Когда у тебя столько пластических операций конечно, куда там косметика по утрам 🤔
11 красоток в возрасте 50+ доказали, что зрелая женщина прекрасна и без тонны макияжа
Любимых звезд мы привыкли видеть при полном параде: в кино или на красной дорожке. Но в жизни им, как и любой женщине, хочется отдохнуть от макияжа и смело чесать глаза, не боясь, что тушь размажется. А самое крутое, что свою натуральную красоту они не прячут и смело выкладывают в соцсетях фото без мейкапа.
Деми Мур, 61 год
Джулия Робертс, 56 лет
Паулина Поризкова, 58 лет
Сальма Хайек, 57 лет
Джулианна Мур, 63 года
Дженнифер Лопес, 54 года
Мишель Пфайффер, 65 лет
Гвинет Пэлтроу, 51 год
Хэлли Берри, 57 лет
Тайра Бэнкс, 50 лет
Кортни Кокс, 59 лет
Естественные возрастные изменения и не идеальная текстура кожи — это то, чего точно стоит перестать стесняться каждой женщине независимо от возраста. А вот еще 12 вещей, которые ни за что не должны становиться поводом для комплексов.
Комментарии
Не понимаю, чему здесь удивляться? Тому что они почти все после пластики? Если у тебя есть возможность позволить себе пластическую операцию и выглядеть моложе, то каждый бы так выглядел в этом возрасте. И они знаменитости, им нужно поправлять себе лицо, так как этим они зарабатывают. И да, во многом это зависит от самой женщины. Есть много актрис, которые ничего с собой не делают и выглядят достойно
Мне интересно, как по мнению автора статьи должна выглядеть женщина без макияжа в 50+ ? Они выглядят на свой возраст, без макияжа у женщин не появляется третий глаз, не вырастают жабры, зубы не начинают выпирать как у кролика. Без макияжа женщина та же самая, что и с макияжем, но только без.