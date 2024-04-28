11 красоток в возрасте 50+ доказали, что зрелая женщина прекрасна и без тонны макияжа

11 минут назад

Любимых звезд мы привыкли видеть при полном параде: в кино или на красной дорожке. Но в жизни им, как и любой женщине, хочется отдохнуть от макияжа и смело чесать глаза, не боясь, что тушь размажется. А самое крутое, что свою натуральную красоту они не прячут и смело выкладывают в соцсетях фото без мейкапа.

Деми Мур, 61 год

Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Джулия Робертс, 56 лет

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Паулина Поризкова, 58 лет

Andy Kropa/Invision/East News

Сальма Хайек, 57 лет

IPA/ABACA/Abaca/East News

Джулианна Мур, 63 года

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Дженнифер Лопес, 54 года

Jordan Strauss/Invision/East News

Мишель Пфайффер, 65 лет

Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Гвинет Пэлтроу, 51 год

Balkis Press/ABACA/Abaca/East News

Хэлли Берри, 57 лет

Joel C Ryan/Invision/East News

Тайра Бэнкс, 50 лет

Кортни Кокс, 59 лет

Evan Agostini/Invision/East News

Естественные возрастные изменения и не идеальная текстура кожи — это то, чего точно стоит перестать стесняться каждой женщине независимо от возраста. А вот еще 12 вещей, которые ни за что не должны становиться поводом для комплексов.

Комментарии

Уведомления
Луиза Атласова
23 часа назад

Не понимаю, чему здесь удивляться? Тому что они почти все после пластики? Если у тебя есть возможность позволить себе пластическую операцию и выглядеть моложе, то каждый бы так выглядел в этом возрасте. И они знаменитости, им нужно поправлять себе лицо, так как этим они зарабатывают. И да, во многом это зависит от самой женщины. Есть много актрис, которые ничего с собой не делают и выглядят достойно

-
-
Ответить
Таня Печорина
23 часа назад

Мне интересно, как по мнению автора статьи должна выглядеть женщина без макияжа в 50+ ? Они выглядят на свой возраст, без макияжа у женщин не появляется третий глаз, не вырастают жабры, зубы не начинают выпирать как у кролика. Без макияжа женщина та же самая, что и с макияжем, но только без.

-
-
Ответить

Похожее