снималась в фильмах. Кстати, первый муж Синди был актером. 4 года она была замужем за Ричардом Гиром, но построить крепкую семью у пары так и не получилось. В 1998 году Синди вышла замуж за бизнесмена Рэнди Гербера и до сих пор слышит от супруга слова обожания. У пары двое детей. Младшая — Кайя — пошла по стопам матери и уже успела построить успешную модельную карьеру.

А из этого материала можно узнать полную историю отношений Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, а также выведать секреты их удачного брака.