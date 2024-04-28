11 красоток в возрасте 50+ доказали, что зрелая женщина прекрасна и без тонны макияжа

Не понимаю, чему здесь удивляться? Тому что они почти все после пластики? Если у тебя есть возможность позволить себе пластическую операцию и выглядеть моложе, то каждый бы так выглядел в этом возрасте. И они знаменитости, им нужно поправлять себе лицо, так как этим они зарабатывают. И да, во многом это зависит от самой женщины. Есть много актрис, которые ничего с собой не делают и выглядят достойно